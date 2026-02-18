https://ukraina.ru/20260218/tramp-v-poluokruzhenii-politolog-raskryl-kak-ukraina-i-es-sabotiruyut-mirnyy-plan-ssha-1075730708.html

"Трамп в полуокружении": политолог раскрыл, как Украина и ЕС саботируют мирный план США

С сентября прошлого года Украина, Евросоюз и Великобритания саботируют выполнение договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Дональд Трамп столкнулся с серьезными проблемами внутри США и в Европе, пытаясь продавить мирные инициативы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов

Отвечая на вопрос о том, как будут развиваться события на дипломатическом фронте, Дмитрий Куликов отметил, что сейчас Дональд Трамп столкнулся с большой проблемой в реализации своих обязательств по Анкориджу. "И Украина, и ЕС, и Великобритания саботируют ее (РФ. — Ред.) требования. Россия долго спокойно на это смотрела. Да, теперь [глава МИД РФ Сергей] Лавров стал выступать с заявлениями, что США как-то не очень саботируют дух Анкориджа, но на самом деле с сентября 2025 года эта ситуация не меняется", — заявил эксперт.По словам политолога, американский лидер сейчас в сложном положении. "У Трампа все меньше возможностей ее продавливать. У него сложное положение внутри страны и внутри Запада. Он и его команда – это группа одиночек внутри глобалистского либерального фронта. Я сейчас не хвалю Трампа. Я оцениваю ситуацию так, как она есть", — пояснил Куликов.Собеседник издания подчеркнул, что даже при желании хозяин Белого дома ограничен в действиях. "Трамп находится в полуокружении. Возможности его крайне ограничены, даже если бы он рвался и прилагал сверхусилия. Притом, что и в самой команде Трампа есть разные мнения", — резюмировал он.Полный текст интервью "Дмитрий Куликов: США проиграли войну с Россией на Украине, а теперь у них идет скрытая гражданская война" на сайте Украина.ру.Про изменение дипломатической риторики и другие аспекты урегулирования конфликта на Украине — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.

