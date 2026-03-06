https://ukraina.ru/20260306/vygoda-ot-napadok-zelenskogo-uspekhi-vs-rf-otkaz-ot-ukrainy-khronika-sobytiy-na-1300-6-marta-1076464821.html

Выгода от нападок Зеленского, успехи ВС РФ, "отказ" от Украины. Хроника событий на 13:00 6 марта

Выгода от нападок Зеленского, успехи ВС РФ, "отказ" от Украины. Хроника событий на 13:00 6 марта - 06.03.2026 Украина.ру

Выгода от нападок Зеленского, успехи ВС РФ, "отказ" от Украины. Хроника событий на 13:00 6 марта

Политики рассказывают, в чем выгода нападающего на Орбана Зеленского, премьер Венгрии отвечает на угрозы. ВС РФ уничтожают противника и технику. Запад постепенно отказывается от помощи Киеву

Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник считает, что Владимир Зеленский усиливает нападки на венгерского премьера Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов в Венгрии."Зеленский, понимая, что проигрыш Орбана ударит по репутации (президента США Дональда) Трампа, вместе с глобалистами получил такое задание: давайте, сделайте все, чтобы проиграл Орбан. Здесь двойная выгода - это удар по Трампу и плюс это один из лидеров страны, который трезвомыслящий, который понимает, что есть национальные интересы и, по сути, выступает против войны в Украине. И понятно, что он как руководитель неудобен", - объяснил экс-депутат.Как отмечает Олейник, против Орбана выступают американские демократы из-за его хороших отношений с Трампом, элиты Брюсселя в лице главы евродипломатии Каи Каллас, президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен и ряд европейских лидеров. Руками Зеленского они оказывают давление на венгерское общество в преддверии выборов. Сам же Зеленский даже не скрывает, что Украина вмешивается в дела суверенного государства, подчеркивает политик.При этом он обратил внимание, что угрозы Зеленского сдать адрес Орбана боевикам из ВСУ – это заявления в силе "криворожского гопника", сделанные из злобы из-за заблокированного венгерской стороной кредита Киеву на фоне острой нехватки денежных средств."Какие возможны операции на территории чужого государства? Но я не исключаю такие, которые были проведены против премьер-министра Словакии (Роберта - ред.) Фицо", - предупредил Олейник.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря журналисту Павлу Зарубину об угрозах Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии, сыронизировал, что впору применять 5 статью устава НАТО о коллективной обороне.По его словам, риторика в Киеве граничит с истерикой, ситуация будет деградировать и дальшеПри этом Киев знает, какие нужны решения, чтобы переговоры по украинскому урегулированию увенчались успехом, заявил Песков."На переговорном треке уже давно наступил момент, как сказал (президент РФ Владимир - ред.) Путин, когда просто кто-то должен в Киеве взять на себя ответственность, это по идее должен быть (Владимир - ред.) Зеленский. И сделать все, чтобы переговоры увенчались успехами. Они прекрасно знают, что нужно сделать", - сказал Песков.Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар осудил угрозы Зеленского, который, по его словам, "зашел слишком далеко". "Его угрозы насилием абсолютно неприемлемы и заслуживают осуждения", - отметил Бланар.В свою очередь Орбан в эфире радио Kossuth указал, что Украина совершает акт "государственного бандитизма", блокируя нефтепровод " Дружба", поскольку Киев нарушает международные контрактные обязательства по транзиту российской нефти.Он отметил, что его не напугать шантажом и угрозами Зеленского."Украинский президент шантажирует и угрожает, потому что хочет видеть во главе Венгрии проукраинское правительство и дружественного Украине премьера. А я просто стою на пути. Но меня нельзя напугать шантажом и угрозами. Я всегда буду отстаивать интересы Венгрии и венгров", - заверил Орбан в соцсетях.По его словам, Венгрия не поддастся на шантаж, не пустит Украину в ЕС и не будет отправлять ей деньги.Орбан добавил, что вступление Украины в ЕС уничтожило бы "всю Венгрию, не только венгерских фермеров, но и всю венгерскую национальную экономику"."Поэтому мы не должны лицемерно принимать требования Украины, даже если они шантажируют нас, даже если они угрожают нам более серьезными последствиями", - добавил он.Премьер также указал, что Венгрия остановит транзит поставок, важных для Украины, через свою территорию, пока Киев не запустит "Дружбу".Газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов подтверждает, что Венгрия не собирается уступать в споре с Украиной из-за работоспособности нефтепровода "Дружба", продолжая блокировать предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро.Издание отмечает, что юридически обойти отказ Венгрии в предоставлении кредита Киеву практически невозможно. По мнению газеты, из-за отсутствия юридических способов, Еврокомиссии остаётся лишь попытаться переубедить Орбана.Как сообщили Politico чиновники ЕК, единственным вариантом уговорить Будапешт и "выйти из тупика" остается отправка миссии для проверки состояния "Дружбы". Успехи ВС РФРоссийские военные в пятницу днем нанесли повторные удары по целям врага в Сумах, Тростянце Сумской области, а также по целям в Запорожской области. Кроме прочего, взрывы гремят в Днепропетровской области.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что россияне выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из большей части Кондратовки Сумской области и начали зачистку местности.Он добавил, что у Андреевки бойцы РФ улучшили тактическое положение и заняли новые позиции.Министерство обороны России информировало, что за минувшую неделю ВС РФ нанесли семь групповых ударов возмездия по объектам энергетики, обслуживающим предприятия ВПК Украины, а также инфраструктуре ВСУ."В результате поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, железнодорожные составы с вооружением и военной техникой, склады боеприпасов, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - перечислило ведомство.Российская группировка войск "Запад" за неделю освободила три населённых пункта (Дробышево, Яровая, Сосновое в ДНР), ВСУ потеряли более 1280 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" в течение недели развивали наступление и решительными действиями освободили населенный пункт Горькое Запорожской области. ВСУ за неделю потеряли более 2185 военнослужащих в зоне действия группировки.В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Нескучное, Круглое Харьковской области и Бобылевка Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.Также ВСУ за неделю потеряли до 375 военных, четыре боевые бронемашины и 87 авто в зоне действий группировки войск "Днепр".А подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за неделю более 2425 военнослужащих ВСУ, пять танков, 52 боевые бронированные машины, 14 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов и горючего."Отказ" от УкраиныЕврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс признал, что США не смогут обеспечивать Украину прежним количеством противоракетных боеприпасов.По его словам, Европа должна нарастить собственное производство таких боеприпасов.Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью Рейтер указывал, что ситуация вокруг Ирана может иметь негативный эффект для Украины из-за растущего спроса на системы ПВО.В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сказала изданию Блумберг, что Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения.Вместо этого ЕК готовит сценарий постепенного предоставления Украине прав на членство, против которого негласно уже выступила Германия, а также Венгрия.При этом в ЕК не могут пояснить, будет ли такой сценарий распространяться только на Украину или также на другие страны-кандидаты, которые ждут своей очереди уже более десяти лет.Также в ЕК признают, что темпы необходимых для членства в ЕС реформ на Украине в последние месяцы забуксовали, при этом борьба с коррупцией, верховенство права, свобода СМИ и демократические институты "должны безоговорочно соответствовать требуемым критериям".В свою очередь политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский находится на грани срыва: он в ярости и отчаянии. "Становится понятно, что у Украины заканчиваются поставки оружия из США и Европы", – сказал политолог.Он добавил, что США также перенаправили часть вооружений для конфликта против Ирана."Кроме того, Европа ради спасения своей промышленности будет вынуждена нарушить санкционный режим и закупить энергоресурсы из России. Атаки на российский нефтяной флот сходят с европейской повестки дня", – добавил Рар, пояснив, что европейцам из-за ситуации в Персидском заливе грозит новый энергетический кризис.По мнению политолога, все это означает, "что Украине придется отступать, к чему Зеленский явно не готов".Подробнее о Трампе и Зеленском - в материале Трамп: Зеленский — препятствие на пути к соглашению, у него не было карт и теперь их меньше на сайте Украина.ру.

