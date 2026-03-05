https://ukraina.ru/20260305/razdavite-gadinu-1076426833.html

Раздавите гадину!

Украина продолжает террористические атаки против РФ. Происходят они уже буквально повсюду: в глубоком российском тылу, в Средиземном море, ВСУ бьют по российской территории ракетами и дронами, украинские киллеры стреляют как в тире по российским генералам и кажется, что конца и края этому не видать

На смерть международного праваПосле каждого украинского теракта в глубинах интернета начинается бурление: звучат призывы сровнять Киев с землей, превратить Владимира Зеленского в горстку пепла, дойти до Львова и дальше.Раньше казалось, что подобные заявления - это удел горячих голов, диванных воинов, разъярившихся сверхпатриотов, которые не понимают тонкостей дипломатии, нюансов международных отношений, сложной мировой обстановки, не умеющих адекватно оценить остроту момента.Но чем дальше идет СВО, тем все менее экстравагантно звучат эти призывы. Киев, допустим, ровнять с землей не нужно, да и до Львова сегодня как до Луны, но вот Зеленский…Операция США и Израиля против Ирана продолжается менее недели. За это время были убиты верховный руководитель страны Али Хаменеи, министр обороны, командующий Корпусом стражей Исламской революции, секретарь Высшего совета нацбезопасности, начальник Генштаба. Всего, как пишет западная пресса, погибли около 40 высокопоставленных иранских военных и чиновников.Владимир Путин назвал убийство Хаменеи "циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права". Все так. Но где оно сегодня, это международное право?В США эти слова сегодня изъяли из лексикона. Еще вчера американцы сидели с иранцами за столом переговоров, а сегодня они лупят по Исламской Республике из всего, что подвернется под руку.Это было видно еще по беспрецедентному похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, теперь по убийствам в Иране. В Штатах не скрывают, что впереди – смена режима на Кубе, которая вряд ли будет проводиться путем организации демократического голосования.Приверженность правилам, желание соблюдать договоренности, уважение к чужим сферам интересов – это все благородно и красиво, но вряд ли уместно, когда все вокруг эти самые правила активно превращают в руины и выстраивают новую мировую конфигурацию, основанную на праве сильного.Обезглавливание врага, дезорганизация его руководства, подкуп оставшихся, как следствие - потеря управляемости, крах госаппарата, падение воли к сопротивлению у армии противника – таковы азы, по которым всегда действуют США, но почему-то не действует Россия.Да, это операция не из простых, речь идет о воздушной кампании, где полностью подавляется ПВО врага и наносятся те самые удары по центрам принятия решений. Иран готовился к такому сценарию много лет, поэтому мгновенного падения режима аятолл не произошло, но в случае Украины такой сценарий имел бы значительно более высокие шансы на успех."Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым", - сказал когда-то российский президент.Спецоперация на Украине стала проекцией этого дворового принципа на международную политику. Упреждающий удар. Сильный ход на заре грозной и опасной эпохи. Но в процессе драки выяснилось, что добить оппонента то ли не смогли, то ли не захотели, а вот уже адресат ударов позвал подмогу и наносит болезненные контратаки.Война для Украины, война для РоссииПроблема в том, что для Украины в ее бандеровской интерпретации сегодняшняя война с Россией – экзистенциальная. Момент истины, когда на многие годы вперед решается судьба этого проекта, в который вбухано так много сил и средств и на алтарь которого уже принесено сотни тысяч жертв. В Москве же, складывается такое впечатление, кто-то в высоких кабинетах продолжает верить, что подхвативший бешенство киевский режим можно остановить, превратив Донбасс в свободную экономическую демилитаризованную зону.Серьезно? То есть российский солдат проливает кровь за демилитаризованную экономическую зону? Или всему виной пресловутый "дух Анкориджа"?