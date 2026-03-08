https://ukraina.ru/20260308/osvobozhdenie-bobylevki-i-nastuplenie-vs-rf-v-sumskoy-oblasti-alekhin-o-situatsii-na-severe-1076518198.html

Освобождение Бобылевки и наступление ВС РФ в Сумской области: Алехин о ситуации на севере

Российские войска продолжают теснить противника сразу на нескольких направлениях — от Сумской области до Запорожья. Подразделения ВС РФ освободили населенные пункты Бобылевка в Сумской области и Веселянка в Запорожской области. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-03-08T04:30

Оценивая ситуацию в зоне СВО на минувшей неделе Алехин сообщил, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бобылевка (Сумская область), а бойцы "Днепра" — Веселянку (Запорожская область)."Кадрами с геолокацией подтвержден контроль значительной части Федоровки Второй (Славянское направление, ДНР), а также продвижение севернее Гришино. Бои идут сразу на нескольких участках фронта – от Сумской и Харьковской областей до ДНР и Запорожья", — отметил эксперт.Военные сообщают о продвижении на ряде направлений, поражении инфраструктуры и техники противника, а также о работе авиации и средств ПВО, добавил Алехин.По информации аналитика, штурмовые группы группировки "Север" продвинулись одновременно в районах населенных пунктов Новая Сечь, Мирополье и Краснополье в Сумской области. Там были атакованы подразделения механизированной бригады ВСУ и три формирования теробороны, подытожил автор.Полный текст авторской статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Под плотным огневым прикрытием авиации идут бои на всех участках фронта" на сайте Украина.ру.О любви к Родине, выборе между культурным и реальным фронтами, влиянии войны на личность, боевых задачах и проблемах киноиндустрии — в материале Игоря Гомольского "Режиссер и военнослужащий Кирилл Мировой: Когда война закончится нашей победой, я вернусь к творчеству" на сайте Украина.ру.

Новости

