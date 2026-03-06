Кубинцам приготовиться. Что значат новые угрозы Трампа для России - 06.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260306/kubintsam-prigotovitsya-chto-znachat-novye-ugrozy-trampa-dlya-rossii-1076471412.html
Кубинцам приготовиться. Что значат новые угрозы Трампа для России
Кубинцам приготовиться. Что значат новые угрозы Трампа для России - 06.03.2026 Украина.ру
Кубинцам приготовиться. Что значат новые угрозы Трампа для России
Президент США Дональд Трамп, не успев завершить военную операцию в Иране, принялся угрожать Кубе. В ночь на 6 марта, комментируя отстрелы на Ближнем Востоке, он Украина.ру, 06.03.2026
2026-03-06T13:52
2026-03-06T13:52
новости
россия
сша
иран
дональд трамп
алексей подберезкин
видео
международные отношения
международная политика
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076470654_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c83da690afad92492a207f8992bf2c6c.png
Президент США Дональд Трамп, не успев завершить военную операцию в Иране, принялся угрожать Кубе. В ночь на 6 марта, комментируя отстрелы на Ближнем Востоке, он назвал островное государство "вопросом времени" и вновь повторил, что Вашингтон настроен на продолжение боевых действий, исключая переговоры.Зачем обладатель Нобелевской премии мира становится инициатором масштабных кровавых побоищ и что всё это значит для России? Ответы на эти вопросы дал военный эксперт Алексей Подберёзкин.
россия
сша
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076470654_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d54b922d6d16370af603ff1ad44a0fab.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, иран, дональд трамп, алексей подберезкин, видео, международные отношения, международная политика, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, внешняя политика, эксперты, видео
Новости, Россия, США, Иран, Дональд Трамп, Алексей Подберезкин, Видео, международные отношения, Международная политика, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, внешняя политика, эксперты

Кубинцам приготовиться. Что значат новые угрозы Трампа для России

13:52 06.03.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп, не успев завершить военную операцию в Иране, принялся угрожать Кубе. В ночь на 6 марта, комментируя отстрелы на Ближнем Востоке, он назвал островное государство "вопросом времени" и вновь повторил, что Вашингтон настроен на продолжение боевых действий, исключая переговоры.
Зачем обладатель Нобелевской премии мира становится инициатором масштабных кровавых побоищ и что всё это значит для России? Ответы на эти вопросы дал военный эксперт Алексей Подберёзкин.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАИранДональд ТрампАлексей ПодберезкинВидеомеждународные отношенияМеждународная политикапереговорыновости переговоровитоги переговороввнешняя политикаэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:51Польша на три месяца закрывает воздушное пространство на востоке страны
14:48Фактор Орбана
14:33Медленно отступать и выдумывать "перемоги". Что говорят на Украине о весенней военной кампании
14:22"Встал на сторону России": в чем обвиняют Трампа
14:20"Рэволюционэрки" понапрасну. Как евробабы евромайданов были хороши, но не принесли ничего путного
13:55Россия вернула из украинского плена 300 военных. Главные новости к этому часу
13:52Кубинцам приготовиться. Что значат новые угрозы Трампа для России
13:44Армия США убила детей и учителей в школе Ирана - расследование
13:126 марта 2026 года, утренний эфир
13:09ВСУ жалуются на "оптоволоконный кризис"
13:00Выгода от нападок Зеленского, успехи ВС РФ, "отказ" от Украины. Хроника событий на 13:00 6 марта
12:44Армия России освободила Дробышево, Яровую и Сосновое
12:36Выяснилось, когда посланники Зеленского помогут США бороться с БПЛА Ирана
12:285 марта 2026 года, вечерний эфир
12:20Time показал цену "американского величия" — восемь воющих стран. Новости к этому часу
12:18Кремль отреагировал на истерику Зеленского и оценил перспективу переговоров
12:05Сумское направление: российские войска берут под контроль новые территории. Главное к этому часу
12:03Как Россия ответит на теракт с газовозом и чем война на Ближнем Востоке опасна для Украины — Безпалько
12:02Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной
11:10Республиканская партия в поисках "нового Трампа" — только без иранского синдрома
Лента новостейМолния