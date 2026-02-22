https://ukraina.ru/20260222/britaniya-pod-udarom-kak-korol-charlz-spasaet-svoego-brata-i-svoyu-shkuru-skandal-kotoryy-pomenyaet-1075941591.html

Британия под ударом. Как король Чарльз спасает своего брата и свою шкуру. Скандал, который поменяет мир

Британия под ударом. Как король Чарльз спасает своего брата и свою шкуру. Скандал, который поменяет мир - 22.02.2026 Украина.ру

Британия под ударом. Как король Чарльз спасает своего брата и свою шкуру. Скандал, который поменяет мир

Что произошло в королевском семействе и почему скандал с бывшим принцем Эндрю будет иметь грандиозные последствия для всего мира? Разбираемся в этом материале.

2026-02-22T12:56

2026-02-22T12:56

2026-02-22T12:56

эксклюзив

англия

сша

британия

джеффри эпштейн

дональд трамп

ротшильд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/16/1075943823_0:0:533:300_1920x0_80_0_0_f623eb45368864c7bf8e19571fbb6328.jpg

Псевдоарест"С глубокой обеспокоенностью" воспринял английский король Чарльз весть об аресте своего младшего брата, бывшего принца Эндрю.Якобы король узнал об этом так же, как и остальные граждане страны: из радио или интернет изданий.Да, принц Эндрю, который больше не принц, больше не герцог Йоркский, не граф Инвернесс и не барон Киллилей (титулы, которые он имел по праву рождения, они были дарованы любимому сыну королевой Елизаветой), был подвергнут аресту и допросу в полиции Англии.А король-то ничего и не знал! Как все, да, как все, был ошеломлён и стал "глубоко обеспокоенным".Букингемский дворец продолжает гнуть старую лицемерную линию: якобы существуют какие-то власти в Британии, которые могут сделать что-нибудь с представителем королевской семьи - например, заставить отвечать по закону - без ведома короля.Король Чарльз, безусловно, всё знал и санкционировал короткий арест брата. Зачем и почему? Чтобы спасти его, конечно же!Ход простой, но вполне действенный.Королевский шпионПока Эндрю будет находиться под следствием, обсуждение его преступлений в прессе запрещено. Иначе ведь это можно расценить как влияние на следствие.Арестован же Эндрю за то, что шпионил в пользу Джеффри Эпштейна. И даже не так. Формулировка такая: "Ненадлежащее исполнение обязанностей".Но если попросту - за то, что вместе с лордом Мандельсоном, "лучшим другом" Джеффри Эпштейна, и по совместительству послом Англии в США, сливал Эпштейну любую значимую информацию: о торговле, о движении денег, о политических решениях.Это, безусловно, серьёзное государственное преступление. Хотя и не такое серьёзное, как те, в которых обвиняется Эндрю Маунтбеттен в США. Но всё-таки продажа политических и финансовых секретов королевства может караться наказанием вплоть до пожизненного срока.И Эндрю понесёт наказание? Конечно же, нет.Ну, может быть, что-то получит, какой-нибудь штраф. Но скорее всего, выяснится, что Эндрю чист! Может, их общего с Эпштейном друга, лорда Мандельсона подставят под какой-нибудь срок.А пока что член королевской семьи, наоборот, выведен из-под сильнейшего удара.По самым неприятным моментам жизни Эндрю - по "общению" с несовершеннолетними на острове Эпштейна и в других частях света - следствия не будет.Расследуется гораздо более "важное" дело!Например, торговые секреты Вьетнама, которые мог выдать Эндрю, тогда еще принц и торговый представитель Англии в этой стране.Мы видим простенькую двухходовку, маленький любительский спектакль, который неоднократно ставился при дворе, и Виндзоры, они же Маунтбеттены, прекрасно умеют в него играть.Грозные окрики, "страшное наказание". Но в итоге ничего не будет.Конгресс? Идите лесом!Кстати, сам "необычайно взволнованный" король Чарльз отправился вечером того же дня на Неделю моды в Лондоне. Беседовал с дизайнерами, целовался со старыми знакомыми. Со Стеллой Маккартни, например, дочерью знаменитого "битла" Пола Маккартни, которая сама уже - знаменитый дизайнер. С интересом осматривал вечерние женские платья.Король выглядел расслабленным и чрезвычайно довольным. Братца Эндрю, кстати, уже отпустили домой "под честное слово", праздновать свой 66 день рождения.От сердца отлегло! Ведь Эндрю, да и самому королю грозил как минимум допрос перед Конгрессом США. Но теперь он неизвестно когда состоится. Сначала надо тщательно расследовать вред, который Эндрю нанёс связям Британии и Вьетнама. Потом - Британии и Сингапура. И так далее.