Буданов* о переговорах: либо закончим войну, либо продолжим — до конца - 23.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260223/budanov-o-peregovorakh-libo-zakonchim-voynu-libo-prodolzhim--do-kontsa-1075969444.html
Буданов* о переговорах: либо закончим войну, либо продолжим — до конца
Буданов* о переговорах: либо закончим войну, либо продолжим — до конца - 23.02.2026 Украина.ру
Буданов* о переговорах: либо закончим войну, либо продолжим — до конца
Глава украинской переговорной группы и руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* прокомментировал ход переговоров с предельной лаконичностью, достойной философских трактатов. Об этом 23 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-02-23T18:02
2026-02-23T18:02
новости
россия
кирилл буданов
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074599842_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_21e825ba9b8fb708d3597b39f3e50095.jpg
"Существует два варианта: либо мы дойдём до завершения войны, либо не дойдём – это будет означать продолжение войны. До конца", — заявил переговорщик.Наблюдатели отмечают, что украинский представитель не стал вдаваться в детали.Тем временем Владимир Зеленский пытается уломать НАТО бить по Белоруссии. Глава киевского режима заявил, что гипотетическое появление российского ракетного комплекса "Орешник" на белорусской земле должно автоматически сделать его "легитимной целью" для ВСУ.* Кирилл Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074599842_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_491f45d130f1160406f731b491ff2101.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, кирилл буданов, минобороны
Новости, Россия, Кирилл Буданов, Минобороны

Буданов* о переговорах: либо закончим войну, либо продолжим — до конца

18:02 23.02.2026
 
© REUTERS / Denis Balibouse
- РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Читать в
ДзенTelegram
Глава украинской переговорной группы и руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* прокомментировал ход переговоров с предельной лаконичностью, достойной философских трактатов. Об этом 23 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
"Существует два варианта: либо мы дойдём до завершения войны, либо не дойдём – это будет означать продолжение войны. До конца", — заявил переговорщик.
Наблюдатели отмечают, что украинский представитель не стал вдаваться в детали.
Тем временем Владимир Зеленский пытается уломать НАТО бить по Белоруссии. Глава киевского режима заявил, что гипотетическое появление российского ракетного комплекса "Орешник" на белорусской земле должно автоматически сделать его "легитимной целью" для ВСУ.
* Кирилл Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКирилл БудановМинобороны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:10Трамп пригрозил "ужасными вещами" странам, которые "обкрадывали США"
18:02Буданов* о переговорах: либо закончим войну, либо продолжим — до конца
17:55Котёл для ВСУ: российские войска замыкают "треугольник" под Славянском
17:39Киев признал провал мобилизации: Буданов* обвинил власти, Федоров спешно латает дыры
16:56Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины
16:06Зеленский ввел новый режим секретности: теперь о победах ВСУ не знает никто. Даже сами ВСУ
16:00Цирконий для вундерваффе. Приазовье и гитлеровский ядерный проект
15:52В Днепропетровске военные показали детям, как работает гранатомет в закрытом помещении. Главные новости
15:45ЕС сохранил санкции против российской экономики, чтобы окончательно добить свою. Новости к этому часу
15:08Новая цель ВСУ: Зеленский пытается уломать НАТО бить по Белоруссии
15:03"Никто не забыт": Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
15:00"Счёт на минуты": как медики 27-й дивизии вытаскивают бойцов с того света
15:00Позывной "Юна": "Я защищаю жизнь и здоровье"
14:47В Одессе судят группу, обвиняемую в продаже за границу детей-сирот
14:39Медведев: переговоры по Украине идут, Киев ответа не дал
14:30Зеленский усомнился в надёжности Трампа как гаранта безопасности
14:14"Чисто политическое решение": Сийярто о причинах блокировки "Дружбы"
14:11На Украине массово отключают свет после ударов по энергосистеме. Главное к этому часу
14:01"Выгребали из домов, чтобы русским не досталось": в Киеве удалили пост с признаниями боевика ВСУ
13:54Ко Дню защитника Отечества: ВСУ планируют кибератаку на российских военных. Главное к этому часу
Лента новостейМолния