Одноглазый партизан: гроза полицаев и венгров Григорий Балицкий

Григорий Васильевич Балицкий родился ровно 120 лет назад 12 марта 1906 года в селе Берестяги Подольской губернии (сейчас Кировоградская область Украины) в обычной крестьянской семье. Он окончил школу, трудился на различных предприятиях. Ещё в молодые годы все, кто знал Балицкого, отмечали в нем организаторские таланты

2026-03-12T16:00

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076700417_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_17cba5c6f49af2bd7db4249e40eaca25.jpg

В 1937 году Григорий Васильевич окончил в Харькове Всеукраинский институт коммунистического образования, был назначен заведующим отделом Черниговской областной газеты "Большевик". Когда в июне 1941 года началась Великая Отечественная война, он работал заведующим общим сектором обкома партии. Когда противник приблизился к Чернигову, партийное руководство решило, что Балицкий останется на оккупированной территории и займётся организацией подполья.Уже в октябре 41-го Григорий Васильевич установил связь с партизанскими отрядами, которые действовали в Черниговских лесах. В декабре он приступил к организации диверсий – подпольщики и партизаны нападали на отряды полиции, атаковали склады и железнодорожную инфраструктуру. На то время сил было мало, не хватало оружия. Несмотря на сложности, появились и первые крупные успехи – партизаны взорвали 24-метровый мост через реку Мена вблизи одноимённой станции.Уже в августе 42-го Балицкий возглавил специальную диверсионную группу, которая действовала в районе Чечерских и Злынковских лесов. Перед ней стояла задача отвлечь внимание врага от основных сил партизанского соединения, которое переходило в это время в Клетнянские леса Орловской области. В период с 22 августа по 22 сентября бойцы группы пустили под откос 8 эшелонов. Им приходилось всегда быть на чеку – по пятам шли немцы, полицаи, предатели. Балицкий так писал в своём дневнике:"22 сентября 1942 г. Ночь была морозная, спать пришлось очень мало (всего 3 часа 30 минут), бессонных ночей у меня бессчётное количество. 8 ночей не спал, сил нет, но энергия для борьбы с врагами очень большая".Немцы и полицаи присутствовали практически во всех населённых пунктах, у местного населения еды было не попросить, поэтому партизаны сидели буквально на голодном пайке. Не лучше обстояло дело с вооружением – имелись только винтовки и всего два венгерских ручных пулемёта плюс 600 патронов к ним (на несколько минут боя). В ноябре 1942 году Балицкий вывел отряд в Клетнянские леса и присоединился к партизанскому соединению Алексея Фёдоровича Фёдорова, бывшего секретаря Черниговского обкома партии, который его хорошо знал.29 ноября 42-го группа бойцов под командованием самого Балицкого отправилась уничтожать мост. Для этого требовалось сначала перебить охрану объекта, а это было крайне сложно, поскольку немцы засели в четырех ДЗОТах, в каждом из которых находился станковый пулемёт, плюс мост обороняла скорострельная зенитка. Партизаны подавили зенитку, 3 ДЗОТа, но к четвёртому приблизиться никак не могли. Балицкий лично попытался найти перед ним непростреливаемое пулемётом т.н. "мёртвое пространство", но немцы метнули в его сторону несколько гранат. Партизанский командир получил серьезное ранение, лишился глаза.После длительного лечения Григорий Васильевич снова вернулся в строй. Когда он уже отправился за линию фронта 7 марта 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР ему присвоили звание Героя Советского Союза. Но опытному партизану в то время было не до наград – он готовил очередную опасную операцию.В марте 1943 года на территории Черниговщины партизаны часто вели бои с дислоцировавшимися здесь венгерскими подразделениями. 11 марта в деревне Ивановка (Корюковского района) отряд им. Сталина, которым командовал Балицкий, атаковал венгерский батальон. Тот в три раза превосходил партизан, но, тем не менее, бойцы уничтожили более 160 венгров, захватили 2 радиостанции, 3 станковых и 5 ручных пулеметов, другое вражеское имущество.23 марта отряд чуть не разгромили – его атаковал другой венгерский батальон и более 1000 полицаев, которых поддерживали артиллерия и авиация. Только благодаря накопленному опыту и грамотным действиям Балицкого, партизаны нанесли противнику большой урон и смогли выскользнуть из подготовленной ловушки.Когда опасность миновала, стали искать в отряде шпионов и предателей, которые привели карателей прямо на базу. Вскоре одного из "иуд" смогли вычислить – 29 марта с ним лично "побеседовал" сам Балицкий. Вытянув из вражины всю информацию, его отдали на суд партизан. Приговор оказался предельно жестоким – предателя окунули в крутой кипяток, а затем воющее от нечеловеческой боли тело партизаны добили дубинами. У многих из них каратели убили жён, детей, родителей, некоторые потеряли целиком семьи – их выдали оккупантам какие-то предатели. Месть стала единственной целью существования этих людей – пощады врагу от них не было.7 мая 1943 года отряд им. Сталина атаковал вражеский гарнизон городка Скригалово. Ситуация осложнялась тем, что немцы построили 6 ДЗОТов, а у партизан не было пушек. К тому же противник направил из Мозыря подкрепления. Тем не менее, Былицкий решил попробовать, сделав ставку на свой главный козырь – внезапность.