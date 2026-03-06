https://ukraina.ru/20260306/kubintsam-prigotovitsya-chto-znachat-novye-ugrozy-trampa-dlya-rossii-1076471412.html

Кубинцам приготовиться. Что значат новые угрозы Трампа для России

Президент США Дональд Трамп, не успев завершить военную операцию в Иране, принялся угрожать Кубе. В ночь на 6 марта, комментируя отстрелы на Ближнем Востоке, он

Президент США Дональд Трамп, не успев завершить военную операцию в Иране, принялся угрожать Кубе. В ночь на 6 марта, комментируя отстрелы на Ближнем Востоке, он назвал островное государство "вопросом времени" и вновь повторил, что Вашингтон настроен на продолжение боевых действий, исключая переговоры.Зачем обладатель Нобелевской премии мира становится инициатором масштабных кровавых побоищ и что всё это значит для России? Ответы на эти вопросы дал военный эксперт Алексей Подберёзкин.

