Медленно отступать и выдумывать "перемоги". Что говорят на Украине о весенней военной кампании - 06.03.2026
https://ukraina.ru/20260306/medlenno-otstupat-i-vydumyvat-peremogi-chto-govoryat-na-ukraine-o-vesenney-voennoy-kampanii-1076461284.html
Медленно отступать и выдумывать "перемоги". Что говорят на Украине о весенней военной кампании
Медленно отступать и выдумывать "перемоги". Что говорят на Украине о весенней военной кампании - 06.03.2026 Украина.ру
Медленно отступать и выдумывать "перемоги". Что говорят на Украине о весенней военной кампании
С началом весны украинские эксперты бордо начали рапортовать о "перемоге". Сводится она, по их мнению, к тому, что зима прошла, Украина сохранилась, а ВСУ не разгромлены. Вместе с тем с началом марта началось и обсуждение перспектив весенне-летней кампании в условиях нарастающего кризиса в рядах украинской армии.
Неонацист из "Айдара"** Евгений Дикий рассказывает "Радио НВ", что весна и лето не сулят ничего хорошего украинской армии. Он считает, что впереди "самая тяжелая весна и самое тяжелое лето". По его словам, обе стороны истощены, но "россияне фактически идут ва-банк". Для контрнаступательных действий, по его мнению, у ВСУ нет сил, поскольку, дескать, мобилизация "сорвана украинским тылом". Дикий считает, что ВСУ способны лишь на один удар на определенном участке фронта, сконцентрировав для этого все силы.Примечательно, что на Украине сейчас вновь обсуждают планы расширить мобилизацию. Начальник группы коммуникаций регионального управления Сил территориальной обороны "Юг" ВСУ Мирослав Откович заявил, что в долгосрочной перспективе служба в армии может коснуться практически каждого мужчины от 18 до 70 лет. Ранее украинские СМИ сообщали, что новому министру обороны Михаилу Федорову дано задание срочно мобилизовать до мая 250 тысяч человек, а в целом за текущий год набрать 2 миллиона. Сейчас, по словам Зеленского, в месяц мобилизуют 30-34 тысячи, то есть, темпы мобилизации необходимо увеличить в разы за считанные недели, но для этого необходимо в тылу держать сотни тысяч сотрудников ТЦК.Украинская оппозиционная журналистка Диана Панченко пишет, что Британия дала Зеленскому денег, чтобы срочно собрать и отправить на фронт 250 000 человек для наступления на территорию России. По ее информации, силы уже накапливаются.Чтобы как-то сгладить новости о постоянном продвижении российской армии, Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский с началом весны стали просто выдумывать "перемоги". Как пишет украинский аналитический Telegram-канал "Рубикон", Сырский заявил об освобождении 400 кв. км на юге Украины, а ранее Зеленский заявил о 300 квадратных километрах, при этом не назвав ни одного освобожденного населенного пункта. В дальнейшем руководство "незалежной" будет всё чаще сообщать об эфемерных победах, а ВСУ будут "наступать" в отчетах украинского командования.Как пишет украинский оппозиционный Telegram-канал "Легитимный", успехи ВСУ существуют только на картах DeepState, которое работает на МО Украины."В реальности картина обстоит так: ВСУ бросает накопленные резервы мобилизованных, чтобы остановить ситуативно продвижение ВС РФ на некоторых участках фронта, а на остальных теряют территории. Это помогает Банковой создавать иллюзию стабильности", - пишет "Легитимный".По данным паблика, ВСУ и ВС РФ готовятся к наступательным операциям. При этом, как сообщает "Легитимный", Зеленский сейчас бросает все накопленные резервы мобилизованных, а русские накопили опытные резервы и ждут лишь подходящего момента.Украинский военный аналитик Олег Стариков считает, что российская армия уже начала свою весеннюю кампанию, продвигаясь в сторону Запорожья. "Ситуация на Запорожском фронте складывается такая, что впереди для остановки продвижения войск группировки "Восток" в западном направления не осталось никаких капитальных фортификационных сооружений, за исключением тех, которые сейчас возводят в спешном порядке по реке Верхняя Терса", - рассуждает эксперт.