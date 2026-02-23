https://ukraina.ru/20260223/tramp-prigrozil-uzhasnymi-veschami-stranam-kotorye-obkradyvali-ssha-1075968772.html

Трамп пригрозил "ужасными вещами" странам, которые "обкрадывали США"

Трамп пригрозил "ужасными вещами" странам, которые "обкрадывали США" - 23.02.2026 Украина.ру

Трамп пригрозил "ужасными вещами" странам, которые "обкрадывали США"

Президент США Дональд Трамп заявил, что помимо пошлин может использовать торговые лицензии для давления на иностранные государства. Об этом 23 февраля американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social

2026-02-23T18:10

2026-02-23T18:10

2026-02-23T18:10

новости

сша

дональд трамп

верховный суд

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/05/1075276934_0:112:3070:1840_1920x0_80_0_0_57716dd0180bba7ee7e2edb8d8a34b66.jpg

"Во-первых, я могу использовать лицензии, чтобы делать абсолютно "ужасные" вещи с иностранными государствами, особенно с теми странами, которые обкрадывали нас на протяжении многих десятилетий", — пригрозил Трамп.20 февраля Верховный суд США постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту права вводить импортные пошлины без одобрения Конгресса.Трамп уже назвал это решение "позорным" и предупредил, что найдет способ обойти судебный запрет, чтобы продолжить экономическое давление на другие государства.Президент США Дональд Трамп продолжает удивлять общественность нестандартными заявлениями. На этот раз глава Белого дома выразил недовольство слишком частыми победами своей страны. Подробности в публикации "Это нечестно!": Трамп устал побеждать.

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, дональд трамп, верховный суд, вашингтон