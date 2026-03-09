"Сами себя загнали в тупик": Ростислав Ищенко оценил перспективы войны США против Ирана - 09.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260309/sami-sebya-zagnali-v-tupik-rostislav-ischenko-otsenil-perspektivy-voyny-ssha-protiv-irana-1076556738.html
"Сами себя загнали в тупик": Ростислав Ищенко оценил перспективы войны США против Ирана
"Сами себя загнали в тупик": Ростислав Ищенко оценил перспективы войны США против Ирана - 09.03.2026 Украина.ру
"Сами себя загнали в тупик": Ростислав Ищенко оценил перспективы войны США против Ирана
Обе стороны продолжают развивать свою прошлогоднюю войну, и ситуация зашла в геополитический тупик. Коренные противоречия не устранены, поэтому даже временное перемирие не решит проблему. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-09T04:00
2026-03-09T04:00
новости
сша
иран
израиль
ростислав ищенко
биньямин нетаньяху
украина.ру дзен
украина.ру
удар по ирану
война в иране
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076354392_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_9d106a1425a7415f4a94657083d3f8c0.jpg
Журналист спросил, как эксперт оценивает ход войны против Ирана и у кого больше шансов на победу. По словам Ищенко, обе стороны продолжают развивать свою прошлогоднюю войну. "Понятно, что все сделали выводы и пытались найти новые решения, но пока в целом все происходит в том же ключе", — заявил аналитик.Он пояснил, к чему может привести такая динамика. "Что будет, если эта динамика сохранится? У Израиля есть ядерный боезапас, а у Ирана есть возможность его произвести или от кого-нибудь получить. Одним словом, мы имеем дело с еще одним геополитическим тупиком, в который США сами себя загнали", — добавил Ищенко.Политолог считает, что ситуация крайне нестабильна для обеих сторон. "Не думаю, что есть повод радоваться местным успехам Ирана или США. И в Иране в любой момент может все обвалиться, и США в любой момент могут спрыгнуть с темы. Израилю выйти из войны сложнее, потому что для Нетаньяху это будет второе эпическое поражение", — подчеркнул политолог.Он не исключил мирного исхода, но назвал его временным. "Повторюсь, все может закончиться быстро и мирно. Но даже если стороны в очередной раз договорятся, придется ждать следующего столкновения. Коренные противоречия не устранены и устранены не будут", — подытожил Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации на Ближнем Востоке — в материале "Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной" на сайте Украина.ру.
сша
иран
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076354392_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e72d26681d260a6d25c699968bac1764.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, иран, израиль, ростислав ищенко, биньямин нетаньяху, украина.ру дзен, украина.ру, удар по ирану, война в иране, военная эскалация, эскалация, международные отношения, геополитика, военный эксперт, срочно, главные новости, главное
Новости, США, Иран, Израиль, Ростислав Ищенко, Биньямин Нетаньяху, Украина.ру Дзен, Украина.ру, удар по Ирану, война в Иране, военная эскалация, эскалация, международные отношения, геополитика, военный эксперт, срочно, Главные новости, главное

"Сами себя загнали в тупик": Ростислав Ищенко оценил перспективы войны США против Ирана

04:00 09.03.2026
 
© REUTERS / Majid Asgaripour
- РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Читать в
ДзенTelegram
Обе стороны продолжают развивать свою прошлогоднюю войну, и ситуация зашла в геополитический тупик. Коренные противоречия не устранены, поэтому даже временное перемирие не решит проблему. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил, как эксперт оценивает ход войны против Ирана и у кого больше шансов на победу. По словам Ищенко, обе стороны продолжают развивать свою прошлогоднюю войну.
"Понятно, что все сделали выводы и пытались найти новые решения, но пока в целом все происходит в том же ключе", — заявил аналитик.
Он пояснил, к чему может привести такая динамика. "Что будет, если эта динамика сохранится? У Израиля есть ядерный боезапас, а у Ирана есть возможность его произвести или от кого-нибудь получить. Одним словом, мы имеем дело с еще одним геополитическим тупиком, в который США сами себя загнали", — добавил Ищенко.
Политолог считает, что ситуация крайне нестабильна для обеих сторон. "Не думаю, что есть повод радоваться местным успехам Ирана или США. И в Иране в любой момент может все обвалиться, и США в любой момент могут спрыгнуть с темы. Израилю выйти из войны сложнее, потому что для Нетаньяху это будет второе эпическое поражение", — подчеркнул политолог.
Он не исключил мирного исхода, но назвал его временным. "Повторюсь, все может закончиться быстро и мирно. Но даже если стороны в очередной раз договорятся, придется ждать следующего столкновения. Коренные противоречия не устранены и устранены не будут", — подытожил Ростислав Ищенко.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военной эскалации на Ближнем Востоке — в материале "Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранИзраильРостислав ИщенкоБиньямин НетаньяхуУкраина.ру ДзенУкраина.руудар по Иранувойна в Ираневоенная эскалацияэскалациямеждународные отношениягеополитикавоенный экспертсрочноГлавные новостиглавное
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:02‼ Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация
06:00"Зачистили норы ВСУ на меловом склоне": военный эксперт о новых успехах ВС РФ южнее Закотного
05:50В подвалах засели остатки теробороны: полковник Алехин об отступлении 79-й бригады ВСУ из Гришино
05:44Спецпредставители Уиткофф и Кушнер встретятся с Нетаньяху в Израиле 10 марта
05:40"В этом случае американцам придется убегать": политолог о критическом моменте и сопротивлении Ирана
05:39‼ Иранский дрон оказался сбит над базой США в Эрбиле
05:37‼ Сирены воздушной тревоги слышны в Северном Израиле
05:34‼ Цена на нефть марки Brent достигла 118$ за баррель
05:30Широкий охват Красного Лимана: эксперт об успешном продвижении ВС РФ вдоль Северского Донца
05:20"Ядерный аргумент": Ростислав Ищенко о последнем средстве Запада в войне с Ираном
05:00"Сил у противника там маловато": Алехин раскрыл, как ВСУ тщетно пытаются "прорваться" в Дробышево
04:45Ростислав Ищенко: "Война Запада против Ирана – это тоже прокси-война против Китая и России"
04:37На военной базе Виктория в Багдаде приземлились два американских эвакуационных борта
04:30"Установлен контроль над Федоровкой Второй": Алехин сообщил о новых успехах под Славянском
04:20Война против Ирана обошлась США примерно в 6 миллиардов долларов за первую неделю, из которых почти 4 миллиарда долларов были потрачены на боеприпасы, в основном на противоракетные комплексы
04:15Последний аргумент: политолог о планах Запада применить ядерное оружие вдали от своих территорий
04:01‼ Появляются кадры последствий иранского ракетного удара по Тель-Авиву
04:00"Сами себя загнали в тупик": Ростислав Ищенко оценил перспективы войны США против Ирана
03:53Президент Ирана Масуд Пезешкиян провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым
03:18Появляются кадры обстрела Израиля иранскими баллистическими ракетами
Лента новостейМолния