МАГАТЭ призвало Россию и Украину к прекращению огня в районе ЗАЭС

МАГАТЭ призвало Россию и Украину к прекращению огня в районе ЗАЭС - 20.02.2026 Украина.ру

МАГАТЭ призвало Россию и Украину к прекращению огня в районе ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось к России и Украине с предложением ввести временное прекращение огня в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом 20 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру

Как пояснили в МАГАТЭ, режим тишины необходим для оценки повреждений и восстановления резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1", которая была отключена 10 февраля. Эта линия играет важную роль в обеспечении стабильного энергоснабжения станции и поддержании ее безопасности.

Новости

