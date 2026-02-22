https://ukraina.ru/20260222/posleslovie-k-zhenevskim-peregovoram-progress-bez-progressa-1075940575.html

Послесловие к женевским переговорам. Прогресс без прогресса

Прошло несколько дней и начинают появляться достаточно интересные инсайды, прилетевшие вместе с украинской делегацией из Женевы, и возвратилась она в Киев, мягко говоря, без ощутимых результатов. И да, информация идёт в основном с украинской стороны, потому что американцы и россияне либо молчат, либо ограничиваются минимальными формулировками.

А уж в частном формате от них ничего не исходит вовсе. Ну, и из публичных заявлений после переговоров понять что-то определённое можно лишь приблизительно, потому что были слова о некоем конструктивизме, заявление главы российской делегации о том, что разговор был тяжёлым, но деловым, осторожные комментарии с американской стороны. Ну и все. Потом появился вброс о том, что Мединский якобы после официального завершения встречи ещё полтора или два часа общался с Умеровым и Арахамией. Так что надежда только на инсайды. И они есть.Но, для начала, общая рамка. Складывается картина, которая подтверждает мои скептические ожидания до встречи. Переговорный процесс вернулся если не к состоянию пикировок образца Стамбула, то в более политизированную плоскость. Я неоднократно говорил о том, как в большую игру вмешался Лондон и по сути оттянул Зеленского от нависшей над ним угрозы выборов, к которым его толкали американцы. Нет, они не исключены окончательно, но вероятность их проведения в ближайшее время, весной 2026 года и вообще в двадцать шестом году, на мой взгляд уменьшается с каждым днём. Теоретически можно допустить, что Соединённые Штаты предпримут резкий ход и Зеленский всё же будет вынужден пойти на выборы, но сомнительно. Плюс много зависит в первую очередь именно от Зеленского и от той группы людей вокруг него, для которых продолжение войны остаётся источником политических и материальных выгод. Речь идёт о широкой прослойке военных, квази-волонтёрских структур, подрядчиков и производителей, которые встроены в военную экономику и не заинтересованы в быстрой разрядке. При этом внутри самой украинской делегации есть фигуры, которые объективно заинтересованы в возвращении к политическому процессу. Тот же Буданов*, к примеру, по имеющейся информации хотел бы проведения выборов, но в условиях понятной и прогнозируемой ситуации. Он ощущает рост своего рейтинга и видит в этом шанс для собственной политической перспективы. Его интерес заключается не в бесконечном продолжении конфликта, а в переходе к конкурентному политическому полю, где он мог бы стартовать как самостоятельная фигура. Похожая логика, по словам источников, просматривается и у Арахамии, который спит и видит себя спикером в новом парламенте. Умеров, находящийся под давлением антикоррупционных структур, также заинтересован в заключении большой сделки, которая позволила бы ему выйти из зоны риска и получить политические гарантии. В их логике заключение крупной договорённости между Москвой и Вашингтоном с участием Киева открывает для них персональные возможности и снижает угрозы. Однако общая конфигурация сил и вмешательство внешних игроков делают весь процесс крайне нестабильным, и именно поэтому переговоры в Женеве оказались гораздо более политизированными, чем в Майами и Абу-Даби.То есть складывается парадоксальная, но на самом деле вполне объяснимая картина. Ключевые персонажи киевского режима, входящие в переговорную группу, объективно заинтересованы в том, чтобы процесс двигался и чтобы большая сделка состоялась. А вот Зеленский, его ближайший круг, значительная часть силового и околовоенного слоя, ориентированного на продолжение конфликта, а также связанные с лондонским контуром фигуры, включая Пинчука и глобалистские сети, в этом не заинтересованы. И при всём этом когнитивном раздвоении выборы в двадцать шестом году выглядят всё менее вероятными. Февраль уже почти отыгран и в политическом, и в парламентском смысле. Запустить весной полноценный избирательный процесс в существующих условиях крайне сложно. Теоретически возможно всё, но оснований для оптимизма в этом вопросе немного.Теперь к самим переговорам в Женеве. По сути, стороны приехали продемонстрировать конструктивизм, а не заключать договорённости. И вот первый инсайд, который мне передали как абсолютно достоверный. По завершении двухдневного раунда, уже после основной части переговоров в широком формате, Стивен Уиткофф, по словам тех, кто слышал его лично, произнёс фразу, смысл которой сводился к следующему: американской стороне очень жаль, что за эти два дня ни о чём не удалось договориться. Это прямая констатация. При этом важно понимать, что техническая часть ранее была практически полностью согласована. Более того, были проработаны параметры двусторонних гарантий безопасности и основные политические контуры, пока в игру жёстко не вмешался лондонский фактор и пока Зеленский не занял линию фактического отказа, готовясь к открытому конфликту с Вашингтоном, со всеми последствиями для устойчивости режима.Второй показательный момент касается коммуникации по линии Белый дом и Кремль. Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждаемый пакет экономического сотрудничества между США и Россией оценивается не в двенадцать, как говорилось ранее, а в четырнадцать триллионов долларов. И это не риторика. Это серьёзный экономический трек, за которым стоит внимательно следить. В рамках этих контактов впервые предметно обсуждалась возможность частичного снятия американских санкций без прямой привязки к урегулированию украинского кризиса. То есть Соединённые Штаты теоретически могут начать отмену ряда ограничений даже без окончательного политического решения по Украине. Значительную часть санкций президент США вправе отменить собственными указами без участия Конгресса. Кроме того, в случае признания Штатами российского статуса Крыма автоматически отпадает ещё целый пакет ограничений, поскольку многие санкции завязаны именно на крымский вопрос. И эта тема, по имеющейся информации, также обсуждается, причём уже без привязки к украинскому кейсу.То есть, переговоры важны. Но, остаётся и альтернативный сценарий, о котором прямо говорит военно-политическое руководство России. Всё может быть решено и на поле боя, без всяких переговорных конструкций. И если параллельно удастся выстроить глобальную экономическую, политическую и безопасную сделку между Москвой и Вашингтоном, то для России это будет хороший вариант вне зависимости от судьбы киевского режима.Рассказывают и крайне пикантные детали этой многоуровневой работы. По имеющейся информации, в рамках обсуждения так называемого пакета Дмитриева прошло около сорока встреч разного уровня, от технических до политических. Электронные сообщения якобы практически не использовались, всё велось в закрытом очном формате. Если это действительно так, то речь идёт о серьёзнейшей архитектуре будущих договорённостей. И главный вопрос сейчас заключается в том, начнётся ли реализация части этих решений без прямой привязки к украинскому урегулированию. Формально глава американского Минфина Скотт Бессант заявлял, что снятие санкций будет связано с мирным соглашением, но, повторюсь, по тем инсайдам, которые есть, в Женеве впервые обсуждалась возможность движения по санкционному треку автономно. И если Вашингтон примет такое решение, то дальше Киев останется один на один со своими проблемами и с той самой реальностью, которую он так старательно отодвигал.Теперь о переговорах между украинской и российской делегациями. Украинская сторона, по сути, действовала в логике ещё времён Леонида Кравчука, пытаясь, как он любил говорить, пройти между каплями дождя. Соглашаясь на большую часть уже обсуждённых параметров, Киев предложил новую конфигурацию. Речь шла о том, что украинские силы отводятся с части Донбасса, прежде всего с территории ДНР, на сорок километров, но при этом Россия зеркально отводит свои силы на те же сорок километров. Это означало бы фактический отход российских подразделений от крупных городов, включая Донецк. По остальной линии боевого соприкосновения предлагался взаимный отвод на пять километров с формированием десятикилометровой демилитаризованной полосы, где должны были работать заранее согласованные механизмы мониторинга и гарантий.По моей информации, эта схема была жёстко отвергнута российской стороной. Делегация во главе с Владимиром Мединским дала понять, что формат будет определяться теми параметрами, которые ранее озвучивались российским военно-политическим руководством. Иными словами, либо украинские войска покидают Донбасс в полном объёме, либо процесс пойдёт по сценарию, который будет реализован уже не в переговорных комнатах, а на земле.По сути, второй день оказался скомканным именно потому, что российская сторона не сдвинулась ни на миллиметр, ни на одно формулировочное уточнение от ранее заявленных позиций. Но, что важно, и новых ужесточённых требований, и расширения повестки, и громких политических заявлений со стороны Мединского не последовало. Я, признаться, ожидал, что могут появиться дополнительные условия, возможно даже демонстративно более жёсткие. Этого не произошло. Более того, Мединский практически ничего не сообщил публично. Тишина оказалась красноречивее любых пресс-конференций.Интересный момент связан с перспективой новых раундов. Мединский и украинская сторона заявили, что очередная встреча ожидается в ближайшее время. Однако Песков практически сразу обозначил, что ни по месту, ни по срокам пока ясности нет. Получается определённый разнобой в сигналах. Возникают закономерные вопросы, почему в течение суток тональность изменилась и существует ли согласованная линия, либо же это часть тактики.При этом не было ужесточения требований со стороны Москвы, но, судя по всему, исчезла и готовность к дополнительным компромиссам. Лавров ещё до Женевы прямо говорил, что все возможные уступки Россия сделала на предыдущих этапах, в том числе во время саммита в Анкоридже, и дальше пространство для манёвра исчерпано. Судя по всему, именно эта позиция и была воспроизведена. Тот осторожный конструктив и небольшие встречные шаги, которые мы наблюдали в Майами и в Абу-Даби, в Женеве уже не просматривались.Украинская делегация возвращается в Киев несолоно хлебавши. Переговоры не дали им ни политических дивидендов, ни тактических преимуществ. Возникает состояние подвешенности. Прогресс, который ещё недавно казался близким, фактически заморожен. Украина в целом подтверждала большинство ключевых требований, пытаясь выторговать для себя отдельные, в том числе сугубо внутренние интересы, но в итоге ничего дополнительного не получила.В этой ситуации Россия остаётся при своих исходных позициях и сохраняет широкий набор вариантов дальнейших действий. Всё как будто зависает, но именно в такие моменты обычно принимаются стратегические решения. Главный вопрос теперь заключается в том, как поведёт себя американская сторона. Попробуют ли в Вашингтоне вновь нажать на педаль и вернуть процесс в рабочее русло, включая запуск процедур, связанных с политической трансформацией в Киеве?О других результатах переговоров в Женеве - в статье "Игра с нулевым результатом. Переговоры в Женеве лишь укрепили несовместимые позиции сторон"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

