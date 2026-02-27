https://ukraina.ru/20260227/itogi-270226-v-zheneve---bez-sdelki-novaya-voyna-i-vozniknovenie-mindicha-1076164854.html
Итоги 27.02.26: в Женеве - без сделки, новая война и возникновение Миндича
Итоги 27.02.26: в Женеве - без сделки, новая война и возникновение Миндича
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: переговоры США и Ирана в Женеве завершились без соглашения: Вашингтон требует уничтожить ядерные объекты, Тегеран... Украина.ру, 27.02.2026
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: переговоры США и Ирана в Женеве завершились без соглашения: Вашингтон требует уничтожить ядерные объекты, Тегеран отказывается.В Европе сохраняется напряжение вокруг нефтепровода Дружба: Будапешт и Братислава требуют возобновления транзита — ситуацию проккоментировал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов. Тем временем Пакистан и Афганистан обмениваются ударами, а в украинской политике — новый скандал вокруг Миндича.
