"Бойцы выбили противника из Дробышево": эксперт про успехи ВС РФ на Купянском направлении - 08.03.2026
"Бойцы выбили противника из Дробышево": эксперт про успехи ВС РФ на Купянском направлении
"Бойцы выбили противника из Дробышево": эксперт про успехи ВС РФ на Купянском направлении - 08.03.2026 Украина.ру
"Бойцы выбили противника из Дробышево": эксперт про успехи ВС РФ на Купянском направлении
На Купянском направлении сохраняется позиционное противостояние, однако ВС РФ добились тактического успеха, выбив ВСУ из населенного пункта Дробышево. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Купянском направлении ситуация характеризуется позиционным противостоянием, особых существенных изменений на линии фронта не зафиксировано, сообщил Алехин."Как сообщают наши военкоры с места событий, в районе поселка Купянск-Узловой была ликвидирована вэсэушница Мария Бигун, вместе с ее подругами по отряду", — заявил аналитик.Алехин обратил внимание на системный характер использования женщин на передовой. "Отправка женщин на самые опасные участки фронта стала системной практикой украинского командования", — подчеркнул эксперт.Он также сообщил об освобождении стратегически важного населенного пункта. "Бойцы 252-го мотострелкового полка и 237-го танкового полка выбили противника из населенного пункта Дробышево. Минобороны России показало кадры из освобожденного поселка, являющегося северными воротами Красного Лимана", — добавил он.С мест поступает информация, что российские штурмовики продолжают зачистку населенного пункта от подвальных опорных пунктов и территорию на севере от Красного Лимана. "Это не значит, что враг где-то держит оборону — просто проводятся стандартные стабилизационные мероприятия с последующим закреплением", — резюмировал Геннадий Алехин.
россия
красный лиман
купянск
купянское направление
"Бойцы выбили противника из Дробышево": эксперт про успехи ВС РФ на Купянском направлении

04:45 08.03.2026
 
На Купянском направлении сохраняется позиционное противостояние, однако ВС РФ добились тактического успеха, выбив ВСУ из населенного пункта Дробышево. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Купянском направлении ситуация характеризуется позиционным противостоянием, особых существенных изменений на линии фронта не зафиксировано, сообщил Алехин.
"Как сообщают наши военкоры с места событий, в районе поселка Купянск-Узловой была ликвидирована вэсэушница Мария Бигун, вместе с ее подругами по отряду", — заявил аналитик.
Алехин обратил внимание на системный характер использования женщин на передовой. "Отправка женщин на самые опасные участки фронта стала системной практикой украинского командования", — подчеркнул эксперт.
Он также сообщил об освобождении стратегически важного населенного пункта. "Бойцы 252-го мотострелкового полка и 237-го танкового полка выбили противника из населенного пункта Дробышево. Минобороны России показало кадры из освобожденного поселка, являющегося северными воротами Красного Лимана", — добавил он.
С мест поступает информация, что российские штурмовики продолжают зачистку населенного пункта от подвальных опорных пунктов и территорию на севере от Красного Лимана.
"Это не значит, что враг где-то держит оборону — просто проводятся стандартные стабилизационные мероприятия с последующим закреплением", — резюмировал Геннадий Алехин.
