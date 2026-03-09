Последний аргумент: политолог о планах Запада применить ядерное оружие вдали от своих территорий - 09.03.2026 Украина.ру
Последний аргумент: политолог о планах Запада применить ядерное оружие вдали от своих территорий
Последний аргумент: политолог о планах Запада применить ядерное оружие вдали от своих территорий - 09.03.2026 Украина.ру
Последний аргумент: политолог о планах Запада применить ядерное оружие вдали от своих территорий
Запад больше не может добиваться своих целей обычными вооружениями, поэтому всерьез рассматривает вариант ядерной эскалации. В Европе и США уже готовят почву для применения ядерного оружия на третьих площадках — вроде Украины и Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-09T04:15
2026-03-09T04:15
Продолжая анализ глобального противостояния, эксперт констатировал кризис западных методов. "Ситуация для Запада сложная. По всему миру они проигрывают. В политическом плане их никто не слушает", — заявил Ищенко. По его словам, военное принуждение Запада со слабыми странами еще как-то работает, а с теми, кто посильнее, не выходит. Экономические рычаги тоже дают сбой. "Экономическому принуждению тоже есть альтернатива, потому что можно всегда броситься в объятья России и Китая, чтобы найти альтернативные рынки и поставки" , — пояснил аналитик.Ищенко подчеркнул, что поэтому у Запада остается последний ядерный аргумент. "И пока Запад хочет использовать его так, чтобы это не коснулось территорий США и Европы. "Давайте повоюем ядерным оружием на третьих площадках вроде Украины и Ирана", — добавил политолог. "Это уже шаг к дальнейшей эскалации. Европа и США готовы этот шаг пройти. А Израиль аж подпрыгивает от желания попробовать свое ядерное оружие в деле" , — резюмировал Ростислав Ищенко.
Запад больше не может добиваться своих целей обычными вооружениями, поэтому всерьез рассматривает вариант ядерной эскалации. В Европе и США уже готовят почву для применения ядерного оружия на третьих площадках — вроде Украины и Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Продолжая анализ глобального противостояния, эксперт констатировал кризис западных методов. "Ситуация для Запада сложная. По всему миру они проигрывают. В политическом плане их никто не слушает", — заявил Ищенко.
По его словам, военное принуждение Запада со слабыми странами еще как-то работает, а с теми, кто посильнее, не выходит. Экономические рычаги тоже дают сбой.
"Экономическому принуждению тоже есть альтернатива, потому что можно всегда броситься в объятья России и Китая, чтобы найти альтернативные рынки и поставки" , — пояснил аналитик.
Ищенко подчеркнул, что поэтому у Запада остается последний ядерный аргумент. "И пока Запад хочет использовать его так, чтобы это не коснулось территорий США и Европы. "Давайте повоюем ядерным оружием на третьих площадках вроде Украины и Ирана", — добавил политолог.
"Это уже шаг к дальнейшей эскалации. Европа и США готовы этот шаг пройти. А Израиль аж подпрыгивает от желания попробовать свое ядерное оружие в деле" , — резюмировал Ростислав Ищенко.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты хитрой игры Трампа на Ближнем Востоке и как война в Иране связана с выборами в США — в материале "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.
