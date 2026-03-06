6 марта 2026 года, утренний эфир - 06.03.2026 Украина.ру
6 марта 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 06.03.2026
2026-03-06T13:12
2026-03-06T13:12
михаил павлив
рамиль замдыханов
украина.ру
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Время Новороссии". Проект, посвященный ответственному родительству и укреплению института семьи. Гость: Андрей Ковалёв - ветеран боевых действий, финалист кадрового конкурса "Донбасс. СВОи Герои"* "Великие земляки". Анатолий Жаров - известный донецкий краевед, журналист, погибший на СВО. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист, редактор телеграм-канала Украина.ру* "Улица с историей". Об улице Ленина (раньше – улица Петербургская). Гость: Елена Митченко - заместитель директора государственного бюджетного учреждения культуры "Луганский центр народного творчества"* "Политические итоги недели". Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* "Культурное обозрение". Международный конкурс молодых исполнителей в области хореографии. Гость: Юрий Гончаров - артист ансамбля танца "Рондо" Луганской Академической филармонии* "Знай наше". О художнике-мультипликаторе Владимире Дахно
михаил павлив, рамиль замдыханов, украина.ру, новороссия сегодня
Михаил Павлив, Рамиль Замдыханов, Украина.ру, Новороссия сегодня

6 марта 2026 года, утренний эфир

13:12 06.03.2026
 
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки"
* "Время Новороссии". Проект, посвященный ответственному родительству и укреплению института семьи. Гость: Андрей Ковалёв - ветеран боевых действий, финалист кадрового конкурса "Донбасс. СВОи Герои"
* "Великие земляки". Анатолий Жаров - известный донецкий краевед, журналист, погибший на СВО. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист, редактор телеграм-канала Украина.ру
* "Улица с историей". Об улице Ленина (раньше – улица Петербургская). Гость: Елена Митченко - заместитель директора государственного бюджетного учреждения культуры "Луганский центр народного творчества"
* "Политические итоги недели". Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* "Культурное обозрение". Международный конкурс молодых исполнителей в области хореографии. Гость: Юрий Гончаров - артист ансамбля танца "Рондо" Луганской Академической филармонии
* "Знай наше". О художнике-мультипликаторе Владимире Дахно
