https://ukraina.ru/20260308/evropeytsy-dumayut-chto-medved-tup-i-slab-eksperty-i-politiki-ob-ugroze-novoy-mirovoy-voyny-1076510071.html

Европейцы думают, что "медведь" туп и слаб. Эксперты и политики об угрозе новой мировой войны

Европейцы думают, что "медведь" туп и слаб. Эксперты и политики об угрозе новой мировой войны - 08.03.2026 Украина.ру

Европейцы думают, что "медведь" туп и слаб. Эксперты и политики об угрозе новой мировой войны

В экспертном сообществе обсуждают, всё ли у израильтян и американцев идёт "по плану" в их иранской авантюре. А если вдруг нет, то как это скажется на ходе войны на Украине. Думают и о том, какие уроки из происходящего надо бы извлечь России.

2026-03-08T05:35

2026-03-08T05:35

2026-03-08T05:35

россия

сша

украина

захар прилепин

владимир зеленский

сергей горбачев

вооруженные силы украины

reuters

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076458557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9fae4563cf936bf5f9b1ab84ea517ab.jpg

Изучать есть что. Иран продемонстрировал, как должен выглядеть настоящий мощный асимметричный ответ противнику, отмечает РИА "Катюша" в своем телеграм-канале."Для этого персам понадобилось нанести всего-то несколько точных ударов с помощью БПЛА - по серверам американской корпорации Amazon.В результате перестали работать мобильные приложения и онлайн-переводы крупнейших банков ОАЭ. Остановлены торги на биржах Абу-Даби и Дубая. То есть нефтяные монархии - сателлиты США получили огромный экономический ущерб", - отмечает агентство.И делает вывод: "…Вкладываясь в цифровизацию всего, что движется и не очень, надо прежде всего подумать о безопасности центров обработки данных, о защите всех программ (в том числе - моделей ИИ) от внешних воздействий. Впрочем, нашим оголтелым оцифровщикам и это вряд ли будет уроком. Задачи у них слегка другие".Анализируя происходящее на Ближнем Востоке, авторы "Катюши" делают ещё один важный вывод: "Иран десакрализировал удары по США – показал всем, в том числе и нам, что бить по союзникам и их базам в других странах и регионах можно, а иногда очень даже нужно".Израильский журналист Алон Мизрахи задаётся вопросом, почему публике не демонстрируют по ТВ сцен, ярко подтверждающих господство сил США и Израиля в иранском небе? Вообще достоверных сведений мало, возможно, по той причине, что "военная ситуация настолько серьезна, что цензура блокирует практически любую новую информацию об этой войне".По его мнению, США и Израиль эту войну уже проиграли: "они начали то, что у них нет шансов довести до конца". И может случиться так, что после этой войны "американского присутствия на Ближнем Востоке не будет".Этот пост был перепечатан в дзен-канале известного российского писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, где всегда много живых комментариев, по которым можно составить пусть и далеко не полное, но определённое представление об общественных настроениях."Четыре года назад, когда начиналась СВО, везде во всех российских СМИ продвигалась идея, что Россия является лидером и объединителем глобального Юга в противостоянии коллективному Западу. За эти годы современная Россия показала свою слабость, неспособность не только кого объединить, но и помочь своим союзникам, постоянное желание российского руководства угодить западным лидерам вызывает раздражение у всех нормальных людей. На данный момент не Россия является примером, как надо отстаивать свой суверенитет, а Иран и иранский народ. Желаю ему выстоять и победить мировой сионизм и американский империализм!" - пишет один из комментаторов.Думается, он выразил мнение не только своё, но многих россиян.Украинские военные тем временем начинают подозревать, что Киев готовит их к участию в новой авантюре — в иранской. Почему бы нет?Вот Зеленский уже анонсировал отправку украинских специалистов ПВО на Ближний Восток по просьбе США, информирует Reuters.Украинцы для Запада — расходный материал. Бывший командир группы снайперов ВСУ с позывным "Дед" Константин Прошинский* в эфире интернет-канала Politeka (где он выступал с закрытым лицом - вероятно, кого-то боится?) заявил, что для американцев Украина – это "какая-то Украина", многие в Штатах даже и не знают, где она находится.Да и Восток американцы понимают плохо (о чем свидетельствует, например, опыт их афганской войны). По мнению бывшего ВСУшника, тем не менее, война в Иране принесёт США какие-то дивиденды.Что касается украинского конфликта, то Прошинский считает, что в переговорном процессе США, будучи союзником Киева, больше играет на стороне России. При этом требования РФ он назвал "нереалистичными" и высказал уверенность в том, что Украина (киевский режим) будет держаться и воевать дальше."Я не вижу никаких стратегических потерь с нашей стороны", - сказал он, добавив, что война, по его мнению, будет продолжаться в стиле "тяни-толкай", в ближайшее время вряд ли что-то изменится.Но может и измениться. Вынужденно скитающийся по странам Европы блогер, известный нам как "Колобок из Одессы", в очередном видео рассказал, что пришло понимание - из Европы надо уезжать, поскольку Европа активно готовится к войне, эту подготовку никто даже не скрывает.Понятно, что в случае войны европейцы получат ответ, что-то к ним прилетит. Но понятно это не всем."Истерия по всей Европе, это мне напоминает 1939 год", - сказал блогер. Он добавил, что медленные темпы СВО убеждают европейцев, что "медведь слаб". И европейцы настраиваются на реванш. Они помнят, что им не отомстили за преступления, совершённые во время Второй мировой, помнят, как легко удалось развалить Советский Союз. А теперь видят, как "старший (пошёл — авт.) на младшего" - пятый год идёт междоусобная война между РФ и Украиной, потери огромны... Всё это убеждает европейцев, что "медведь глуп, туп и слаб", считает "Колобок".По словам блогера, ссылающегося на свои источники в разных странах, "всё начнётся скоро". Будет сильнейший кризис, поэтому воевать бюргеры пойдут просто "за еду", как уже сейчас идут в ВСУ от безысходности некоторые украинцы."Колобок" подчеркнул: уже понятно, что машина запущена, триллионы вложены в военное производство, дело идёт к войне - и это коснётся это каждого.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – Сергей Горбачев: Пока США бьют по Ирану из Средиземноморья, Украина безнаказанно атакует там суда России Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Европа ждёт обрушения России. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё"

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, сша, украина, захар прилепин, владимир зеленский, сергей горбачев, вооруженные силы украины, reuters, эксклюзив