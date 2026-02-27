Итоги 27.02.26: в Женеве - без сделки, новая война и возникновение Миндича - 27.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260227/itogi-270226-v-zheneve---bez-sdelki-novaya-voyna-i-vozniknovenie-mindicha-1076164854.html
Итоги 27.02.26: в Женеве - без сделки, новая война и возникновение Миндича
Итоги 27.02.26: в Женеве - без сделки, новая война и возникновение Миндича - 27.02.2026 Украина.ру
Итоги 27.02.26: в Женеве - без сделки, новая война и возникновение Миндича
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: переговоры США и Ирана в Женеве завершились без соглашения: Вашингтон требует уничтожить ядерные объекты, Тегеран... Украина.ру, 27.02.2026
2026-02-27T18:52
2026-02-27T18:52
видео
женева
сша
иран
международные отношения
международная политика
венгрия
ес
нефтепровод дружба
словакия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076164729_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1be49343afffbe62668d14a95c497cc9.png
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: переговоры США и Ирана в Женеве завершились без соглашения: Вашингтон требует уничтожить ядерные объекты, Тегеран отказывается.В Европе сохраняется напряжение вокруг нефтепровода Дружба: Будапешт и Братислава требуют возобновления транзита — ситуацию проккоментировал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов. Тем временем Пакистан и Афганистан обмениваются ударами, а в украинской политике — новый скандал вокруг Миндича.
женева
сша
иран
венгрия
словакия
восточная европа
пакистан
афганистан
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076164729_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a86033fa75f9d198602ed17233a6325a.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, женева, сша, иран, международные отношения, международная политика, венгрия, ес, нефтепровод дружба, словакия, украина-ес, восточная европа, восточное партнерство, эксперты, пакистан, афганистан, тимур миндич, коррупция, украина, видео
Видео, Женева, США, Иран, международные отношения, Международная политика, Венгрия, ЕС, нефтепровод дружба, Словакия, Украина-ЕС, Восточная Европа, Восточное партнерство, эксперты, Пакистан, Афганистан, Тимур Миндич, коррупция, Украина

Итоги 27.02.26: в Женеве - без сделки, новая война и возникновение Миндича

18:52 27.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: переговоры США и Ирана в Женеве завершились без соглашения: Вашингтон требует уничтожить ядерные объекты, Тегеран отказывается.
В Европе сохраняется напряжение вокруг нефтепровода Дружба: Будапешт и Братислава требуют возобновления транзита — ситуацию проккоментировал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.
Тем временем Пакистан и Афганистан обмениваются ударами, а в украинской политике — новый скандал вокруг Миндича.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоЖеневаСШАИранмеждународные отношенияМеждународная политикаВенгрияЕСнефтепровод дружбаСловакияУкраина-ЕСВосточная ЕвропаВосточное партнерствоэкспертыПакистанАфганистанТимур МиндичкоррупцияУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:07Обстановка на Славянском направлении: ВСУ выбивают с высот
18:52Итоги 27.02.26: в Женеве - без сделки, новая война и возникновение Миндича
18:46Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области
18:25Современные полицаи: как ТЦК превратили мобилизацию на Украине в систему страха и заработка
18:25Зеленский - номер четыре. Лондон меняет гетмана, Вашингтон - переговорщика
18:19Сунак стал советником Зеленского по вопросам экономического восстановления Украины
18:03Обстановка на Херсонском направлении: ВСУ готовятся отражать наступление
17:59ЕС подарил украинским мужчинам еще два года жизни. Киев в печали
17:48Российских военнопленных на Украине выводили на имитированный расстрел - омбудсмен
17:46Украинский народ выбрал нового лидера: рейтинг Зеленского стремительно падает
17:45Зеленский зовёт Фицо в гости, а тот с Орбаном намерен провести расследование. Итоги 27 февраля
17:24Брянский приграничный район подвергся атаке дронов-камикадзе. Главное к этому часу
17:02НАБУ запускает акцию: "Сдай Миндича и получи свободу"
16:30Андрей Евсеенко: Трамп стал заложником своей риторики против Ирана и не может позволить себе отступить
16:02"Военная Хроника" присмотрелась к ракетной атаке ВСУ
16:00Моисей приазовских греков. 240 лет со дня кончины митрополита Игнатия Мариупольского
15:51Планы диверсий на "Голубом" и "Турецком" потоках, Зеленский пригласил Фицо в Киев. Новости к 16.00
15:35Боец "Кипеш": Для "трехсотого" группа эвакуации – последняя надежда
15:20В бой на квадроцикле. Как российские штурмовики готовятся к мобильной войне
15:00ВС РФ освободили Сопич в Сумской области, перемирие в зоне ЗАЭС. Новости к 15.00
Лента новостейМолния