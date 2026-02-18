https://ukraina.ru/20260218/tramp-v-poluokruzhenii-politolog-raskryl-kak-ukraina-i-es-sabotiruyut-mirnyy-plan-ssha-1075730708.html
"Трамп в полуокружении": политолог раскрыл, как Украина и ЕС саботируют мирный план США
"Трамп в полуокружении": политолог раскрыл, как Украина и ЕС саботируют мирный план США - 18.02.2026 Украина.ру
"Трамп в полуокружении": политолог раскрыл, как Украина и ЕС саботируют мирный план США
С сентября прошлого года Украина, Евросоюз и Великобритания саботируют выполнение договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Дональд Трамп столкнулся с серьезными проблемами внутри США и в Европе, пытаясь продавить мирные инициативы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
2026-02-18T05:00
2026-02-18T05:00
2026-02-18T05:00
новости
украина
россия
сша
дональд трамп
ес
украина.ру
аляска
переговоры по украине 2025
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101879/70/1018797048_0:201:2670:1702_1920x0_80_0_0_3226faa31d7e14d250ad664559a366bd.jpg
Отвечая на вопрос о том, как будут развиваться события на дипломатическом фронте, Дмитрий Куликов отметил, что сейчас Дональд Трамп столкнулся с большой проблемой в реализации своих обязательств по Анкориджу. "И Украина, и ЕС, и Великобритания саботируют ее (РФ. — Ред.) требования. Россия долго спокойно на это смотрела. Да, теперь [глава МИД РФ Сергей] Лавров стал выступать с заявлениями, что США как-то не очень саботируют дух Анкориджа, но на самом деле с сентября 2025 года эта ситуация не меняется", — заявил эксперт.По словам политолога, американский лидер сейчас в сложном положении. "У Трампа все меньше возможностей ее продавливать. У него сложное положение внутри страны и внутри Запада. Он и его команда – это группа одиночек внутри глобалистского либерального фронта. Я сейчас не хвалю Трампа. Я оцениваю ситуацию так, как она есть", — пояснил Куликов.Собеседник издания подчеркнул, что даже при желании хозяин Белого дома ограничен в действиях. "Трамп находится в полуокружении. Возможности его крайне ограничены, даже если бы он рвался и прилагал сверхусилия. Притом, что и в самой команде Трампа есть разные мнения", — резюмировал он.Полный текст интервью "Дмитрий Куликов: США проиграли войну с Россией на Украине, а теперь у них идет скрытая гражданская война" на сайте Украина.ру.Про изменение дипломатической риторики и другие аспекты урегулирования конфликта на Украине — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
аляска
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101879/70/1018797048_66:0:2603:1903_1920x0_80_0_0_fd4c652c83a7b9c6404bade34eb3d3e1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сша, дональд трамп, ес, украина.ру, аляска, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, сергей лавров, главные новости, чем закончится война на украине, война, куликов дмитрий, украина.ру дзен, дзен новости сво
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, ЕС, Украина.ру, Аляска, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, Сергей Лавров, Главные новости, чем закончится война на Украине, война, Куликов Дмитрий, Украина.ру Дзен, дзен новости СВО
"Трамп в полуокружении": политолог раскрыл, как Украина и ЕС саботируют мирный план США
С сентября прошлого года Украина, Евросоюз и Великобритания саботируют выполнение договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Дональд Трамп столкнулся с серьезными проблемами внутри США и в Европе, пытаясь продавить мирные инициативы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
Отвечая на вопрос о том, как будут развиваться события на дипломатическом фронте, Дмитрий Куликов отметил, что сейчас Дональд Трамп столкнулся с большой проблемой в реализации своих обязательств по Анкориджу.
"И Украина, и ЕС, и Великобритания саботируют ее (РФ. — Ред.) требования. Россия долго спокойно на это смотрела. Да, теперь [глава МИД РФ Сергей] Лавров стал выступать с заявлениями, что США как-то не очень саботируют дух Анкориджа, но на самом деле с сентября 2025 года эта ситуация не меняется", — заявил эксперт.
По словам политолога, американский лидер сейчас в сложном положении. "У Трампа все меньше возможностей ее продавливать. У него сложное положение внутри страны и внутри Запада. Он и его команда – это группа одиночек внутри глобалистского либерального фронта. Я сейчас не хвалю Трампа. Я оцениваю ситуацию так, как она есть", — пояснил Куликов.
Собеседник издания подчеркнул, что даже при желании хозяин Белого дома ограничен в действиях. "Трамп находится в полуокружении. Возможности его крайне ограничены, даже если бы он рвался и прилагал сверхусилия. Притом, что и в самой команде Трампа есть разные мнения", — резюмировал он.
Про изменение дипломатической риторики и другие аспекты урегулирования конфликта на Украине — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.