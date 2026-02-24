Глава Пентагона заявил о доминировании на главном поле боя за будущее мира - 24.02.2026 Украина.ру
Глава Пентагона заявил о доминировании на главном поле боя за будущее мира
Глава Пентагона заявил о доминировании на главном поле боя за будущее мира
Космос уже сейчас является главным полем битвы за будущее мира и останется таковым в ближайшие столетия, заявил глава Пентагона (министерства войны) Пит Хегсет. Об этом в ночь на 24 февраля сообщает РИА Новости
"На протяжении поколений битвы велись на суше, в воздухе и на воде. Но сегодня высшая стратегическая высота, самое решающее поле боя этого века и будущих столетий — в сотнях миль над нашими головами. Не сомневайтесь: борьба за космос — это борьба за будущее мира в том виде, в каком мы его знаем", — сказал Хегсет в ходе своего выступления в американском штате Колорадо.По словам американского министра войны, "тот, кто контролирует космос, контролирует борьбу". Он также отверг возможность "орбитального равенства" или такого же "паритета", настаивая на абсолютном доминировании США."Меня не интересует орбитальное равенство или орбитальный паритет — мы хотим и требуем орбитального и американского доминирования", — подчеркнул Хегсет.Кроме того, глава Пентагона рассказал, что частью разрабатываемой системы ПРО "Золотой купол" будут оружейные системы в космосе."Революционный щит из размещённого в космосе оружия и датчиков", — описал Хегсет "Золотой купол", отметив, что подписанный ранее президентом США Дональдом Трампом закон об инвестициях предполагает первоначальный взнос на разработку "Золотого купола" в размере 25 миллиардов долларов.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Соединённые Штаты активно ведут работу по размещению оружия в космосе и отвергают предложение России договориться об отказе от таких действий, выступая лишь против размещения на орбите ядерного вооружения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Глава Пентагона заявил о доминировании на главном поле боя за будущее мира

03:28 24.02.2026 (обновлено: 03:32 24.02.2026)
 
Космос уже сейчас является главным полем битвы за будущее мира и останется таковым в ближайшие столетия, заявил глава Пентагона (министерства войны) Пит Хегсет. Об этом в ночь на 24 февраля сообщает РИА Новости
"На протяжении поколений битвы велись на суше, в воздухе и на воде. Но сегодня высшая стратегическая высота, самое решающее поле боя этого века и будущих столетий — в сотнях миль над нашими головами. Не сомневайтесь: борьба за космос — это борьба за будущее мира в том виде, в каком мы его знаем", — сказал Хегсет в ходе своего выступления в американском штате Колорадо.
По словам американского министра войны, "тот, кто контролирует космос, контролирует борьбу". Он также отверг возможность "орбитального равенства" или такого же "паритета", настаивая на абсолютном доминировании США.
"Меня не интересует орбитальное равенство или орбитальный паритет — мы хотим и требуем орбитального и американского доминирования", — подчеркнул Хегсет.
Кроме того, глава Пентагона рассказал, что частью разрабатываемой системы ПРО "Золотой купол" будут оружейные системы в космосе.
"Революционный щит из размещённого в космосе оружия и датчиков", — описал Хегсет "Золотой купол", отметив, что подписанный ранее президентом США Дональдом Трампом закон об инвестициях предполагает первоначальный взнос на разработку "Золотого купола" в размере 25 миллиардов долларов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Соединённые Штаты активно ведут работу по размещению оружия в космосе и отвергают предложение России договориться об отказе от таких действий, выступая лишь против размещения на орбите ядерного вооружения.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости Украина.ру США Пит Хегсет Колорадо Дональд Трамп Пентагон Россия Сергей Лавров космос оружие
 
