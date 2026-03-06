https://ukraina.ru/20260306/6-marta-2026-goda-utrenniy-efir-1076466450.html

6 марта 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 06.03.2026

Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Время Новороссии". Проект, посвященный ответственному родительству и укреплению института семьи. Гость: Андрей Ковалёв - ветеран боевых действий, финалист кадрового конкурса "Донбасс. СВОи Герои"* "Великие земляки". Анатолий Жаров - известный донецкий краевед, журналист, погибший на СВО. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист, редактор телеграм-канала Украина.ру* "Улица с историей". Об улице Ленина (раньше – улица Петербургская). Гость: Елена Митченко - заместитель директора государственного бюджетного учреждения культуры "Луганский центр народного творчества"* "Политические итоги недели". Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* "Культурное обозрение". Международный конкурс молодых исполнителей в области хореографии. Гость: Юрий Гончаров - артист ансамбля танца "Рондо" Луганской Академической филармонии* "Знай наше". О художнике-мультипликаторе Владимире Дахно

2026

