"Сил у противника там маловато": Алехин раскрыл, как ВСУ тщетно пытаются "прорваться" в Дробышево

ВС России выбили ВСУ из населенного пункта Дробышево, который является северными воротами Красного Лимана. Штурмовики продолжают зачистку населенного пункта от подвальных опорников и территорию на севере от него. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Эксперт сообщил, что бойцы 252-го мотострелкового полка и 237-го танкового полка выбили противника из населенного пункта Дробышево. Минобороны России показало кадры из освобожденного поселка, являющегося северными воротами Красного Лимана, добавил Алехин.Он рассказал про обстановку на освобожденной территории. "С мест поступает информация, что наши штурмовики продолжают зачистку населенного пункта от подвальных опорников и территорию на севере от него", — отметил аналитик.Эксперт также описал тактику противника на этом участке. "Сил и средств у противника на этом участке явно маловато, но с дач Красного Лимана ВСУ устраивают то пешие, то механизированные накаты для прорыва в Дробышево. Но наши войска встречают как положено — жестко и конкретно", — резюмировал Геннадий Алехин.Полный текст авторской статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Под плотным огневым прикрытием авиации идут бои на всех участках фронта" на сайте Украина.ру.О любви к Родине, выборе между культурным и реальным фронтами, влиянии войны на личность, боевых задачах и проблемах киноиндустрии — в материале Игоря Гомольского "Режиссер и военнослужащий Кирилл Мировой: Когда война закончится нашей победой, я вернусь к творчеству" на сайте Украина.ру.