Сроки следствия, кстати, ничем не ограничены.Дело в том, что Конгресс США и даже вице президент Джей Ди Вэнс высказывались по поводу королевского братца в том духе, что хотелось бы увидеть бывшего принца перед Конгрессом, дающим показания по существу "файлов Эпштейна".И короля тоже хотел бы увидеть Конгресс на допросе.Король Чарльз демонстративно дал понять: ничего вы нам не сделаете!Этот псевдоарест бывшего принца - послание за океан, в США, которое коротко переводится так: "накося, выкуси!"Король знал и королева тожеОбо всем происходившем, конечно, давно знали и нынешний король Чарльз, и сама королева Елизавета, мать Чарльза и Эндрю.Королева и выплатила несколько лет назад 12 миллионов фунтов Виктории Джуффре, девушке, которая попала в "рабство" к принцу Эндрю.Виктория Джуффре есть на фото рядом с принцем Эндрю и Гислейн Максвелл. Фото - не подделка, хотя в королевской семье годами утверждали обратное.Виктория Джуффре была одной из несовершеннолетних девушек, которые "обслуживали" Эндрю и других друзей Эпштейна.Впоследствии она боролась за то, чтобы её история стала известна, она хотела компенсации, в том числе денежной. И она получила её от королевы Англии.Неслыханное дело! Мало ли девушек было у Эндрю? Компенсацию получила только одна.За что? Что было такого в её воспоминаниях, что за молчание Букингемский дворец выделил ей 12 миллионов?Вообще королевская семья прекрасно была осведомлена о приключениях Эндрю и его особенностях.То шофёр расскажет в прессе о развлечениях Эндрю в Таиланде: 40 женщин за 48 часов.То посольство Англии в Узбекистане доложит: принц Эндрю начал визит в эту страну с того, что вызвал девушек легкого поведения. Дебоширил, буянил, еле угомонили.Такими были большинство визитов за рубеж "торгового представителя" дома Виндзоров Эндрю Маунтбеттена.Но и в Англии происходило то же самое. Даже во дворец пропускали разных женщин, которые встречались с Эндрю.Они с супругой Сарой Фергюсон жили "открытым браком", а потом и вовсе развелись, но продолжали оставаться друзьями. При этом Эндрю хвастался, что имел близкие отношения не менее чем с тысячей женщин.ГислейнА с Гислейн Максвелл, подругой и сообщницей Эпштейна, Эндрю связывала тесная личная дружба. В молодости они встречались, имели романтическое прошлое и сохранили дружеские отношения на всю жизнь.Джеффри Эпштейн был близким другом их обоих.Знаменитые кадры, где Гислейн Максвелл и актёр Кевин Спейси сидят на троне короля и королевы Англии, сделаны, видимо, во время тайной и личной экскурсии по дворцу, которую организовал им беспечный принц Эндрю.Эндрю был любимым сыном королевы, и она прощала ему всё, любые похождения и любые действия.Но что же сделал Эндрю, что его лишили всех титулов? И что он может рассказать Конгрессу США такого, что его решили во избежание такого поворота событий "упрятать" под другое следствие?Что сделал Эндрю?Во-первых, сами обвинения в "вовлечении в проституцию несовершеннолетних" - неприятнейший удар по репутации монархии. Гораздо более неприятный, чем торговля инсайдерской информацией.Во-вторых, никто не знает, что ещё есть в "файлах Эпштейна". Обнародовано 3,5 миллиона документов. А ещё 2,5 миллиона остались неопубликованными. Кроме этих неопубликованных файлов, есть ещё свидетели, участники "мероприятий", которые могут кое-что рассказать. Что именно?Ходят ужасающие слухи о страшных ритуалах, жертвоприношениях, об убийствах и каннибализме. Что, если выяснится участие бывшего принца Эндрю в каком-нибудь сатанинском ритуале?Да, может быть, что всё это - досужие домыслы. Но само наличие даже таких домыслов - очень показательный момент.Тем более, что и сама "элита" даёт такие поводы.Есть видео "арт постановки" Марины Абрамович, где гости едят "кровь" обнажённой модели. Видимо, это шоколад или сироп. Но впечатление отвратительное.Среди поедающих не было принца Эндрю. Но была, например, "леди Гага", певица, которая пела на инаугурации Джо Байдена. И много других известных личностей, которые с хохотом "участвовали в акции".А Марина Абрамович, напомним, является амбассадором Украины в мире, её цель обозначена как создание положительного образа страны.Прекрасный выбор!Для "создания положительного образа Украины" была выбрана художница, которая сфотографировалась с четвертым бароном Ротшильдом на фоне картины "Сатана, призывающий свои легионы"."Как вы знаете, я представляю Ротшильдов", - писал Джеффри Эпштейн в письме Питеру Тилю.Но возникает и такой вопрос: кому и зачем нужен скандал с английской монархией?Трамп против монархииАвтор удара по британской монархии - безусловно, Дональд Трамп. Без воли президента США файлы никогда не были бы опубликованы.Теперь становится понятнее подчеркнуто пренебрежительное поведение Трампа во время визита в Лондон, когда король Чарльз плёлся за ним вдоль караула, вопреки всем королевским правилам, еле поспевая за широкой поступью командора Дональда.Становится понятнее, почему год назад Зеленский метнулся прямиком из Белого дома, когда его выставили вон, сразу же в Англию. Припал к худосочной лапке короля Чарльза, прижался к "папе Чарльзу" и сфотографировался с ним.Он полетел в основной центр своей силы, к "английскому покровителю" и врагу другого, американского центра.Вот, мол, Дональд, смотри, я под защитой.Это удар не столько по монархии, сколько по центру силы глобалистов.Таким центром является Британия, Тайный совет короля и сам король. Который, якобы, "не играет никакой роли" в современной политике. А на самом деле является одним из проявленных во внешнем мире кукловодов того самого "глобального дипстейт", системы управления миром.И по монархии, конечно, нанесен мощный удар. Никакой сакральности как не бывало.Члены королевской семьи оказывается, аморальные свиньи, решившие, что им можно всё?Сейчас все стараются отползти подальше от Эндрю. "Никто ничего не знал!" Ну да, ну да.УильямЕсть и еще один интересный момент.Принц Эндрю при рождении был вторым в очереди на престол. Сейчас он - восьмой, после детей и внуков Чарльза.Но зачем иметь такого конкурента, пусть он даже и восьмой в очереди? Принца Эндрю просто и технично убрали из "очереди".Ну а впереди ведь ещё новые файлы, новые свидетельства. И они могут коснуться других членов королевской семьи. Например, принца Гарри и его жены Меган Маркл. Меган есть на некоторых снимках, связанных с "островом Эпштейна".Так же технично уберут из очереди Гарри, на всякий случай.Но основная мишень - это папа Чарльз. Через Эндрю и все его похождения хотят дотянуться до короля.В общем, очевидно, что сейчас расчищают дорогу к трону для Уильяма.И что же это значит для нас? Одного принца поменяют на другого принца? Не скажите.Уильям - друг Трампа, он специально приезжал повидаться с ним на открытии Собора Парижской Богоматери в Париж.Уильям, как считается, "против войны".Если в Лондоне произойдёт "правильная" смена в монаршей династии, это почувствует весь мир.Ну а пока что весь мир будет наблюдать за спектаклем "английского правосудия".С принцем, который уже не принц.Король не настоящий!Но там ведь всё уже переименованное и не совсем настоящее.Виндзоры - это название Саксен-Кобург-Готской династии, которое придумали в 1917 году, чтобы династия не носила немецкое название во время Первой мировой войны.Маунтбеттен - это перевод на английский фамилии Баттенберг. Баттенберги переименовались тогда же, в 1917, на волне антинемецких настроений в обществе. И стали Маунтбеттенами.А когда Филипп женился на будущей королеве, то благоразумно принял фамилию Маунтбеттен, от семьи своей матери. Чтобы не было у принца-консорта немецкой фамилии, это посчитали нежелательным уже после Второй мировой войны.Дело в том, что по отцовской линии принц Филипп происходит из семейства Глюксбургов.Фальшивые имена, фальшивая жизнь.На самом деле перед нами Эндрю Глюксбург из Саксен-Кобург-Готской династии. А не Эндрю Маунтбеттен из Виндзоров.И отдельно, конечно, интересная история про "конституционную монархию" в Англии. В этой стране, напомним, нет конституции. А конституционная монархия якобы есть!Но всё это, конечно, не имеет никакого значения, на фоне того дичайшего скандала, в котором замешаны и сам бывший принц, и вся семейка Глюксбургов.И вся глобалистская "верхушка" управления миром.Подробнее о скандалах, связанных с Эпштейном - в статье Елены Мурзиной ""Лорд в трусах": кто же был настоящим премьером Англии? Война за независимость США"

англия

сша

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, англия, сша, британия, джеффри эпштейн, дональд трамп, ротшильд