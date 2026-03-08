Станислав Крапивник: У США кончаются ракеты, Трамп врет о "бесконечных запасах" оружия у США - 08.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260308/stanislav-krapivnik-u-ssha-konchayutsya-rakety-tramp-vret-o-beskonechnykh-zapasakh-oruzhiya-u-ssha-1076517244.html
Станислав Крапивник: У США кончаются ракеты, Трамп врет о "бесконечных запасах" оружия у США
Станислав Крапивник: У США кончаются ракеты, Трамп врет о "бесконечных запасах" оружия у США - 08.03.2026 Украина.ру
Станислав Крапивник: У США кончаются ракеты, Трамп врет о "бесконечных запасах" оружия у США
Дональд Трамп лжет о бесконечных запасах оружия — американская оборонка не справляется. Ракеты производятся в мизерных количествах, а флоту уже запретили тратить "Томагавки". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2026-03-08T05:00
2026-03-08T05:00
новости
сша
иран
израиль
станислав крапивник
дональд трамп
украина.ру
нато
зрк patriot
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/13/1065568205_0:22:630:376_1920x0_80_0_0_2c4d82a25f9702c103931e5d6853d9cc.png
В ходе войны в Иране США применили беспилотник LUCAS – аналог БПЛА "Герань". Журналист спросил, удастся ли перенять российский подход к боевым действиям, когда нужно много дешевого оружия.По его словам, с ракетами критическая ситуация. "Ракеты кончаются. Ходят слухи, что флоту запретили стрелять "Томагавками", потому что их мало осталось. Надо беречь для точечных ударов", — пояснил аналитик.Эксперт раскрыл объемы западного производства. "Ракет THAAD делают десять штук в месяц. Ракет "Пэтриот" — 35 штук в месяц. Для террористов хватит, для настоящей войны — мизер", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.О том, могут ли США и Израиль организовать сухопутную операцию против Ирана с территории Ирака — в материале "Яков Кедми: Израиль и США пока не бьют по армии Ирана, потому что хотят использовать ее в своих целях" на сайте Украина.ру.
сша
иран
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/13/1065568205_28:0:588:420_1920x0_80_0_0_d01fbaf13bf4ba5a02798170777f056b.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, иран, израиль, станислав крапивник, дональд трамп, украина.ру, нато, зрк patriot, ракеты, дальнобойные ракеты, "томагавк", удар по ирану, война в иране, война, аналитика, аналитики, военнаяаналитика, срочно, главные новости, главное
Новости, США, Иран, Израиль, Станислав Крапивник, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, ЗРК Patriot, ракеты, дальнобойные ракеты, "Томагавк", удар по Ирану, война в Иране, война, Аналитика, аналитики, ВоеннаяАналитика, срочно, Главные новости, главное

Станислав Крапивник: У США кончаются ракеты, Трамп врет о "бесконечных запасах" оружия у США

05:00 08.03.2026
 
© ФотоPatriot
Patriot - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Дональд Трамп лжет о бесконечных запасах оружия — американская оборонка не справляется. Ракеты производятся в мизерных количествах, а флоту уже запретили тратить "Томагавки". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
В ходе войны в Иране США применили беспилотник LUCAS – аналог БПЛА "Герань". Журналист спросил, удастся ли перенять российский подход к боевым действиям, когда нужно много дешевого оружия.
"Когда [президент США Дональд] Трамп говорит, что у них бесконечное количество оружия, он врет. Бесконечное количество бомб типа ФАБов у них есть. Но чтобы их сбрасывать, нужно контролировать воздух. Это риск", — заявил Крапивник.
По его словам, с ракетами критическая ситуация. "Ракеты кончаются. Ходят слухи, что флоту запретили стрелять "Томагавками", потому что их мало осталось. Надо беречь для точечных ударов", — пояснил аналитик.
Эксперт раскрыл объемы западного производства. "Ракет THAAD делают десять штук в месяц. Ракет "Пэтриот" — 35 штук в месяц. Для террористов хватит, для настоящей войны — мизер", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.
О том, могут ли США и Израиль организовать сухопутную операцию против Ирана с территории Ирака — в материале "Яков Кедми: Израиль и США пока не бьют по армии Ирана, потому что хотят использовать ее в своих целях" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранИзраильСтанислав КрапивникДональд ТрампУкраина.руНАТОЗРК Patriotракетыдальнобойные ракеты"Томагавк"удар по Иранувойна в ИраневойнаАналитикааналитикиВоеннаяАналитикасрочноГлавные новостиглавное
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:10"Атакованы пять бригад ВСУ": Алехин об успехах группировки "Запад" на Харьковском направлении
05:00Станислав Крапивник: У США кончаются ракеты, Трамп врет о "бесконечных запасах" оружия у США
04:45"Бойцы выбили противника из Дробышево": эксперт про успехи ВС РФ на Купянском направлении
04:30Освобождение Бобылевки и наступление ВС РФ в Сумской области: Алехин о ситуации на севере
04:15"Нет ни людей, ни ресурсов": офицер ВС США оценил перспективы сухопутной операции США в Иране
21:52Кто бы сомневался: Европа естественно обманула Украину при первой угрозе
18:35"Лузер Ближнего Востока", обещание "очень серьёзного удара" и проблемы с Баку. Итоги 7 марта
17:44Британия и США стягивают авианосные группы к Ближнему Востоку
17:38Иран обвинил США в ударе по опреснительной станции на острове Гешм
17:34В Раде допустили дефицит топлива на Украине уже в апреле из-за возможного затягивания конфликта в Иране
17:26Орбан заявил, что Будапешт решит судьбу конфискованных у Киева средств
17:11Министр обороны Израиля угрожает Ливану за то, что тот не разоружил "Хезболлу"
17:02КСИР пригрозил ударами по всем военным базам США и Израиля на Ближнем Востоке
16:39Бои на Славянском направлении: ВС РФ продвигаются к трассе М-03 и закрепляются у Калеников
16:28В соцсетях подсчитали потери Пентагона от удара по Ирану
16:00НКВД против Брестской унии, или 80 лет с получения греко-католиками "томоса от Лаврентия"
15:59В Подмосковье задержали подростка, пытавшегося взорвать банкомат по заданию украинских мошенников
15:23Politico: США запросили у Украины помощь в борьбе с иранскими дронами
15:00Век Зацепина, "Последний богатырь" станет сериалом, украинский Бумбокс не идет на войну. События культуры
14:42В США заявили о намерении "забрать всю нефть" у Ирана: названа цель операции
Лента новостейМолния