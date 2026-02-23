https://ukraina.ru/20260223/23-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075962530.html

23 февраля 2026 года, утренний эфир

23 февраля 2026 года, утренний эфир - 23.02.2026 Украина.ру

23 февраля 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 23.02.2026

2026-02-23T13:23

2026-02-23T13:23

2026-02-23T13:23

новороссия

донецкая народная республика

михаил павлив

кирилл буданов

петр порошенко

кракен

"азов"

вооруженные силы украины

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/17/1075962412_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_fe9c71d1f5a5d7ee86aac98aa64730a7.jpg

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Работа благотворительного фонда "Круг Добра", поздравление защитников с 23 февраля. Гость: Елена Сдержикова - директор БФ ДНР "Круг Добра"* Украина: поворот не туда. "Генералы смерти: командующие АТО и ВСУ". Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог.В беседе упоминаются Кирилл Буданов, Пётр Порошенко, Алексей Арестович, Андрей Билецкий (все они внесены в реестр террористов и экстремистов). Также упоминаются "Азов" и "Кракен" (организации признаны террористическими и запрещены в Российской Федерации)* Важный разговор. 23 февраля, "Русская весна", СВО. Гость: Дмитрий Бойко - преподаватель Донецкого государственного университета.* Фронтовые сводки. Что происходит на фронтах СВО сейчас, а также прогноз на ближайшие месяцы. Гость: Геннадий Подлесный - военно-политический эксперт, директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке

новороссия

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новороссия, донецкая народная республика, михаил павлив, кирилл буданов, петр порошенко, кракен, "азов", вооруженные силы украины, новороссия сегодня, видео