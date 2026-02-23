https://ukraina.ru/20260223/budanov-o-peregovorakh-libo-zakonchim-voynu-libo-prodolzhim--do-kontsa-1075969444.html

Буданов* о переговорах: либо закончим войну, либо продолжим — до конца

Глава украинской переговорной группы и руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* прокомментировал ход переговоров с предельной лаконичностью, достойной философских трактатов. Об этом 23 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074599842_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_21e825ba9b8fb708d3597b39f3e50095.jpg

"Существует два варианта: либо мы дойдём до завершения войны, либо не дойдём – это будет означать продолжение войны. До конца", — заявил переговорщик.Наблюдатели отмечают, что украинский представитель не стал вдаваться в детали.Тем временем Владимир Зеленский пытается уломать НАТО бить по Белоруссии. Глава киевского режима заявил, что гипотетическое появление российского ракетного комплекса "Орешник" на белорусской земле должно автоматически сделать его "легитимной целью" для ВСУ.* Кирилл Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

россия

