Жителей Белгородской области будут судить по обвинению в терроризме - 20.02.2026
Жителей Белгородской области будут судить по обвинению в терроризме
Жителей Белгородской области будут судить по обвинению в терроризме - 20.02.2026 Украина.ру
Жителей Белгородской области будут судить по обвинению в терроризме
Перед судом предстанут трое жителей Белгородской области, обвиняемых в совершении террористических актов путем поджога объектов транспортной инфраструктуры. Об этом 20 февраля сообщил Следственный комитет России
2026-02-20T17:14
2026-02-20T17:14
Расследование проведено следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.В рамках уголовного дела в отношении трех жителей Белгородской области, в зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении ряда преступлений. Среди них - террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления и вовлечение лица в совершение преступления террористической направленности. "Следствием установлено, что в феврале 2025 года 20-летний обвиняемый, действуя по указанию неизвестного лица, поступившему через мессенджер, вовлек 17-летнего юношу в совершение террористического акта на железной дороге, который, в свою очередь, склонил к совершению преступления 15-летнего знакомого", - сказано в официальном сообщении. Следователи установили, что фигуранты, распределив роли, 6 февраля 2025 года осуществили поджог трех релейных шкафов, одного батарейного шкафа, отвечающих за управление светофором и тормозами, а также шкафа управления рельсосмазывателем на железнодорожной станции Старый Оскол в Белгородской области. Мотив исполнителей был корыстным. Они содержатся под стражей.Преступление было выявлено УФСБ по Белгородской области и Белгородским линейным отделом МВД России на транспорте. "Следственный комитет напоминает, что за преступления террористической направленности предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - заявили в СК РФ. - Кроме того, законодательно ужесточено наказание за вовлечение несовершеннолетнего в террористическую и диверсионную деятельность".Тем временем Суд приговорил экс-главу корпорации развития Курской области по делу о хищении на фортификациях
Жителей Белгородской области будут судить по обвинению в терроризме

17:14 20.02.2026
 
Перед судом предстанут трое жителей Белгородской области, обвиняемых в совершении террористических актов путем поджога объектов транспортной инфраструктуры. Об этом 20 февраля сообщил Следственный комитет России
Расследование проведено следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В рамках уголовного дела в отношении трех жителей Белгородской области, в зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении ряда преступлений. Среди них - террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления и вовлечение лица в совершение преступления террористической направленности.
"Следствием установлено, что в феврале 2025 года 20-летний обвиняемый, действуя по указанию неизвестного лица, поступившему через мессенджер, вовлек 17-летнего юношу в совершение террористического акта на железной дороге, который, в свою очередь, склонил к совершению преступления 15-летнего знакомого", - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили, что фигуранты, распределив роли, 6 февраля 2025 года осуществили поджог трех релейных шкафов, одного батарейного шкафа, отвечающих за управление светофором и тормозами, а также шкафа управления рельсосмазывателем на железнодорожной станции Старый Оскол в Белгородской области.
Мотив исполнителей был корыстным. Они содержатся под стражей.
Преступление было выявлено УФСБ по Белгородской области и Белгородским линейным отделом МВД России на транспорте.
"Следственный комитет напоминает, что за преступления террористической направленности предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - заявили в СК РФ. - Кроме того, законодательно ужесточено наказание за вовлечение несовершеннолетнего в террористическую и диверсионную деятельность".
Тем временем Суд приговорил экс-главу корпорации развития Курской области по делу о хищении на фортификациях
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
