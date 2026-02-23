СБУ рулит информационным полем — разоблачение Железняка - 23.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260223/sbu-rulit-informatsionnym-polem--razoblachenie-zheleznyaka-1075968901.html
СБУ рулит информационным полем — разоблачение Железняка
СБУ рулит информационным полем — разоблачение Железняка - 23.02.2026 Украина.ру
СБУ рулит информационным полем — разоблачение Железняка
Народный депутат Украины Ярослав Железняк раскрыл информацию о том, что сеть Телеграм-каналов, близких к Офису президента, на самом деле курируется Департаментом защиты нацгосударственности СБУ. Об этом стало известно 23 февраля
2026-02-23T18:25
2026-02-23T18:25
новости
украина
ярослав железняк
сбу
набу
сап
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/04/1033810485_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8eafd6873571cbab107d509523d94400.jpg
По словам политика, секрет Полишинеля подтверждается не только источниками, но и самим контентом этих ресурсов.По данным Железняка, подобные Телеграм-каналы наиболее активно отрабатывали информационные атаки на НАБУ и САП (Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру), публикуя исключительно месседжи от Банковой и Службы безопасности.Кроме того, как выяснила команда депутата, именно СБУ обеспечила снятие с воинского учета владельцев этих каналов — Олега Арутюнянц.О других событиях к вечеру этого дня — в публикации ЕС сохранил санкции против российской экономики, чтобы окончательно добить свою. Новости к этому часу.
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/04/1033810485_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_154669d05125d046445d27654545fe2f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ярослав железняк, сбу, набу, сап, киев
Новости, Украина, Ярослав Железняк, СБУ, НАБУ, САП, Киев

СБУ рулит информационным полем — разоблачение Железняка

18:25 23.02.2026
 
© Фото : pixabay.comмобильный телефон мобильник женщина руки звонить
мобильный телефон мобильник женщина руки звонить - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : pixabay.com
Читать в
ДзенTelegram
Народный депутат Украины Ярослав Железняк раскрыл информацию о том, что сеть Телеграм-каналов, близких к Офису президента, на самом деле курируется Департаментом защиты нацгосударственности СБУ. Об этом стало известно 23 февраля
По словам политика, секрет Полишинеля подтверждается не только источниками, но и самим контентом этих ресурсов.
По данным Железняка, подобные Телеграм-каналы наиболее активно отрабатывали информационные атаки на НАБУ и САП (Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру), публикуя исключительно месседжи от Банковой и Службы безопасности.
"Чаще СБУ на этих каналах вспоминают только [Владимира] Зеленского. Все новости СБУ попадают туда иногда раньше, чем выходят официальные пресс-релизы", — отметил нардеп.
Кроме того, как выяснила команда депутата, именно СБУ обеспечила снятие с воинского учета владельцев этих каналов — Олега Арутюнянц.
О других событиях к вечеру этого дня — в публикации ЕС сохранил санкции против российской экономики, чтобы окончательно добить свою. Новости к этому часу.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЯрослав ЖелезнякСБУНАБУСАПКиев
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:50На Украине анонсировали вечную войну. Киеву вручили часы с обратным отсчетом. Итоги 23 февраля
18:55Артобстрел оставил без света всю северо-западную часть Запорожской области. Главные новости к этому часу
18:42Нацистский лозунг официально появится на украинских деньгах с 25 февраля. Главное к этому часу
18:40Зеленский согласен на выборы, но не знает, как их провести — сам же отменил все законы
18:25СБУ рулит информационным полем — разоблачение Железняка
18:10Трамп пригрозил "ужасными вещами" странам, которые "обкрадывали США"
18:02Буданов* о переговорах: либо закончим войну, либо продолжим — до конца
17:55Котёл для ВСУ: российские войска замыкают "треугольник" под Славянском
17:39Киев признал провал мобилизации: Буданов* обвинил власти, Федоров спешно латает дыры
16:56Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины
16:06Зеленский ввел новый режим секретности: теперь о победах ВСУ не знает никто. Даже сами ВСУ
16:00Цирконий для вундерваффе. Приазовье и гитлеровский ядерный проект
15:52В Днепропетровске военные показали детям, как работает гранатомет в закрытом помещении. Главные новости
15:45ЕС сохранил санкции против российской экономики, чтобы окончательно добить свою. Новости к этому часу
15:08Новая цель ВСУ: Зеленский пытается уломать НАТО бить по Белоруссии
15:03"Никто не забыт": Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
15:00"Счёт на минуты": как медики 27-й дивизии вытаскивают бойцов с того света
15:00Позывной "Юна": "Я защищаю жизнь и здоровье"
14:47В Одессе судят группу, обвиняемую в продаже за границу детей-сирот
14:39Медведев: переговоры по Украине идут, Киев ответа не дал
Лента новостейМолния