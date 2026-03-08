https://ukraina.ru/20260308/stanislav-krapivnik-u-ssha-konchayutsya-rakety-tramp-vret-o-beskonechnykh-zapasakh-oruzhiya-u-ssha-1076517244.html
Станислав Крапивник: У США кончаются ракеты, Трамп врет о "бесконечных запасах" оружия у США
Дональд Трамп лжет о бесконечных запасах оружия — американская оборонка не справляется. Ракеты производятся в мизерных количествах, а флоту уже запретили тратить "Томагавки". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
В ходе войны в Иране США применили беспилотник LUCAS – аналог БПЛА "Герань". Журналист спросил, удастся ли перенять российский подход к боевым действиям, когда нужно много дешевого оружия.По его словам, с ракетами критическая ситуация. "Ракеты кончаются. Ходят слухи, что флоту запретили стрелять "Томагавками", потому что их мало осталось. Надо беречь для точечных ударов", — пояснил аналитик.Эксперт раскрыл объемы западного производства. "Ракет THAAD делают десять штук в месяц. Ракет "Пэтриот" — 35 штук в месяц. Для террористов хватит, для настоящей войны — мизер", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.О том, могут ли США и Израиль организовать сухопутную операцию против Ирана с территории Ирака — в материале "Яков Кедми: Израиль и США пока не бьют по армии Ирана, потому что хотят использовать ее в своих целях" на сайте Украина.ру.
