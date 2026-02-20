https://ukraina.ru/20260220/zhiteley-belgorodskoy-oblasti-budut-sudit-po-obvineniyu-v-terrorizme-1075895143.html
Жителей Белгородской области будут судить по обвинению в терроризме
Жителей Белгородской области будут судить по обвинению в терроризме - 20.02.2026 Украина.ру
Жителей Белгородской области будут судить по обвинению в терроризме
Перед судом предстанут трое жителей Белгородской области, обвиняемых в совершении террористических актов путем поджога объектов транспортной инфраструктуры. Об этом 20 февраля сообщил Следственный комитет России
2026-02-20T17:14
2026-02-20T17:14
2026-02-20T17:14
новости
белгородская область
россия
следственный комитет
мвд
ск рф
криминал
подростки
уголовное дело
кто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063503506_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0165057e9411bcd8fa3b011a860d3cd.jpg
Расследование проведено следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.В рамках уголовного дела в отношении трех жителей Белгородской области, в зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении ряда преступлений. Среди них - террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления и вовлечение лица в совершение преступления террористической направленности. "Следствием установлено, что в феврале 2025 года 20-летний обвиняемый, действуя по указанию неизвестного лица, поступившему через мессенджер, вовлек 17-летнего юношу в совершение террористического акта на железной дороге, который, в свою очередь, склонил к совершению преступления 15-летнего знакомого", - сказано в официальном сообщении. Следователи установили, что фигуранты, распределив роли, 6 февраля 2025 года осуществили поджог трех релейных шкафов, одного батарейного шкафа, отвечающих за управление светофором и тормозами, а также шкафа управления рельсосмазывателем на железнодорожной станции Старый Оскол в Белгородской области. Мотив исполнителей был корыстным. Они содержатся под стражей.Преступление было выявлено УФСБ по Белгородской области и Белгородским линейным отделом МВД России на транспорте. "Следственный комитет напоминает, что за преступления террористической направленности предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - заявили в СК РФ. - Кроме того, законодательно ужесточено наказание за вовлечение несовершеннолетнего в террористическую и диверсионную деятельность".Тем временем Суд приговорил экс-главу корпорации развития Курской области по делу о хищении на фортификацияхВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
белгородская область
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063503506_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37e24561e7e74c3089fdf8b4a10ebeb7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, россия, следственный комитет, мвд, ск рф, криминал, подростки, уголовное дело, кто, терроризм, спецслужба
Новости, Белгородская область, Россия, Следственный комитет, МВД, СК РФ, криминал, подростки, уголовное дело, КТО, терроризм, спецслужба
Жителей Белгородской области будут судить по обвинению в терроризме
Перед судом предстанут трое жителей Белгородской области, обвиняемых в совершении террористических актов путем поджога объектов транспортной инфраструктуры. Об этом 20 февраля сообщил Следственный комитет России
Расследование проведено следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В рамках уголовного дела в отношении трех жителей Белгородской области, в зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении ряда преступлений. Среди них - террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления и вовлечение лица в совершение преступления террористической направленности.
"Следствием установлено, что в феврале 2025 года 20-летний обвиняемый, действуя по указанию неизвестного лица, поступившему через мессенджер, вовлек 17-летнего юношу в совершение террористического акта на железной дороге, который, в свою очередь, склонил к совершению преступления 15-летнего знакомого", - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили, что фигуранты, распределив роли, 6 февраля 2025 года осуществили поджог трех релейных шкафов, одного батарейного шкафа, отвечающих за управление светофором и тормозами, а также шкафа управления рельсосмазывателем на железнодорожной станции Старый Оскол в Белгородской области.
Мотив исполнителей был корыстным. Они содержатся под стражей.
Преступление было выявлено УФСБ по Белгородской области и Белгородским линейным отделом МВД России на транспорте.
"Следственный комитет напоминает, что за преступления террористической направленности предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - заявили в СК РФ. - Кроме того, законодательно ужесточено наказание за вовлечение несовершеннолетнего в террористическую и диверсионную деятельность".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.