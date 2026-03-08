https://ukraina.ru/20260308/presse-dali-posnimat-groby-krapivnik-rasskazal-kak-pentagon-skryvaet-realnye-poteri-1076516985.html

"Прессе дали поснимать гробы": Крапивник рассказал, как Пентагон скрывает реальные потери

Иран нанес сокрушительный удар по военной инфраструктуре США в Персидском заливе. Пентагон уже начал скрывать реальные масштабы потерь среди военнослужащих. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

По словам эксперта, Иран методично уничтожает американское присутствие в регионе. "Иранцы в прямом смысле демонтируют военные базы. Порты горят", — добавил Крапивник.По информации аналитика, американские суда даже после войны не смогут зайти в эти порты без масштабной реконструкции, в США уже подсчитали ущерб — он достиг 100 миллиарда долларов.Эксперт рассказал о том, как Пентагон пытается скрыть потери в личном составе. "На днях прибыл первый самолет с погибшими военнослужащими. Прессе дали поснимать эти гробы. А на второй и третий самолет журналистов уже пускать не будут. "Поснимали? Теперь валите. Будем говорить, что только шесть человек погибло"", — подчеркнул военный аналитик.Крапивник также обратил внимание на ситуацию в Израиле, отметив, что фотографии разрушений Тель-Авива попадают в прессу, несмотря на запреты. "Баллистические ракеты с боеголовкой в тонну — это очень большой взрыв. 11 ракет "Пэтриот2" промахнулись, а баллистическая ракета ударила по Тель-Авиву. 66 миллионов улетели в небо", — резюмировал Станислав Крапивник.Полный текст материала "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.О том, могут ли США и Израиль организовать сухопутную операцию против Ирана с территории Ирака — в материале "Яков Кедми: Израиль и США пока не бьют по армии Ирана, потому что хотят использовать ее в своих целях" на сайте Украина.ру.

