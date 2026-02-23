https://ukraina.ru/20260223/sbu-rulit-informatsionnym-polem--razoblachenie-zheleznyaka-1075968901.html
СБУ рулит информационным полем — разоблачение Железняка
СБУ рулит информационным полем — разоблачение Железняка
Народный депутат Украины Ярослав Железняк раскрыл информацию о том, что сеть Телеграм-каналов, близких к Офису президента, на самом деле курируется Департаментом защиты нацгосударственности СБУ. Об этом стало известно 23 февраля
По словам политика, секрет Полишинеля подтверждается не только источниками, но и самим контентом этих ресурсов.По данным Железняка, подобные Телеграм-каналы наиболее активно отрабатывали информационные атаки на НАБУ и САП (Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру), публикуя исключительно месседжи от Банковой и Службы безопасности.Кроме того, как выяснила команда депутата, именно СБУ обеспечила снятие с воинского учета владельцев этих каналов — Олега Арутюнянц.
По словам политика, секрет Полишинеля подтверждается не только источниками, но и самим контентом этих ресурсов.
По данным Железняка, подобные Телеграм-каналы наиболее активно отрабатывали информационные атаки на НАБУ и САП (Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру), публикуя исключительно месседжи от Банковой и Службы безопасности.
"Чаще СБУ на этих каналах вспоминают только [Владимира] Зеленского. Все новости СБУ попадают туда иногда раньше, чем выходят официальные пресс-релизы", — отметил нардеп.
Кроме того, как выяснила команда депутата, именно СБУ обеспечила снятие с воинского учета владельцев этих каналов — Олега Арутюнянц.