Пентагон верит в украинский ВПК больше, чем Киев. Хроника событий на 13:00 5 марта

05.03.2026

Пентагон верит в украинский ВПК больше, чем Киев. Хроника событий на 13:00 5 марта

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва хочет остановить кризис на Ближнем Востоке. Одновременно с этим Израиль планирует двухнедельную военную кампанию против Ирана с ударами по тысячам объектов. США и страны Персидского залива тем временем хотят купить украинские дроны для войны с Ираном

Глава МИД РФ: атмосфера переговоров испаряется, а требования Москвы остаютсяМинистр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позитивная атмосфера, царившая на переговорах между Россией и США в Анкоридже, постепенно улетучивается. Об этом он сказал в ходе посольского "круглого стола" по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины.Говоря о ситуации вокруг Украины, Лавров также отметил, что подход Запада, выраженный формулой "или с нами, или с Россией", никуда не исчез за последние годы. По его словам, этот подход особенно ярко проявился в попытке втянуть Украину в НАТО, несмотря на многочисленные предупреждения Москвы."О пагубности и неприемлемости этих усилий предупреждали как минимум начиная с Мюнхенской речи президента [РФ Владимира] Путина 2007 года", — напомнил министр.Кроме того, министр иностранных дел России заявил, что Москва заинтересована в прекращении эскалации на Ближнем Востоке, однако для достижения этой цели необходимы совместные усилия всех заинтересованных сторон. "Мы хотим это остановить, но давайте это вместе делать... Это можно сделать только сообща", — подчеркнул глава российской дипломатии.Израиль планирует двухнедельную военную кампанию против ИранаТем временем израильские военные готовятся к проведению масштабной военной операции против Ирана, которая может продлиться от одной до двух недель. Об этом сообщает израильская газета The Times of Israel со ссылкой на источники в военных кругах.По информации издания, за этот период Израиль планирует нанести удары по тысячам объектов на территории Исламской республики. Целью кампании заявлено "ослабление иранского режима и его военных объектов".Одновременно с этим Соединенные Штаты и как минимум одна страна Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для использования в военной операции "Эпическая ярость" против Ирана. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в украинской промышленности.По данным издания, Пентагон и правительство одной из ближневосточных монархий обсуждают приобретение беспилотников украинского производства для отражения атак иранских дронов. При этом один чиновник в Киеве назвал переговоры с Пентагоном "чувствительной" темой.Ранее Владимир Зеленский уже предлагал странам Ближнего Востока некие украинские перехватчики дронов — те самые, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. Взамен украинский политик выпрашивал ракеты Patriot и требовал содействия в достижении перемирия на Украине.Президент США Дональд Трамп на фоне эскалации конфликта с Ираном подверг резкой критике своего предшественника Джо Байдена за масштабные поставки вооружений Украине и нелестно высказался в адрес Зеленского, сравнив его с известным американским циркачом XIX века."Сонный Джо Байден тратил всё своё время и деньги нашей страны, отдавая всё П. Т. Барнуму (Зеленскому!) с Украины — на сотни миллиардов долларов — и, раздав так много самого передового вооружения (бесплатно!), он даже не позаботился о его восполнении", — написал Трамп.При этом Трамп поспешил заверить, что сам он ситуацию исправил: по его словам, все запасы вооружений США восстановлены, и теперь страна обладает "практически неограниченными запасами"."Войны можно вести „вечно“ и весьма успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем самое лучшее оружие других стран!)", — подчеркнул президент США.Западные СМИ опасаются, что у США закончатся ракеты для ПВО на Ближнем Востоке из-за иранских атак. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и аналитиков написало, что Соединенные Штаты пытаются максимально быстро уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана, опасаясь, что вскоре запасы перехватчиков для отражения ответных ударов Тегерана могут исчерпаться.Стоит напомнить, что в субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.Фронтовая сводка Российские войска продолжают успешное наступление в зоне специальной военной операции. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в результате активных боевых действий освобожден населенный пункт Яровая в Донецкой Народной Республике.В ходе очередного брифинга военного ведомства озвучены ключевые итоги минувших суток. Российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым украинской армией для обеспечения боевых действий. За сутки сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 410 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Силами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.Потери противника в живой силе в зоне спецоперации превысили 1215 военнослужащих.Между тем военкоры Телеграм-канала "Два майора" опубликовали сводку о ситуации на фронтах по состоянию на 5 марта. На ряде направлений российские войска развивают наступление, уничтожая живую силу и технику противника.На Сумском направлении группировка войск "Север" добилась тактических успехов в Сумском и Глуховском районах, активно работает авиация и артиллерия.На Харьковском направлении продолжаются тяжелые бои в Волчанских Хуторах, где российские подразделения зачистили несколько домов. На Великобурлукском направлении штурмовики продолжают зачистку лесных массивов. Основная задача группировки — отодвинуть противника от границы Белгородской области.С Купянского направления сообщают, что ВСУ подтянули американские РСЗО HIMARS для ударов по российским позициям. Обстановка в городе и южнее, на направлении Купянска-Узлового, без значимых изменений, при этом противник отмечает прибытие резервов ВС России.На Славянском направлении бои идут на подступах к Фёдоровке, в районе Приволья — всего в 14 километрах от Славянска. На картах видны направления на Тихоновку и Малиновку, однако на пути к ним предстоит преодолеть водоканал.Западнее Красноармейска (Покровска) украинские ресурсы признают успехи российских войск в Гришино и опасаются дальнейшего развития обстановки на Добропольском выступе. У Гришино ВС России по правому флангу продвигаются к Новоалександровке, по которой ранее было нанесено множество ударов ФАБами.На востоке Запорожской области группировка войск "Восток" продолжает наступление в районах населенных пунктов Риздвянка, Воздвижевка, Верхняя Терса и Комсомольское (Гуляйпольское). За прошедшую ночь штурмовые группы противника предприняли две безуспешные попытки атаковать на северном участке со стороны Александровки и Добропасово, потеряв два БТР и две боевые бронированные машины.На Запорожском фронте бои продолжаются на прежних рубежах в районе Магдалиновки, Запасного и Степногорска. Противник наносит удары по мирным объектам в прифронтовых районах.В Херсонской области сообщили о ранении двух мирных граждан в Железном порту в результате удара противника. Множество населенных пунктов подверглись обстрелам. Российские войска отвечают ударами через Днепр.

