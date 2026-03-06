https://ukraina.ru/20260306/kubintsam-prigotovitsya-chto-znachat-novye-ugrozy-trampa-dlya-rossii-1076471412.html
Кубинцам приготовиться. Что значат новые угрозы Трампа для России
Президент США Дональд Трамп, не успев завершить военную операцию в Иране, принялся угрожать Кубе. В ночь на 6 марта, комментируя отстрелы на Ближнем Востоке, он Украина.ру, 06.03.2026
новости
россия
сша
иран
дональд трамп
алексей подберезкин
видео
международные отношения
международная политика
переговоры
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076470654_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c83da690afad92492a207f8992bf2c6c.png
Президент США Дональд Трамп, не успев завершить военную операцию в Иране, принялся угрожать Кубе. В ночь на 6 марта, комментируя отстрелы на Ближнем Востоке, он назвал островное государство "вопросом времени" и вновь повторил, что Вашингтон настроен на продолжение боевых действий, исключая переговоры.Зачем обладатель Нобелевской премии мира становится инициатором масштабных кровавых побоищ и что всё это значит для России? Ответы на эти вопросы дал военный эксперт Алексей Подберёзкин.