Меж тем мэр Днепра Борис Филатов* уверен, что российская армия должна взяться именно за его область. В интервью французскому изданию LeMonde Филатов говорит, что россияне попробуют весеннее наступление в сторону Днепра, но считает, что у них все равно ничего не получится."Мэр Днепра констатирует, что фронт приближается. Он знает, что в случае нового наступления захват его города станет приоритетной целью для российской армии и станет настоящим поворотным моментом в войне", - пишет издание.Впрочем, мэры украинских городов всегда свой регион называют "приоритетным" для россиян, что позволяет им обратить на себя внимание и выпросить у западных союзников больше денег. Планы и сроки российского Генштаба они тоже сочиняют самостоятельно, чтобы затем заявить об их "провале".Заместитель главы офиса президента Павел Палиса говорит, что российской армии понадобится еще полтора года, чтобы взять оставшуюся часть Донбасса. Иными словами, он фактически признает, что ВСУ все равно придется отступить из этого региона, но пытается продать западным спонсорам сам факт способности повоевать еще полтора года, угробить еще сотни тысяч украинцев лишь ради того, чтобы "сорвать" сроки и темпы наступления ВС РФ.Бывший советник офиса президента Алексей Арестович* утверждает, что Украина в лице Зеленского приняла решение не выходить из Донецкой области, несмотря ни на что.Поэтому, по его словам, на Украине всё будет продолжаться в том же ключе: Россия будет медленно продвигаться, разрушать энергетику и инфраструктуру, Украина - периодически контратаковать и бить дальнобойными средствами по российскому тылу.Он тоже считает, что война будет длиться ещё около полутора лет при двух условиях: сохранении нынешних темпов мобилизации в обеих странах и продолжении финансирования Украины со стороны европейцев.О том, что происходит в среде украинских политиков - в статье "Готовятся фальсифицировать выборы ради денег Запада. Чем занимаются украинские элиты"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической
Медленно отступать и выдумывать "перемоги". Что говорят на Украине о весенней военной кампании

С началом весны украинские эксперты бордо начали рапортовать о "перемоге". Сводится она, по их мнению, к тому, что зима прошла, Украина сохранилась, а ВСУ не разгромлены. Вместе с тем с началом марта началось и обсуждение перспектив весенне-летней кампании в условиях нарастающего кризиса в рядах украинской армии.
Неонацист из "Айдара"** Евгений Дикий рассказывает "Радио НВ", что весна и лето не сулят ничего хорошего украинской армии. Он считает, что впереди "самая тяжелая весна и самое тяжелое лето". По его словам, обе стороны истощены, но "россияне фактически идут ва-банк". Для контрнаступательных действий, по его мнению, у ВСУ нет сил, поскольку, дескать, мобилизация "сорвана украинским тылом". Дикий считает, что ВСУ способны лишь на один удар на определенном участке фронта, сконцентрировав для этого все силы.
Примечательно, что на Украине сейчас вновь обсуждают планы расширить мобилизацию. Начальник группы коммуникаций регионального управления Сил территориальной обороны "Юг" ВСУ Мирослав Откович заявил, что в долгосрочной перспективе служба в армии может коснуться практически каждого мужчины от 18 до 70 лет. Ранее украинские СМИ сообщали, что новому министру обороны Михаилу Федорову дано задание срочно мобилизовать до мая 250 тысяч человек, а в целом за текущий год набрать 2 миллиона. Сейчас, по словам Зеленского, в месяц мобилизуют 30-34 тысячи, то есть, темпы мобилизации необходимо увеличить в разы за считанные недели, но для этого необходимо в тылу держать сотни тысяч сотрудников ТЦК.
