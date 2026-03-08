https://ukraina.ru/20260308/atakovany-pyat-brigad-vsu-alekhin-ob-uspekhakh-gruppirovki-zapad-na-kharkovskom-napravlenii-1076519016.html

"Атакованы пять бригад ВСУ": Алехин об успехах группировки "Запад" на Харьковском направлении

Группировка "Запад" продолжает укреплять позиции на линии соприкосновения, нанося удары по силам противника в Харьковской области. Потери украинских формирований за последнее время составили около 180 военнослужащих. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Оценивая ситуацию в зоне ответственности группировки войск "Запад", эксперт сообщил о географии боевых действий. "Боевые действия велись в районах Староверовки, Новоосиново, Самборовки, Грушевки и Болдыревки в Харьковской области", — отметил Алехин.По его словам, под удар попали крупные силы противника. "Наши армейские части атаковали силы пяти механизированных бригад ВСУ и одного соединения нацгвардии", — заявил эксперт.При этом потери украинских формирований по официальным сводкам Минобороны РФ оцениваются примерно в 180 военнослужащих, сообщил аналитик."Уничтожены бронетранспортер, три бронированные машины, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами", — добавил Алехин.Эксперт отдельно остановился на ситуации под Купянском. "На Купянском направлении ситуация характеризуется позиционным противостоянием, особых существенных изменений на линии фронта не зафиксировано", — резюмировал Алехин.Полный текст авторской статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Под плотным огневым прикрытием авиации идут бои на всех участках фронта" на сайте Украина.ру.О любви к Родине, выборе между культурным и реальным фронтами, влиянии войны на личность, боевых задачах и проблемах киноиндустрии — в материале Игоря Гомольского "Режиссер и военнослужащий Кирилл Мировой: Когда война закончится нашей победой, я вернусь к творчеству" на сайте Украина.ру.

2026

