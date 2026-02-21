Захарова назвала Зеленского чудовищем, демонстрирующим признаки распада личности - 21.02.2026 Украина.ру
Захарова назвала Зеленского чудовищем, демонстрирующим признаки распада личности
Захарова назвала Зеленского чудовищем, демонстрирующим признаки распада личности - 21.02.2026 Украина.ру
Захарова назвала Зеленского чудовищем, демонстрирующим признаки распада личности
В настоящее время мы можем наблюдать "адский суперфинал" Зеленского. Об этом 21 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ИС "Вести"
"Вы считаете, что он еще не закончил? Вы что, считаете, что вам сейчас не показан распад личности? Это не есть финал, когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несет какую-то ерунду с вращающимися, расширенными зрачками? Вы что, считаете, это не финальная сцена, что ли? Да это и есть вот такой вот адский суперфинал. Он, наверное, растянут слишком только для того, чтобы ни у кого не было сомнений, чтобы никто не смел потом заикнуться о героизации этого вурдалака", - сказала Захарова в интервью программе ":0 минут".Напомним, ранее председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале ответил на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, заявившего, что главный компромисс с украинской стороны заключается в том, что Владимир Путин "до сих пор не в тюрьме". По словам Медведева, "зелёное ничтожество будет жить, пока оно разваливает Страну 404".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Варианты по Ирану, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 21 февраляЧитайте также: "Прихлопнуть киевскую тлю": Медведев высказался о конфликте Зеленского с ЗалужнымВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
новости, россия, владимир зеленский, совбез, украина.ру, украина
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Совбез, Украина.ру, Украина

Захарова назвала Зеленского чудовищем, демонстрирующим признаки распада личности

13:16 21.02.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкИнтервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
В настоящее время мы можем наблюдать "адский суперфинал" Зеленского. Об этом 21 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ИС "Вести"
"Вы считаете, что он еще не закончил? Вы что, считаете, что вам сейчас не показан распад личности? Это не есть финал, когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несет какую-то ерунду с вращающимися, расширенными зрачками? Вы что, считаете, это не финальная сцена, что ли? Да это и есть вот такой вот адский суперфинал. Он, наверное, растянут слишком только для того, чтобы ни у кого не было сомнений, чтобы никто не смел потом заикнуться о героизации этого вурдалака", - сказала Захарова в интервью программе ":0 минут".
Напомним, ранее председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале ответил на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, заявившего, что главный компромисс с украинской стороны заключается в том, что Владимир Путин "до сих пор не в тюрьме". По словам Медведева, "зелёное ничтожество будет жить, пока оно разваливает Страну 404".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Варианты по Ирану, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 21 февраля
Читайте также: "Прихлопнуть киевскую тлю": Медведев высказался о конфликте Зеленского с Залужным
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
