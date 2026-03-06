https://ukraina.ru/20260306/tramp-pokhvalil-putina-i-konstatiroval-negotovnost-zelenskogo-1076474832.html
"Встал на сторону России": в чем обвиняют Трампа
"Встал на сторону России": в чем обвиняют Трампа - 06.03.2026 Украина.ру
"Встал на сторону России": в чем обвиняют Трампа
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Владимира Зеленского и похвалил российского президента Владимира Путина, обсуждая конфликт между этими двумя государствами. Об этом 5 марта сообщила Daily Express
2026-03-06T14:22
2026-03-06T14:22
2026-03-06T14:39
новости
сша
россия
иран
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
politico
нато
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075708167_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_e6994588fa32ed9a865052502d629a95.jpg
"Президента США обвиняют в том, что он встал на сторону России", - сказано в пубилкации западного издания.Там отмечено, что Трамп "резко раскритиковал" Зеленского в интервью изданию POLITICO. Также он заявил, что Соединенные Штаты помогут выбрать следующего лидера Ирана, анонсировал смену власти на Кубе.Трамп "обрушился с критикой" на Зеленского и заявил, что ожидает от киевского политика "заключения сделки". "Я думаю, что Путин готов к сделке", - заявил ТрампИздание напомнило, что в декабре Трамп заявил, что у него состоялся "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с Путиным за несколько минут до встречи с Зеленским.Зеленский сказал, что обсуждавшийся тогда проект из 20 пунктов был "примерно на 90% готов" после того, как мирные переговоры были сосредоточены на гарантиях безопасности и территориальных вопросах в Донецкой и Запорожской областях. "Однако украинский лидер продолжал сопротивляться требованиям России о том, чтобы Украина отказалась от двух своих восточных регионов, Луганска и Донецка, в то время как Россия, по всей видимости, будет возражать против роли сил НАТО в наблюдении за прекращением огня, которое, по словам европейских лидеров, включая сэра Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, должно быть частью любой сделки", - сказано в публикации.Тем временем Армия России освободила Дробышево, Яровую и СосновоеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выгода от нападок Зеленского, успехи ВС РФ, "отказ" от Украины. Хроника событий на 13:00 6 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
россия
иран
днр
украина
бывший ссср
запорожская область
британия
франция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075708167_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_c6c36d5784062b6741b61ba47c238a06.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, иран, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, politico, нато, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры, новости о переговорах россии и украины, переговоры по украине 2026, днр, новые регионы, международные отношения, международная политика, украина, бывший ссср, запорожская область, британия, франция, кир стармер, эммануэль макрон
Новости, США, Россия, Иран, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Politico, НАТО, переговоры по Украине 2025, чем закончились переговоры, новости о переговорах России и Украины, Переговоры по Украине 2026, ДНР, Новые регионы, международные отношения, Международная политика, Украина, бывший СССР, Запорожская область, Британия, Франция, Кир Стармер, Эммануэль Макрон
"Встал на сторону России": в чем обвиняют Трампа
14:22 06.03.2026 (обновлено: 14:39 06.03.2026)
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Владимира Зеленского и похвалил российского президента Владимира Путина, обсуждая конфликт между этими двумя государствами. Об этом 5 марта сообщила Daily Express
"Президента США обвиняют в том, что он встал на сторону России", - сказано в пубилкации западного издания.
Там отмечено, что Трамп "резко раскритиковал" Зеленского в интервью изданию POLITICO. Также он заявил, что Соединенные Штаты помогут выбрать следующего лидера Ирана, анонсировал смену власти на Кубе.
Трамп "обрушился с критикой" на Зеленского и заявил, что ожидает от киевского политика "заключения сделки".
"Я думаю, что Путин готов к сделке", - заявил Трамп
Издание напомнило, что в декабре Трамп заявил, что у него состоялся "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с Путиным за несколько минут до встречи с Зеленским.
Зеленский сказал, что обсуждавшийся тогда проект из 20 пунктов был "примерно на 90% готов" после того, как мирные переговоры были сосредоточены на гарантиях безопасности и территориальных вопросах в Донецкой и Запорожской областях.
"Однако украинский лидер продолжал сопротивляться требованиям России о том, чтобы Украина отказалась от двух своих восточных регионов, Луганска и Донецка, в то время как Россия, по всей видимости, будет возражать против роли сил НАТО в наблюдении за прекращением огня, которое, по словам европейских лидеров, включая сэра Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, должно быть частью любой сделки", - сказано в публикации.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.