МАГАТЭ призвало Россию и Украину к прекращению огня в районе ЗАЭС
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось к России и Украине с предложением ввести временное прекращение огня в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом 20 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
Как пояснили в МАГАТЭ, режим тишины необходим для оценки повреждений и восстановления резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1", которая была отключена 10 февраля.
Эта линия играет важную роль в обеспечении стабильного энергоснабжения станции и поддержании ее безопасности.
