https://ukraina.ru/20260220/zhiteley-belgorodskoy-oblasti-budut-sudit-po-obvineniyu-v-terrorizme-1075895143.html

Жителей Белгородской области будут судить по обвинению в терроризме

Жителей Белгородской области будут судить по обвинению в терроризме - 20.02.2026 Украина.ру

Жителей Белгородской области будут судить по обвинению в терроризме

Перед судом предстанут трое жителей Белгородской области, обвиняемых в совершении террористических актов путем поджога объектов транспортной инфраструктуры. Об этом 20 февраля сообщил Следственный комитет России

2026-02-20T17:14

2026-02-20T17:14

2026-02-20T17:14

новости

белгородская область

россия

следственный комитет

мвд

ск рф

криминал

подростки

уголовное дело

кто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063503506_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0165057e9411bcd8fa3b011a860d3cd.jpg

Расследование проведено следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.В рамках уголовного дела в отношении трех жителей Белгородской области, в зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении ряда преступлений. Среди них - террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления и вовлечение лица в совершение преступления террористической направленности. "Следствием установлено, что в феврале 2025 года 20-летний обвиняемый, действуя по указанию неизвестного лица, поступившему через мессенджер, вовлек 17-летнего юношу в совершение террористического акта на железной дороге, который, в свою очередь, склонил к совершению преступления 15-летнего знакомого", - сказано в официальном сообщении. Следователи установили, что фигуранты, распределив роли, 6 февраля 2025 года осуществили поджог трех релейных шкафов, одного батарейного шкафа, отвечающих за управление светофором и тормозами, а также шкафа управления рельсосмазывателем на железнодорожной станции Старый Оскол в Белгородской области. Мотив исполнителей был корыстным. Они содержатся под стражей.Преступление было выявлено УФСБ по Белгородской области и Белгородским линейным отделом МВД России на транспорте. "Следственный комитет напоминает, что за преступления террористической направленности предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - заявили в СК РФ. - Кроме того, законодательно ужесточено наказание за вовлечение несовершеннолетнего в террористическую и диверсионную деятельность".Тем временем Суд приговорил экс-главу корпорации развития Курской области по делу о хищении на фортификацияхВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

белгородская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, россия, следственный комитет, мвд, ск рф, криминал, подростки, уголовное дело, кто, терроризм, спецслужба