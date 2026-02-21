https://ukraina.ru/20260221/zakharova-nazvala-zelenskogo-chudovischem-demonstriruyuschim-priznaki-raspada-lichnosti-1075924821.html
Захарова назвала Зеленского чудовищем, демонстрирующим признаки распада личности
Захарова назвала Зеленского чудовищем, демонстрирующим признаки распада личности
В настоящее время мы можем наблюдать "адский суперфинал" Зеленского. Об этом 21 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ИС "Вести"
"Вы считаете, что он еще не закончил? Вы что, считаете, что вам сейчас не показан распад личности? Это не есть финал, когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несет какую-то ерунду с вращающимися, расширенными зрачками? Вы что, считаете, это не финальная сцена, что ли? Да это и есть вот такой вот адский суперфинал. Он, наверное, растянут слишком только для того, чтобы ни у кого не было сомнений, чтобы никто не смел потом заикнуться о героизации этого вурдалака", - сказала Захарова в интервью программе ":0 минут".Напомним, ранее председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале ответил на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, заявившего, что главный компромисс с украинской стороны заключается в том, что Владимир Путин "до сих пор не в тюрьме". По словам Медведева, "зелёное ничтожество будет жить, пока оно разваливает Страну 404".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Варианты по Ирану, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 21 февраля
"Вы считаете, что он еще не закончил? Вы что, считаете, что вам сейчас не показан распад личности? Это не есть финал, когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несет какую-то ерунду с вращающимися, расширенными зрачками? Вы что, считаете, это не финальная сцена, что ли? Да это и есть вот такой вот адский суперфинал. Он, наверное, растянут слишком только для того, чтобы ни у кого не было сомнений, чтобы никто не смел потом заикнуться о героизации этого вурдалака", - сказала Захарова в интервью программе ":0 минут".
Напомним, ранее председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале ответил на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, заявившего, что главный компромисс с украинской стороны заключается в том, что Владимир Путин "до сих пор не в тюрьме". По словам Медведева, "зелёное ничтожество будет жить, пока оно разваливает Страну 404".
