Будут отрезвляющие меры: Анпилогов про ответ на удары по энергетике Белгорода и новой тактике ВС РФ - 21.02.2026 Украина.ру
Будут отрезвляющие меры: Анпилогов про ответ на удары по энергетике Белгорода и новой тактике ВС РФ
Россия собирается менять тактику ударов по украинскому тылу. Нынешние атаки не заставляют Киев идти на переговоры, а лишь вынуждают его снова просить помощь у Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос об ударах ВСУ по энергетике Белгорода и Брянска, эксперт подтвердил, что Россия скорректирует свою стратегию. "Будем. Не потому, что нынешние удары не действуют. А потому, что они не побуждают киевский режим к разумным шагам", — заявил Анпилогов.По его словам, Украина реагирует на удары привычным способом. "Чем они занимаются? Бегут на Запад и просят очередной трансформатор или денег. Следовательно, будут другие варианты ударов, которые заставят Украину если не пойти на мирный процесс, то серьезно о нем задуматься", — пояснил эксперт.Он подчеркнул, что новые атаки не заставят себя ждать. "Повторюсь, обязательно последуют отрезвляющие удары, которые будут держать украинский тыл в постоянном напряжении", — добавил аналитик.Анпилогов также объяснил главную цель ударов по энергетике. "Если бы текущих наших атак не было, киевский режим давно бы развернул на самой Украине военное производство с нулевой оплатой труда, когда кто-то платит, чтобы за ним не пришли ТЦК. Это трудно делать, если в стране нет электричества", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.
Россия собирается менять тактику ударов по украинскому тылу. Нынешние атаки не заставляют Киев идти на переговоры, а лишь вынуждают его снова просить помощь у Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос об ударах ВСУ по энергетике Белгорода и Брянска, эксперт подтвердил, что Россия скорректирует свою стратегию. "Будем. Не потому, что нынешние удары не действуют. А потому, что они не побуждают киевский режим к разумным шагам", — заявил Анпилогов.
По его словам, Украина реагирует на удары привычным способом. "Чем они занимаются? Бегут на Запад и просят очередной трансформатор или денег. Следовательно, будут другие варианты ударов, которые заставят Украину если не пойти на мирный процесс, то серьезно о нем задуматься", — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что новые атаки не заставят себя ждать. "Повторюсь, обязательно последуют отрезвляющие удары, которые будут держать украинский тыл в постоянном напряжении", — добавил аналитик.
Анпилогов также объяснил главную цель ударов по энергетике. "Если бы текущих наших атак не было, киевский режим давно бы развернул на самой Украине военное производство с нулевой оплатой труда, когда кто-то платит, чтобы за ним не пришли ТЦК. Это трудно делать, если в стране нет электричества", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.
