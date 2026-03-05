5 марта 2026 года, утренний эфир - 05.03.2026 Украина.ру
5 марта 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Знакомьтесь, Россия!" Зайцева гора в Калужской области. Гость: Владимир Носков - военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета* "Новороссия – жемчужина России". О всеобщей забастовке шахтёров в Донбассе в марте 1991 года. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук* "Время Новороссии". Музыкальный Луганск: память о Тамаре Миансаровой и культурная жизнь города в наши дни. Гость: Светлана Валентиновна - декан факультета музыкального искусства Луганской Госакадемии Культуры и Искусств, кандидат искусствоведения, доцент* "Школы жизни". День рождения кафедры. Гость: Инесса Артамонова - зав кафедрой журналистики ДГУ* "Важный разговор". Крымская весна в учебниках истории Украины: факты и интерпретации. Гость: Мария Павлова - журналист, шеф-редактор ИА "ANNA NEWS"
5 марта 2026 года, утренний эфир

13:13Россия не видела гарантий безопасности, о которых говорит Зеленский - Лавров
13:025 марта 2026 года, утренний эфир
12:42Украина может столкнуться с критической нехваткой американских ракет ПВО. Главные новости к этому часу
12:39На Украине обеспокоены усилением давления ВС РФ на Покровском направлении
12:264 марта 2026 года, вечерний эфир
12:23В Кировской области пресечена деятельность ОПГ, похитившей более 44 млн рублей у участников СВО
12:14Азербайджанский МИД заявляет, что беспилотников было два и грозит "ответными мерами" Ирану
12:00Исламская революция: как возник современный Иран
11:59Запад хочет развалить Россию — Лавров
11:29Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ пускают слухи о наступлении на Белгород, ВС РФ выносят их логистику
11:17Путин распространил кредитные каникулы на отражавших вторжение в РФ. Главные новости к этому часу
10:57Казаков: Какая война будет следующей и чего ещё нам ждать от Трампа
10:36Иранский аятолла призвал пролить кровь Трампа. Что происходит на Ближнем Востоке
10:06Конец "европейской сказки": Польша начала массовую депортацию украинцев
10:02Российские дроны ударили по важному транспортному и логистическому узлу противника
09:35Беглая белорусская оппозиция пытается выяснить расположение "Орешника"
09:00Европа перед выбором: иранская авантюра Трампа или украинский кризис. Хроника событий на утро 5 марта
08:58Операция против Ирана может продлиться до осени - Politico
08:30Генсек НАТО заявил о готовности применить статью о коллективной обороне из-за Ирана
08:00Руслан Гереев: Иран ответит точечными ударами, если США и Израиль начнут наземную операцию
