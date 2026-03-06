https://ukraina.ru/20260306/tramp-pokhvalil-putina-i-konstatiroval-negotovnost-zelenskogo-1076474832.html

"Встал на сторону России": в чем обвиняют Трампа

"Встал на сторону России": в чем обвиняют Трампа - 06.03.2026

"Встал на сторону России": в чем обвиняют Трампа

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Владимира Зеленского и похвалил российского президента Владимира Путина, обсуждая конфликт между этими двумя государствами. Об этом 5 марта сообщила Daily Express

"Президента США обвиняют в том, что он встал на сторону России", - сказано в пубилкации западного издания.Там отмечено, что Трамп "резко раскритиковал" Зеленского в интервью изданию POLITICO. Также он заявил, что Соединенные Штаты помогут выбрать следующего лидера Ирана, анонсировал смену власти на Кубе.Трамп "обрушился с критикой" на Зеленского и заявил, что ожидает от киевского политика "заключения сделки". "Я думаю, что Путин готов к сделке", - заявил ТрампИздание напомнило, что в декабре Трамп заявил, что у него состоялся "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с Путиным за несколько минут до встречи с Зеленским.Зеленский сказал, что обсуждавшийся тогда проект из 20 пунктов был "примерно на 90% готов" после того, как мирные переговоры были сосредоточены на гарантиях безопасности и территориальных вопросах в Донецкой и Запорожской областях. "Однако украинский лидер продолжал сопротивляться требованиям России о том, чтобы Украина отказалась от двух своих восточных регионов, Луганска и Донецка, в то время как Россия, по всей видимости, будет возражать против роли сил НАТО в наблюдении за прекращением огня, которое, по словам европейских лидеров, включая сэра Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, должно быть частью любой сделки", - сказано в публикации.Тем временем Армия России освободила Дробышево, Яровую и СосновоеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выгода от нападок Зеленского, успехи ВС РФ, "отказ" от Украины. Хроника событий на 13:00 6 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

