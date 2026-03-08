"Прессе дали поснимать гробы": Крапивник рассказал, как Пентагон скрывает реальные потери - 08.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260308/presse-dali-posnimat-groby-krapivnik-rasskazal-kak-pentagon-skryvaet-realnye-poteri-1076516985.html
"Прессе дали поснимать гробы": Крапивник рассказал, как Пентагон скрывает реальные потери
"Прессе дали поснимать гробы": Крапивник рассказал, как Пентагон скрывает реальные потери - 08.03.2026 Украина.ру
"Прессе дали поснимать гробы": Крапивник рассказал, как Пентагон скрывает реальные потери
Иран нанес сокрушительный удар по военной инфраструктуре США в Персидском заливе. Пентагон уже начал скрывать реальные масштабы потерь среди военнослужащих. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2026-03-08T05:45
2026-03-08T05:45
новости
иран
сша
израиль
станислав крапивник
пентагон
украина.ру
война
война на украине
срочно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060528079_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2bc5da64e2be6e68c48b68d58a121f73.jpg
По словам эксперта, Иран методично уничтожает американское присутствие в регионе. "Иранцы в прямом смысле демонтируют военные базы. Порты горят", — добавил Крапивник.По информации аналитика, американские суда даже после войны не смогут зайти в эти порты без масштабной реконструкции, в США уже подсчитали ущерб — он достиг 100 миллиарда долларов.Эксперт рассказал о том, как Пентагон пытается скрыть потери в личном составе. "На днях прибыл первый самолет с погибшими военнослужащими. Прессе дали поснимать эти гробы. А на второй и третий самолет журналистов уже пускать не будут. "Поснимали? Теперь валите. Будем говорить, что только шесть человек погибло"", — подчеркнул военный аналитик.Крапивник также обратил внимание на ситуацию в Израиле, отметив, что фотографии разрушений Тель-Авива попадают в прессу, несмотря на запреты. "Баллистические ракеты с боеголовкой в тонну — это очень большой взрыв. 11 ракет "Пэтриот2" промахнулись, а баллистическая ракета ударила по Тель-Авиву. 66 миллионов улетели в небо", — резюмировал Станислав Крапивник.Полный текст материала "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.О том, могут ли США и Израиль организовать сухопутную операцию против Ирана с территории Ирака — в материале "Яков Кедми: Израиль и США пока не бьют по армии Ирана, потому что хотят использовать ее в своих целях" на сайте Украина.ру.
иран
сша
израиль
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060528079_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_1d3529333a8bee05d6bc378020d362e4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, израиль, станислав крапивник, пентагон, украина.ру, война, война на украине, срочно, главные новости, главное, украина.ру дзен, оружие, ракеты, дальнобойные ракеты, удар по ирану, война в иране, ближний восток
Новости, Иран, США, Израиль, Станислав Крапивник, Пентагон, Украина.ру, война, война на Украине, срочно, Главные новости, главное, Украина.ру Дзен, оружие, ракеты, дальнобойные ракеты, удар по Ирану, война в Иране, Ближний Восток

"Прессе дали поснимать гробы": Крапивник рассказал, как Пентагон скрывает реальные потери

05:45 08.03.2026
 
© ФотоГробы летят в США
Гробы летят в США - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Иран нанес сокрушительный удар по военной инфраструктуре США в Персидском заливе. Пентагон уже начал скрывать реальные масштабы потерь среди военнослужащих. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
По словам эксперта, Иран методично уничтожает американское присутствие в регионе. "Иранцы в прямом смысле демонтируют военные базы. Порты горят", — добавил Крапивник.
По информации аналитика, американские суда даже после войны не смогут зайти в эти порты без масштабной реконструкции, в США уже подсчитали ущерб — он достиг 100 миллиарда долларов.
Эксперт рассказал о том, как Пентагон пытается скрыть потери в личном составе. "На днях прибыл первый самолет с погибшими военнослужащими. Прессе дали поснимать эти гробы. А на второй и третий самолет журналистов уже пускать не будут. "Поснимали? Теперь валите. Будем говорить, что только шесть человек погибло"", — подчеркнул военный аналитик.
Крапивник также обратил внимание на ситуацию в Израиле, отметив, что фотографии разрушений Тель-Авива попадают в прессу, несмотря на запреты.
"Баллистические ракеты с боеголовкой в тонну — это очень большой взрыв. 11 ракет "Пэтриот2" промахнулись, а баллистическая ракета ударила по Тель-Авиву. 66 миллионов улетели в небо", — резюмировал Станислав Крапивник.
Полный текст материала "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.
О том, могут ли США и Израиль организовать сухопутную операцию против Ирана с территории Ирака — в материале "Яков Кедми: Израиль и США пока не бьют по армии Ирана, потому что хотят использовать ее в своих целях" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАИзраильСтанислав КрапивникПентагонУкраина.рувойнавойна на УкраинесрочноГлавные новостиглавноеУкраина.ру Дзеноружиеракетыдальнобойные ракетыудар по Иранувойна в ИранеБлижний Восток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:33"Герани" атаковали цели в регионах Украины. Новости к этому часу
07:30Княгиня в погонах. Дочь "Гамлета русской революции" на службе украинцев
07:25ВСУ нанесли удары по российским регионам. Новости к этому часу
07:20"Подарок" Трампу. Почему планы Минобороны Украины могут встревожить США
07:15Большой фильм о "Малыше". Художественная правда о спецоперации
07:10Александр Казаков: Европа готовится воевать с Россией в Балтийском море, поэтому надо ее перехитрить
07:00Сами вы "ватники". Ирина Верхуша о том, что победить русский народ нельзя ни пулей, ни морозом
06:00"Самая короткая дорога на Киев": полковник Алехин о значении Белоберезовского плацдарма
05:45"Прессе дали поснимать гробы": Крапивник рассказал, как Пентагон скрывает реальные потери
05:35Европейцы думают, что "медведь" туп и слаб. Эксперты и политики об угрозе новой мировой войны
05:20"Следующими будем мы": Крапивник призвал остановить агрессию США и Израиля в Иране
05:10"Атакованы пять бригад ВСУ": Алехин об успехах группировки "Запад" на Харьковском направлении
05:00Станислав Крапивник: У США кончаются ракеты, Трамп врет о "бесконечных запасах" оружия у США
04:45"Бойцы выбили противника из Дробышево": эксперт про успехи ВС РФ на Купянском направлении
04:30Освобождение Бобылевки и наступление ВС РФ в Сумской области: Алехин о ситуации на севере
04:15"Нет ни людей, ни ресурсов": офицер ВС США оценил перспективы сухопутной операции США в Иране
21:52Кто бы сомневался: Европа естественно обманула Украину при первой угрозе
18:35"Лузер Ближнего Востока", обещание "очень серьёзного удара" и проблемы с Баку. Итоги 7 марта
17:44Британия и США стягивают авианосные группы к Ближнему Востоку
17:38Иран обвинил США в ударе по опреснительной станции на острове Гешм
Лента новостейМолния