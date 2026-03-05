https://ukraina.ru/20260305/5-marta-2026-goda-utrenniy-efir-1076417364.html

5 марта 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Знакомьтесь, Россия!" Зайцева гора в Калужской области. Гость: Владимир Носков - военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета* "Новороссия – жемчужина России". О всеобщей забастовке шахтёров в Донбассе в марте 1991 года. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук* "Время Новороссии". Музыкальный Луганск: память о Тамаре Миансаровой и культурная жизнь города в наши дни. Гость: Светлана Валентиновна - декан факультета музыкального искусства Луганской Госакадемии Культуры и Искусств, кандидат искусствоведения, доцент* "Школы жизни". День рождения кафедры. Гость: Инесса Артамонова - зав кафедрой журналистики ДГУ* "Важный разговор". Крымская весна в учебниках истории Украины: факты и интерпретации. Гость: Мария Павлова - журналист, шеф-редактор ИА "ANNA NEWS"

