23 февраля 2026 года, утренний эфир
23 февраля 2026 года, утренний эфир - 23.02.2026 Украина.ру
23 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 23.02.2026
2026-02-23T13:23
2026-02-23T13:23
2026-02-23T13:23
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Работа благотворительного фонда "Круг Добра", поздравление защитников с 23 февраля. Гость: Елена Сдержикова - директор БФ ДНР "Круг Добра"* Украина: поворот не туда. "Генералы смерти: командующие АТО и ВСУ". Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог.В беседе упоминаются Кирилл Буданов, Пётр Порошенко, Алексей Арестович, Андрей Билецкий (все они внесены в реестр террористов и экстремистов). Также упоминаются "Азов" и "Кракен" (организации признаны террористическими и запрещены в Российской Федерации)* Важный разговор. 23 февраля, "Русская весна", СВО. Гость: Дмитрий Бойко - преподаватель Донецкого государственного университета.* Фронтовые сводки. Что происходит на фронтах СВО сейчас, а также прогноз на ближайшие месяцы. Гость: Геннадий Подлесный - военно-политический эксперт, директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке
