Котёл для ВСУ: российские войска замыкают "треугольник" под Славянском

На Славянском направлении продолжаются активные наступательные действия российских подразделений. Об этом 23 февраля сообщил Телеграм-канал "Дневник десантника"

В публикации отмечается, что основные бои разворачиваются на рубеже населённых пунктов Резниковка, Кривая Лука и Никифоровка. Российские войска стремятся окончательно закрыть этот "треугольник", чтобы высвободить дополнительные силы для дальнейшего продвижения в сторону Славянска.В районе Ильичёвки российские подразделения вышли через лесной массив к реке Северский Донец. В самом населённом пункте продолжаются бои, фиксируется большое количество беспилотников с обеих сторон.Населённый пункт Кривая Лука взят в оперативное окружение, при этом территория южнее села остаётся "серой зоной", где ведутся встречные бои без закрепления. Также установлен контроль над дорогой в сторону населённого пункта Каленики.Российская артиллерия и беспилотники продолжают уничтожать пехоту и транспорт противника в районах Рай-Александровки, Николаевки, Маяков и Райгородка.Севернее Резниковки российские войска взяли под контроль лесной массив и расширили зону присутствия. Бои за Никифоровку продолжаются — отсюда развивается наступление в сторону Фёдоровки Второй. Одновременно от Приволья подразделения двигаются вдоль трассы на Славянск, выбивая противника и занимая опорные пункты.Активные боевые действия идут в Голубовке, где большая часть села уже находится под контролем российских сил.О других событиях с фронта — в публикации В Днепропетровске военные показали детям, как работает гранатомет в закрытом помещении. Главные новости.

