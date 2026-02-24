https://ukraina.ru/20260224/mid-rf-prizval-ssha-osvobodit-maduro-s-suprugoy-a-takzhe-ostavit-v-pokoe-kubu-i-iran-1075980348.html
Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН призвал США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Об этом 24 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Самым решительным образом призываем Вашингтон незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Неизменно выступаем за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий", — сказал Любинский.Россия безоговорочно поддерживает легитимные власти Венесуэлы, а стране должно быть гарантировано право самостоятельно определять свою судьбу без вмешательства извне, добавил дипломат.Представитель МИД РФ также решительно осудил незаконные действия США в отношении Кубы, поставившие Остров Свободы на грань энергетического кризиса и подрывающие развитие республики.Кроме того, Любинский призывал Белый дом отказаться от планов атаковать мирные ядерные объекты Ирана. Дипломат подчеркнул, что Россия готова оказать необходимую помощь для возврата к мирным переговорам.В ночь на 3 января американский спецназ провел военную операцию, во время которой был захвачен президент Венесуэлы и его супруга. Власти США обвинили их в наркотерроризме, супруги вину не признают. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США под прикрытием "морали" колонизируют Западное полушарие, начиная с Венесуэлы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
