Захарова назвала Зеленского чудовищем, демонстрирующим признаки распада личности

В настоящее время мы можем наблюдать "адский суперфинал" Зеленского. Об этом 21 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ИС "Вести"

2026-02-21T13:16

"Вы считаете, что он еще не закончил? Вы что, считаете, что вам сейчас не показан распад личности? Это не есть финал, когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несет какую-то ерунду с вращающимися, расширенными зрачками? Вы что, считаете, это не финальная сцена, что ли? Да это и есть вот такой вот адский суперфинал. Он, наверное, растянут слишком только для того, чтобы ни у кого не было сомнений, чтобы никто не смел потом заикнуться о героизации этого вурдалака", - сказала Захарова в интервью программе ":0 минут".Напомним, ранее председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале ответил на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, заявившего, что главный компромисс с украинской стороны заключается в том, что Владимир Путин "до сих пор не в тюрьме". По словам Медведева, "зелёное ничтожество будет жить, пока оно разваливает Страну 404".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Варианты по Ирану, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 21 февраляЧитайте также: "Прихлопнуть киевскую тлю": Медведев высказался о конфликте Зеленского с ЗалужнымВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

