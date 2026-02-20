МАГАТЭ призвало Россию и Украину к прекращению огня в районе ЗАЭС - 20.02.2026 Украина.ру
МАГАТЭ призвало Россию и Украину к прекращению огня в районе ЗАЭС
МАГАТЭ призвало Россию и Украину к прекращению огня в районе ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось к России и Украине с предложением ввести временное прекращение огня в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом 20 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-02-20T11:05
2026-02-20T11:05
Как пояснили в МАГАТЭ, режим тишины необходим для оценки повреждений и восстановления резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1", которая была отключена 10 февраля. Эта линия играет важную роль в обеспечении стабильного энергоснабжения станции и поддержании ее безопасности.
МАГАТЭ призвало Россию и Украину к прекращению огня в районе ЗАЭС

11:05 20.02.2026
 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось к России и Украине с предложением ввести временное прекращение огня в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом 20 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
Как пояснили в МАГАТЭ, режим тишины необходим для оценки повреждений и восстановления резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1", которая была отключена 10 февраля.
Эта линия играет важную роль в обеспечении стабильного энергоснабжения станции и поддержании ее безопасности.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина хочет хаоса, провалы ВСУ, "вой Каллас на луну". Хроника событий на утро 20 февраля.
