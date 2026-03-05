5 марта 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки"
* "Знакомьтесь, Россия!" Зайцева гора в Калужской области. Гость: Владимир Носков - военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета
* "Новороссия – жемчужина России". О всеобщей забастовке шахтёров в Донбассе в марте 1991 года. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук
* "Время Новороссии". Музыкальный Луганск: память о Тамаре Миансаровой и культурная жизнь города в наши дни. Гость: Светлана Валентиновна - декан факультета музыкального искусства Луганской Госакадемии Культуры и Искусств, кандидат искусствоведения, доцент
* "Школы жизни". День рождения кафедры. Гость: Инесса Артамонова - зав кафедрой журналистики ДГУ
* "Важный разговор". Крымская весна в учебниках истории Украины: факты и интерпретации. Гость: Мария Павлова - журналист, шеф-редактор ИА "ANNA NEWS"
