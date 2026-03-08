https://ukraina.ru/20260308/net-ni-lyudey-ni-resursov-ofitser-vs-ssha-otsenil-perspektivy-sukhoputnoy-operatsii-ssha-v-irane-1076517652.html
"Нет ни людей, ни ресурсов": офицер ВС США оценил перспективы сухопутной операции США в Иране
Дональд Трамп не исключает сухопутной операции против Ирана, но военные реалии делают этот сценарий невозможным. У Пентагона просто нет необходимого количества войск и техники для вторжения в горную страну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Журналист спросил, насколько реальны угрозы Трампа о наземном вторжении в Иран. "По поводу вторжения сухопутных войск США или НАТО вообще нет смысла говорить. Вероятность на это даже не нулевая, а отрицательная", — заявил Крапивник.Он пояснил, что ждет американских солдат. "Во-первых, у них этих войск просто нет. Во-вторых, где они их будут дислоцировать? В-третьих, это займет много времени", — перечислил эксперт.По словам военного аналитика, опыт прошлых войн здесь не поможет. "Даже накануне "Бури в пустыне" американцы накапливали войска против Ирака полгода. [Саддам] Хусейн был просто идиот, раз позволил им сидеть и накапливаться. А Иран им это точно не позволит", — подчеркнул Крапивник.Эксперт разобрал возможные пути вторжения. "Как западники собираются атаковать? Через Ирак? Или это будет десант через Персидский залив? Для десанта у них нет такого флота. Пока они будут его переплывать, их просто уничтожат", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.Также о перспективах затяжной войны США с Ираном и других аспектах эскалации на Ближнем Востоке — в материале "Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной" на сайте Украина.ру.
Журналист спросил, насколько реальны угрозы Трампа о наземном вторжении в Иран. "По поводу вторжения сухопутных войск США или НАТО вообще нет смысла говорить. Вероятность на это даже не нулевая, а отрицательная", — заявил Крапивник.
Он пояснил, что ждет американских солдат. "Во-первых, у них этих войск просто нет. Во-вторых, где они их будут дислоцировать? В-третьих, это займет много времени", — перечислил эксперт.
По словам военного аналитика, опыт прошлых войн здесь не поможет. "Даже накануне "Бури в пустыне" американцы накапливали войска против Ирака полгода. [Саддам] Хусейн был просто идиот, раз позволил им сидеть и накапливаться. А Иран им это точно не позволит", — подчеркнул Крапивник.
Эксперт разобрал возможные пути вторжения. "Как западники собираются атаковать? Через Ирак? Или это будет десант через Персидский залив? Для десанта у них нет такого флота. Пока они будут его переплывать, их просто уничтожат", — подытожил собеседник Украина.ру.
Также о перспективах затяжной войны США с Ираном и других аспектах эскалации на Ближнем Востоке — в материале "Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной" на сайте Украина.ру.