"Атакованы пять бригад ВСУ": Алехин об успехах группировки "Запад" на Харьковском направлении - 08.03.2026
"Атакованы пять бригад ВСУ": Алехин об успехах группировки "Запад" на Харьковском направлении
Группировка "Запад" продолжает укреплять позиции на линии соприкосновения, нанося удары по силам противника в Харьковской области. Потери украинских формирований за последнее время составили около 180 военнослужащих. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-03-08T05:10
2026-03-08T05:10
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061007015_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_10d41a4765615ae9d51c36450ae6b28f.jpg
Оценивая ситуацию в зоне ответственности группировки войск "Запад", эксперт сообщил о географии боевых действий. "Боевые действия велись в районах Староверовки, Новоосиново, Самборовки, Грушевки и Болдыревки в Харьковской области", — отметил Алехин.По его словам, под удар попали крупные силы противника. "Наши армейские части атаковали силы пяти механизированных бригад ВСУ и одного соединения нацгвардии", — заявил эксперт.При этом потери украинских формирований по официальным сводкам Минобороны РФ оцениваются примерно в 180 военнослужащих, сообщил аналитик."Уничтожены бронетранспортер, три бронированные машины, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами", — добавил Алехин.Эксперт отдельно остановился на ситуации под Купянском. "На Купянском направлении ситуация характеризуется позиционным противостоянием, особых существенных изменений на линии фронта не зафиксировано", — резюмировал Алехин.Полный текст авторской статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Под плотным огневым прикрытием авиации идут бои на всех участках фронта" на сайте Украина.ру.О любви к Родине, выборе между культурным и реальным фронтами, влиянии войны на личность, боевых задачах и проблемах киноиндустрии — в материале Игоря Гомольского "Режиссер и военнослужащий Кирилл Мировой: Когда война закончится нашей победой, я вернусь к творчеству" на сайте Украина.ру.
05:10 08.03.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Группировка "Запад" продолжает укреплять позиции на линии соприкосновения, нанося удары по силам противника в Харьковской области. Потери украинских формирований за последнее время составили около 180 военнослужащих. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Оценивая ситуацию в зоне ответственности группировки войск "Запад", эксперт сообщил о географии боевых действий. "Боевые действия велись в районах Староверовки, Новоосиново, Самборовки, Грушевки и Болдыревки в Харьковской области", — отметил Алехин.
По его словам, под удар попали крупные силы противника. "Наши армейские части атаковали силы пяти механизированных бригад ВСУ и одного соединения нацгвардии", — заявил эксперт.
При этом потери украинских формирований по официальным сводкам Минобороны РФ оцениваются примерно в 180 военнослужащих, сообщил аналитик.
"Уничтожены бронетранспортер, три бронированные машины, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами", — добавил Алехин.
Эксперт отдельно остановился на ситуации под Купянском. "На Купянском направлении ситуация характеризуется позиционным противостоянием, особых существенных изменений на линии фронта не зафиксировано", — резюмировал Алехин.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Под плотным огневым прикрытием авиации идут бои на всех участках фронта" на сайте Украина.ру.
О любви к Родине, выборе между культурным и реальным фронтами, влиянии войны на личность, боевых задачах и проблемах киноиндустрии — в материале Игоря Гомольского "Режиссер и военнослужащий Кирилл Мировой: Когда война закончится нашей победой, я вернусь к творчеству" на сайте Украина.ру.