Поговаривают, что в августе прошлого года на Аляске Путин и Трамп чуть ли не поделили мир, достигли неких договоренностей и вот-вот это будет явлено широкой публике. Из этой же логики все рассуждения о том, что вялая реакция РФ на последние агрессивные действия Америки является следствием раздела влияния, где Россия якобы получает Украину, отдавая взамен свои позиции в Венесуэле, Иране, на Кубе и т.д.И что, кто-то уже преподнес нам Украину на блюдечке с голубой каемочкой?Как предоставляли американцы разведданные украинцам, так и предоставляют, как убивало натовское оружие российских военных и мирных граждан, так и продолжает это делать, никуда не исчезли и санкции, которых при Трампе стало только больше. Уместны ли вообще какие-то упования на то, что после Венесуэлы и Ирана трамповская Америка вдруг будет с кем-то играть в поддавки?Думается, что вопрос этот – из области риторических.Слово и делоНа днях в Средиземном море украинские безэкипажные катера атаковали следовавший из Мурманска российский газовоз Arctic Metagaz, судно загорелось и затонуло, никто, к счастью, не пострадал.В Москве это назвали актом "международного терроризма и морского пиратства", а также "грубейшем нарушением основополагающих норм международного морского права". В который уже раз. Хорошо, назвали, а что дальше?Вот что, например, говорилось российским внешнеполитическим ведомством после начала войны в Иране:"Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования".И это уже после убийства Хаменеи, после массированных бомбежек, после кровавого удара по иранской школе и т.д. Конечно, все уже бегут обратно за стол переговоров.Понятно, что это заявление МИД, что есть язык дипломатии и т.д. и т.п., но почему сейчас, когда информационные войны достигли своего апогея, когда любое слово имеет свою цену, Москва раз за разом стреляет на этом фронте себе в ногу?Почему массированные удары по противнику, как неизменно подчеркивают в Минобороны, всегда наносятся "в ответ" на атаки со стороны Украины? А если бы таких атак не было, то Украину никто бы и не трогал? Или мы играем в благородство и миролюбие для единственного зрителя в Вашингтоне, который в это же самое время рвет на лоскуты суверенную державу в другом конце планеты?Почему киевский режим продолжает свободно использовать свои черноморские порты, набивая через них казну деньгами, а арсеналы – оружием? Когда-то российское руководство говорило, что может отрезать украинское государство от моря, но воз и ныне там. Теперь уже Россию пытаются загнать в угол и лишить ее возможности экспортировать свои энергоресурсы. Это уже не только и не столько про СВО, а про общую линию этого самого коллективного Запада, который воспринимает Россию только тогда, когда она поверженная лежит плашмя перед гегемоном.Владимир Путин пришел к власти как усмиритель чеченского сепаратизма, победителем бандподполья, человеком, остановившим развал страны. Его тогдашние слова про замоченных в сортире террористов надолго определили кредо новой России в отношении тех, кто придет с мечом на ее территорию.Спустя годы страна оказалась в похожем положении: ее пытаются взорвать изнутри западные "партнеры", в мирных городах практически каждый день звучат взрывы и гибнут люди, не стихают кровопролитные бои.Да, нынешняя война другая, и враг у нас иной. Но позволительна ли с этим врагом война вполсилы? Сегодняшние реалии таковы, что уже в таких далеких от театра военных действий регионах, как Чувашия, Волгоградская, Ульяновская области, Удмуртия и т.д. становится обыденностью не просто режим опасности, но ракетной опасности.В начале "нулевых" такие яркие и дерзкие силовые решения были найдены. Уверены, что найти их можно и сегодня.Иначе неизбежны аналогии с другой чеченской войной – первой, где перемирия объявлялись каждый раз, когда над боевиками вот-вот должна была захлопнуться крышка гроба и когда о переговорах говорили чаще, чем о победе.О том, какие последствия для Украины может иметь конфликт вокруг Ирана - в материале "Николай Сорокин: Ирану нужно продержаться еще пару недель, после чего США первыми начнут договариваться".

