Армия США убила детей и учителей в школе Ирана - расследование

Начальная школа для девочек в иранском городе Минабе подверглась удару 28 февраля во время атаки армии США по иранской военно-морской базе на юге исламской республики. Материалы расследования опубликовала 5 марта газета The New York Times

Удар 28 февраля по начальной школе в южном иранском городе Минаб стал самым смертоносным известным случаем жертв среди гражданского населения с момента нападения США и Израиля на Иран. До сих пор ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за произошедшее, сказано в публикации. Иранские представители здравоохранения и государственные СМИ сообщили, что в результате удара погибло по меньшей мере 175 человек, многие из которых — дети."Однако собранные газетой The New York Times доказательства, включая недавно опубликованные спутниковые снимки, сообщения в социальных сетях и проверенные видеозаписи, указывают на то, что здание школы было серьезно повреждено в результате точечного удара, произошедшего одновременно с атаками на соседнюю военно-морскую базу, принадлежащую Корпусу стражей исламской революции", - отметило издание.Авторы расследования со ссылкой на официальных лиц и официальные заявления, а также другие опубликованные данные установили, что американские войска атаковали военно-морские цели вблизи Ормузского пролива, где расположена база Корпуса стражей исламской революции. По их мнению, "именно они, скорее всего, и осуществили этот удар".Белый дом сослался на заявление пресс-секретаря Каролины Ливитт, сделанное ею на пресс-конференции в среду. На вопрос о том, Журналисты задали вопрос пресс-секретарю Белого дома Кэролайн Левитт, нанесли ли Соединенные Штаты авиаудар по иранской школе в Минабе."Насколько нам известно, нет", - ответила Левитт. По её словам, военное министерство "расследует этот вопрос".Министр войны США Пит Хегсет заявил в среду, что ведется расследование. Представитель израильской армии Надав Шошани заявил журналистам в воскресенье, что "на данный момент" ему ничего не известно о каких-либо израильских военных операциях "в этом районе" в то время.Тем не менее, в публичных заявлениях официальные лица США указали, что 28 февраля американские самолеты проводили операции в районе, где располагалась школа.В публикации газеты отмечено, что точное установление обстоятельств произошедшего затруднено отсутствием видимых фрагментов оружия и невозможностью для иностранных журналистов добраться до места происшествия. Общее число погибших еще не подтверждено независимыми источниками. Анализ сообщений, фотографий и видео очевидцев, снятых в течение часа после ударов, подтверждает, что школа подверглась обстрелу одновременно с военно-морской базой КСИР. Вскоре после этого иранская правозащитная группа распространила фотографии, демонстрирующие масштабные разрушения школьного здания. Видеоролики, опубликованные иранскими СМИ и независимо подтвержденные газетой The Times, показали толпы людей, разыскивающих выживших и жертв в завалах.Для более полной оценки ущерба внутри базы и возможных причин его возникновения газета The Times заказала у компании Planet Labs новые спутниковые снимки. Это дополнительно подтвердило хронологию событий."На снимках видно, что многочисленные точечные удары попали как минимум в шесть зданий Корпуса стражей исламской революции, а также в школу. Четыре здания на территории военно-морской базы были полностью разрушены, а на крышах двух других зданий были обнаружены следы попаданий в центре, что соответствует таким точечным ударам", - отмечено в публикации. Там также сказано, что Уэс Дж. Брайант, аналитик по вопросам национальной безопасности, служивший в ВВС США и бывший старшим советником по вопросам вреда, причиняемого гражданскому населению, в Пентагоне, изучив новые спутниковые снимки, пришел к выводу, что все здания, включая школу, были поражены "идеально точными" ударами по мишени.Брайант заявил, что наиболее вероятным объяснением является "ошибочная идентификация цели" школы — что войска атаковали объект, не осознавая, что внутри могло находиться большое количество мирных жителей.Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил на пресс-конференции в среду, что в это время американские войска наносили удары вдоль южного побережья Ирана. Представленная им карта показала, что в первые 100 часов операции ударам подвергся район, включающий Минаб, хотя сам город на карте явно не указан.На том же брифинге генерал Кейн заявил, что израильская армия действовала преимущественно на севере страны. Он также упомянул несколько военных операций США, направленных против южных и юго-восточных районов Ирана, не упомянув при этом никакой активности Израиля в этих районах.Ранее опубликованные общедоступные спутниковые снимки показывают, что здание носит все признаки школы, включая спортивное поле и другие зоны отдыха, которые были добавлены со временем."Учитывая возможности американской разведки, они должны были знать, что поблизости находится школа", — сказала бывшая сотрудница Госдепа США, преподающая в Центре по правам человека и международному правосудию Стэнфордского университета Бет Ван Шаак."В интернете распространились теории, предполагающие, что причиной удара по школе стала ошибочно выпущенная иранская ракета, однако The Times и другие интернет-аналитики опровергли это утверждение , в частности, заявив, что одна заблудившаяся ракета не смогла бы нанести столь точный и целенаправленный ущерб нескольким зданиям на военно-морской базе", - подчеркнули авторы публикации.Они также отметили, что если подтвердится, что в иранскую школу попала американская бомба, "то, вероятно, возникнет вопрос, была ли забастовка в школе ошибкой или же она была спланирована на основе устаревшей информации".Эксперт по законам войны из Оксфордского университета Янина Дилл заявила, что нападавшие обязаны "проверять состояние" объекта нападения, чтобы убедиться в отсутствии вреда для мирного населения. По её мнению, невыполнение этого требования может являться нарушением международного права.В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.Больше новостей дня представлено в обзоре Выгода от нападок Зеленского, успехи ВС РФ, "отказ" от Украины. Хроника событий на 13:00 6 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