Украинская оппозиционная журналистка Диана Панченко пишет, что Британия дала Зеленскому денег, чтобы срочно собрать и отправить на фронт 250 000 человек для наступления на территорию России. По ее информации, силы уже накапливаются.
Чтобы как-то сгладить новости о постоянном продвижении российской армии, Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский с началом весны стали просто выдумывать "перемоги". Как пишет украинский аналитический Telegram-канал "Рубикон", Сырский заявил об освобождении 400 кв. км на юге Украины, а ранее Зеленский заявил о 300 квадратных километрах, при этом не назвав ни одного освобожденного населенного пункта. В дальнейшем руководство "незалежной" будет всё чаще сообщать об эфемерных победах, а ВСУ будут "наступать" в отчетах украинского командования.
Как пишет украинский оппозиционный Telegram-канал "Легитимный", успехи ВСУ существуют только на картах DeepState, которое работает на МО Украины.
"В реальности картина обстоит так: ВСУ бросает накопленные резервы мобилизованных, чтобы остановить ситуативно продвижение ВС РФ на некоторых участках фронта, а на остальных теряют территории. Это помогает Банковой создавать иллюзию стабильности", - пишет "Легитимный".
По данным паблика, ВСУ и ВС РФ готовятся к наступательным операциям. При этом, как сообщает "Легитимный", Зеленский сейчас бросает все накопленные резервы мобилизованных, а русские накопили опытные резервы и ждут лишь подходящего момента.
Украинский военный аналитик Олег Стариков считает, что российская армия уже начала свою весеннюю кампанию, продвигаясь в сторону Запорожья. "Ситуация на Запорожском фронте складывается такая, что впереди для остановки продвижения войск группировки "Восток" в западном направления не осталось никаких капитальных фортификационных сооружений, за исключением тех, которые сейчас возводят в спешном порядке по реке Верхняя Терса", - рассуждает эксперт.
Меж тем мэр Днепра Борис Филатов* уверен, что российская армия должна взяться именно за его область. В интервью французскому изданию LeMonde Филатов говорит, что россияне попробуют весеннее наступление в сторону Днепра, но считает, что у них все равно ничего не получится.
"Мэр Днепра констатирует, что фронт приближается. Он знает, что в случае нового наступления захват его города станет приоритетной целью для российской армии и станет настоящим поворотным моментом в войне", - пишет издание.
Впрочем, мэры украинских городов всегда свой регион называют "приоритетным" для россиян, что позволяет им обратить на себя внимание и выпросить у западных союзников больше денег. Планы и сроки российского Генштаба они тоже сочиняют самостоятельно, чтобы затем заявить об их "провале".
Заместитель главы офиса президента Павел Палиса говорит, что российской армии понадобится еще полтора года, чтобы взять оставшуюся часть Донбасса. Иными словами, он фактически признает, что ВСУ все равно придется отступить из этого региона, но пытается продать западным спонсорам сам факт способности повоевать еще полтора года, угробить еще сотни тысяч украинцев лишь ради того, чтобы "сорвать" сроки и темпы наступления ВС РФ.
Бывший советник офиса президента Алексей Арестович* утверждает, что Украина в лице Зеленского приняла решение не выходить из Донецкой области, несмотря ни на что.
Поэтому, по его словам, на Украине всё будет продолжаться в том же ключе: Россия будет медленно продвигаться, разрушать энергетику и инфраструктуру, Украина - периодически контратаковать и бить дальнобойными средствами по российскому тылу.
Он тоже считает, что война будет длиться ещё около полутора лет при двух условиях: сохранении нынешних темпов мобилизации в обеих странах и продолжении финансирования Украины со стороны европейцев.
О том, что происходит в среде украинских политиков - в статье "Готовятся фальсифицировать выборы ради денег Запада. Чем занимаются украинские элиты"
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической
