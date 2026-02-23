Трамп пригрозил "ужасными вещами" странам, которые "обкрадывали США" - 23.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260223/tramp-prigrozil-uzhasnymi-veschami-stranam-kotorye-obkradyvali-ssha-1075968772.html
Трамп пригрозил "ужасными вещами" странам, которые "обкрадывали США"
Трамп пригрозил "ужасными вещами" странам, которые "обкрадывали США" - 23.02.2026 Украина.ру
Трамп пригрозил "ужасными вещами" странам, которые "обкрадывали США"
Президент США Дональд Трамп заявил, что помимо пошлин может использовать торговые лицензии для давления на иностранные государства. Об этом 23 февраля американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social
2026-02-23T18:10
2026-02-23T18:10
новости
сша
дональд трамп
верховный суд
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/05/1075276934_0:112:3070:1840_1920x0_80_0_0_57716dd0180bba7ee7e2edb8d8a34b66.jpg
"Во-первых, я могу использовать лицензии, чтобы делать абсолютно "ужасные" вещи с иностранными государствами, особенно с теми странами, которые обкрадывали нас на протяжении многих десятилетий", — пригрозил Трамп.20 февраля Верховный суд США постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту права вводить импортные пошлины без одобрения Конгресса.Трамп уже назвал это решение "позорным" и предупредил, что найдет способ обойти судебный запрет, чтобы продолжить экономическое давление на другие государства.Президент США Дональд Трамп продолжает удивлять общественность нестандартными заявлениями. На этот раз глава Белого дома выразил недовольство слишком частыми победами своей страны. Подробности в публикации "Это нечестно!": Трамп устал побеждать.
сша
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/05/1075276934_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_1b50e1c1a5d5bba5a842ac81e0bd7fcc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, дональд трамп, верховный суд, вашингтон
Новости, США, Дональд Трамп, Верховный Суд, Вашингтон

Трамп пригрозил "ужасными вещами" странам, которые "обкрадывали США"

18:10 23.02.2026
 
© REUTERS / Evelyn Hockstein
- РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп заявил, что помимо пошлин может использовать торговые лицензии для давления на иностранные государства. Об этом 23 февраля американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social
"Во-первых, я могу использовать лицензии, чтобы делать абсолютно "ужасные" вещи с иностранными государствами, особенно с теми странами, которые обкрадывали нас на протяжении многих десятилетий", — пригрозил Трамп.
20 февраля Верховный суд США постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту права вводить импортные пошлины без одобрения Конгресса.
Трамп уже назвал это решение "позорным" и предупредил, что найдет способ обойти судебный запрет, чтобы продолжить экономическое давление на другие государства.
Президент США Дональд Трамп продолжает удивлять общественность нестандартными заявлениями. На этот раз глава Белого дома выразил недовольство слишком частыми победами своей страны. Подробности в публикации "Это нечестно!": Трамп устал побеждать.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАДональд ТрампВерховный СудВашингтон
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:50На Украине анонсировали вечную войну. Киеву вручили часы с обратным отсчетом. Итоги 23 февраля
18:55Артобстрел оставил без света всю северо-западную часть Запорожской области. Главные новости к этому часу
18:42Нацистский лозунг официально появится на украинских деньгах с 25 февраля. Главное к этому часу
18:40Зеленский согласен на выборы, но не знает, как их провести — сам же отменил все законы
18:25СБУ рулит информационным полем — разоблачение Железняка
18:10Трамп пригрозил "ужасными вещами" странам, которые "обкрадывали США"
18:02Буданов* о переговорах: либо закончим войну, либо продолжим — до конца
17:55Котёл для ВСУ: российские войска замыкают "треугольник" под Славянском
17:39Киев признал провал мобилизации: Буданов* обвинил власти, Федоров спешно латает дыры
16:56Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины
16:06Зеленский ввел новый режим секретности: теперь о победах ВСУ не знает никто. Даже сами ВСУ
16:00Цирконий для вундерваффе. Приазовье и гитлеровский ядерный проект
15:52В Днепропетровске военные показали детям, как работает гранатомет в закрытом помещении. Главные новости
15:45ЕС сохранил санкции против российской экономики, чтобы окончательно добить свою. Новости к этому часу
15:08Новая цель ВСУ: Зеленский пытается уломать НАТО бить по Белоруссии
15:03"Никто не забыт": Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
15:00"Счёт на минуты": как медики 27-й дивизии вытаскивают бойцов с того света
15:00Позывной "Юна": "Я защищаю жизнь и здоровье"
14:47В Одессе судят группу, обвиняемую в продаже за границу детей-сирот
14:39Медведев: переговоры по Украине идут, Киев ответа не дал
Лента новостейМолния