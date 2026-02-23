https://ukraina.ru/20260223/sbu-rulit-informatsionnym-polem--razoblachenie-zheleznyaka-1075968901.html

СБУ рулит информационным полем — разоблачение Железняка

СБУ рулит информационным полем — разоблачение Железняка - 23.02.2026 Украина.ру

СБУ рулит информационным полем — разоблачение Железняка

Народный депутат Украины Ярослав Железняк раскрыл информацию о том, что сеть Телеграм-каналов, близких к Офису президента, на самом деле курируется Департаментом защиты нацгосударственности СБУ. Об этом стало известно 23 февраля

2026-02-23T18:25

2026-02-23T18:25

2026-02-23T18:25

новости

украина

ярослав железняк

сбу

набу

сап

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/04/1033810485_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8eafd6873571cbab107d509523d94400.jpg

По словам политика, секрет Полишинеля подтверждается не только источниками, но и самим контентом этих ресурсов.По данным Железняка, подобные Телеграм-каналы наиболее активно отрабатывали информационные атаки на НАБУ и САП (Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру), публикуя исключительно месседжи от Банковой и Службы безопасности.Кроме того, как выяснила команда депутата, именно СБУ обеспечила снятие с воинского учета владельцев этих каналов — Олега Арутюнянц.О других событиях к вечеру этого дня — в публикации ЕС сохранил санкции против российской экономики, чтобы окончательно добить свою. Новости к этому часу.

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ярослав железняк, сбу, набу, сап, киев