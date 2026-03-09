https://ukraina.ru/20260309/sami-sebya-zagnali-v-tupik-rostislav-ischenko-otsenil-perspektivy-voyny-ssha-protiv-irana-1076556738.html

"Сами себя загнали в тупик": Ростислав Ищенко оценил перспективы войны США против Ирана

Обе стороны продолжают развивать свою прошлогоднюю войну, и ситуация зашла в геополитический тупик. Коренные противоречия не устранены, поэтому даже временное перемирие не решит проблему. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Журналист спросил, как эксперт оценивает ход войны против Ирана и у кого больше шансов на победу. По словам Ищенко, обе стороны продолжают развивать свою прошлогоднюю войну. "Понятно, что все сделали выводы и пытались найти новые решения, но пока в целом все происходит в том же ключе", — заявил аналитик.Он пояснил, к чему может привести такая динамика. "Что будет, если эта динамика сохранится? У Израиля есть ядерный боезапас, а у Ирана есть возможность его произвести или от кого-нибудь получить. Одним словом, мы имеем дело с еще одним геополитическим тупиком, в который США сами себя загнали", — добавил Ищенко.Политолог считает, что ситуация крайне нестабильна для обеих сторон. "Не думаю, что есть повод радоваться местным успехам Ирана или США. И в Иране в любой момент может все обвалиться, и США в любой момент могут спрыгнуть с темы. Израилю выйти из войны сложнее, потому что для Нетаньяху это будет второе эпическое поражение", — подчеркнул политолог.Он не исключил мирного исхода, но назвал его временным. "Повторюсь, все может закончиться быстро и мирно. Но даже если стороны в очередной раз договорятся, придется ждать следующего столкновения. Коренные противоречия не устранены и устранены не будут", — подытожил Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации на Ближнем Востоке — в материале "Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной" на сайте Украина.ру.

