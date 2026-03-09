https://ukraina.ru/20260309/posledniy-argument-politolog-o-planakh-zapada-primenit-yadernoe-oruzhie-vdali-ot-svoikh-territoriy-1076558514.html
Последний аргумент: политолог о планах Запада применить ядерное оружие вдали от своих территорий
Последний аргумент: политолог о планах Запада применить ядерное оружие вдали от своих территорий - 09.03.2026 Украина.ру
Последний аргумент: политолог о планах Запада применить ядерное оружие вдали от своих территорий
Запад больше не может добиваться своих целей обычными вооружениями, поэтому всерьез рассматривает вариант ядерной эскалации. В Европе и США уже готовят почву для применения ядерного оружия на третьих площадках — вроде Украины и Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-09T04:15
2026-03-09T04:15
2026-03-09T04:15
новости
запад
европа
сша
ростислав ищенко
украина.ру
иран
китай
кнр (китай)
ядерный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059982288_0:84:1921:1164_1920x0_80_0_0_50d7acb977abc15534cff58bdf88c831.jpg
Продолжая анализ глобального противостояния, эксперт констатировал кризис западных методов. "Ситуация для Запада сложная. По всему миру они проигрывают. В политическом плане их никто не слушает", — заявил Ищенко. По его словам, военное принуждение Запада со слабыми странами еще как-то работает, а с теми, кто посильнее, не выходит. Экономические рычаги тоже дают сбой. "Экономическому принуждению тоже есть альтернатива, потому что можно всегда броситься в объятья России и Китая, чтобы найти альтернативные рынки и поставки" , — пояснил аналитик.Ищенко подчеркнул, что поэтому у Запада остается последний ядерный аргумент. "И пока Запад хочет использовать его так, чтобы это не коснулось территорий США и Европы. "Давайте повоюем ядерным оружием на третьих площадках вроде Украины и Ирана", — добавил политолог. "Это уже шаг к дальнейшей эскалации. Европа и США готовы этот шаг пройти. А Израиль аж подпрыгивает от желания попробовать свое ядерное оружие в деле" , — резюмировал Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты хитрой игры Трампа на Ближнем Востоке и как война в Иране связана с выборами в США — в материале "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.
запад
европа
сша
иран
китай
кнр (китай)
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059982288_0:0:1705:1278_1920x0_80_0_0_9dc48563abd1134bb919d35e8943cf03.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, европа, сша, ростислав ищенко, украина.ру, иран, китай, кнр (китай), ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная война, главные новости, главное, срочно, аналитики, аналитика
Новости, Запад, Европа, США, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Иран, Китай, КНР (Китай), ядерный, Ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная война, Главные новости, главное, срочно, аналитики, Аналитика
Последний аргумент: политолог о планах Запада применить ядерное оружие вдали от своих территорий
Запад больше не может добиваться своих целей обычными вооружениями, поэтому всерьез рассматривает вариант ядерной эскалации. В Европе и США уже готовят почву для применения ядерного оружия на третьих площадках — вроде Украины и Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Продолжая анализ глобального противостояния, эксперт констатировал кризис западных методов. "Ситуация для Запада сложная. По всему миру они проигрывают. В политическом плане их никто не слушает", — заявил Ищенко.
По его словам, военное принуждение Запада со слабыми странами еще как-то работает, а с теми, кто посильнее, не выходит. Экономические рычаги тоже дают сбой.
"Экономическому принуждению тоже есть альтернатива, потому что можно всегда броситься в объятья России и Китая, чтобы найти альтернативные рынки и поставки" , — пояснил аналитик.
Ищенко подчеркнул, что поэтому у Запада остается последний ядерный аргумент. "И пока Запад хочет использовать его так, чтобы это не коснулось территорий США и Европы. "Давайте повоюем ядерным оружием на третьих площадках вроде Украины и Ирана", — добавил политолог.
"Это уже шаг к дальнейшей эскалации. Европа и США готовы этот шаг пройти. А Израиль аж подпрыгивает от желания попробовать свое ядерное оружие в деле" , — резюмировал Ростислав Ищенко.
Про другие аспекты хитрой игры Трампа на Ближнем Востоке и как война в Иране связана с выборами в США — в материале "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.