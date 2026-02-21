https://ukraina.ru/20260221/budut-otrezvlyayuschie-mery-anpilogov-pro-otvet-na-udary-po-energetike-belgoroda-i-novoy-taktike-vs-rf-1075880433.html

Будут отрезвляющие меры: Анпилогов про ответ на удары по энергетике Белгорода и новой тактике ВС РФ

Россия собирается менять тактику ударов по украинскому тылу. Нынешние атаки не заставляют Киев идти на переговоры, а лишь вынуждают его снова просить помощь у Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/17/1069076036_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7dc4415047e3a031938a506e425c30c.jpg.webp

Отвечая на вопрос об ударах ВСУ по энергетике Белгорода и Брянска, эксперт подтвердил, что Россия скорректирует свою стратегию. "Будем. Не потому, что нынешние удары не действуют. А потому, что они не побуждают киевский режим к разумным шагам", — заявил Анпилогов.По его словам, Украина реагирует на удары привычным способом. "Чем они занимаются? Бегут на Запад и просят очередной трансформатор или денег. Следовательно, будут другие варианты ударов, которые заставят Украину если не пойти на мирный процесс, то серьезно о нем задуматься", — пояснил эксперт.Он подчеркнул, что новые атаки не заставят себя ждать. "Повторюсь, обязательно последуют отрезвляющие удары, которые будут держать украинский тыл в постоянном напряжении", — добавил аналитик.Анпилогов также объяснил главную цель ударов по энергетике. "Если бы текущих наших атак не было, киевский режим давно бы развернул на самой Украине военное производство с нулевой оплатой труда, когда кто-то платит, чтобы за ним не пришли ТЦК. Это трудно делать, если в стране нет электричества", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.