Три партизана со станковым пулеметом: Гущенко, Шматуха и Малышев заняли позицию у Мозырской дороги и открыли огонь по немецким солдатам, которые пытались прорваться к Скригалово. Партизаны уничтожили несколько десятков немцев, но и сами погибли. Тем не менее, спешившую к гарнизону городка подмогу они задержали.В самом Скригалово, несмотря на ожесточённое сопротивление врага, партизаны смогли забросать гранатами ДЗОТы после чего перебили гарнизон, уничтожив более 120 вражеских солдат и офицеров. Был уничтожен один склад боеприпасов, один склад с продовольствием, один маслозавод, хлебозавод, кирпичное общежитие, мукомольная мельница и другие немецкие учреждения. 400 пудов зерна и 40 пудов гречихи партизаны раздали крестьянам.В мае 1943 года Григорий Васильевич посетил Москву, где ему вручили, наконец, Звезду Героя, много общался с руководителями партизанского движения страны. После возвращения из столицы его отряд вместе со всем Черниговским соединением отправился в рейд на территорию Западной Украины.22 июня бойцы его отряда атаковали ровенский городок Владимирец. Бой длился несколько часов, но гарнизон противника удалось разбить – партизаны убили 40 вражеских солдат и бургомистра. Партизаны также уничтожили 5 складов с зерном паровую мельницу, маслозавод, хлебозавод, захватили 1000 пудов ржи, 150 пудов муки, 150 пудов соли, 250 пудов овса, 300 пудов крупы, 40 пудов сахара, 25 тыс. яиц, 33 головы крупного рогатого скота, 300 овец, 153 лошади и много другого имущества. Потери составили всего трое убитых и несколько раненых.7 июля у села Куликовичи (совр. Волынская обл.) партизаны Балицкого форсировали реку Стырь и вступили в бой с отрядами УПА*. Они смогли отбросить их, уничтожив 26 боевиков. Григорий Васильевич ситуацию на Западной Украине описывал впоследствии так:"Во всех хуторах эта мразь обстреливала партизан. Всё население отравлено глубоко националистическими чувствами и взглядами".17 июля бойцы отряда Балицкого напали на базу УПА в деревни Журавичи – атаковали одновременно с нескольких направлений, внезапно. Националисты даже не успели подготовиться к обороне. В результате были уничтожены 29 боевиков и ещё 28 взяты в плен.2 августа партизаны пустили под откос два эшелона с обмундированием и бронемашинами. В ходе операции погиб командир подрывников Александр Беляев.25 августа партизаны пустили под откос ещё два эшелона. В одном (38 вагонов) находились 16 грузовиков, 500 бочек вина и спирта. Другой (47 вагонов) перевозил битые машины и самолеты.В сентябре 1943 года Балицкий телеграфировал начальнику Украинского штаба партизанского движения Тимофею Амвросиевичу Строкачу, что его отряд с 15 июля по 26 августа подорвал 26 поездов, с января 1942 по сентябрь 1943 года провёл с немцами и украинскими националистами более 50 крупных боев, уничтожив 4899 немцев и их прислужников, 85 автомашин, 23 мотоцикла, 2 спиртозавода, 9 хлебозаводов, 8 мельниц, 4 танка, 16 мостов, 6 дзотов, 17 складов боеприпасов и продовольствия, прочее. Партизанам достались богатые трофеи – 18 станковых и 24 ручных пулемета, 291 винтовка, 9 минометов, 389 лошадей и т.д.Григорий Васильевич продолжал выполнять свои обязанности, но тяжелая работа, ранения, постоянные стрессы пагубно сказались на его здоровье:"27 января 1944 г. Сегодня врачебная комиссия осмотрела меня и сделала следующее заключение: сердце – очень плохое, лёгкие – не полностью дышат, так как была резкая резьба (гнойный плеврит), а поэтому предложили немедленно бросить курить и водку пить. С этого времени бросил курить".До мая 1944 года Балицкий командовал уже целым партизанским соединением, а затем его перевели на партийную работу, назначив секретарём Бориславского горкома КПУ Дрогобычской области. После изгнания немцев и их союзников за пределы СССР, надобность в партизанских отрядах отпала – партизаны пополнили ряды Красной Армии и отряды НКВД, которые боролись с националистическими бандами в западных регионах страны.Балицкий закончил свой боевой путь в звании майора, имея большое количество наград – много медалей, Звезду Героя, Орден Ленина, Орден Красной Звезды, Орден Красного Знамени, Орден Богдана Хмельницкого II степени. Закончив Высшую партийную школу при ЦК КПСС, он с 1948 стал заведующим отдела административных и торгово-финансовых органов Кировоградского обкома партии. С 1962 года стал работать председателем Партийной комиссии при Кировоградском обкоме партии. Женой Григория Васильевича была его боевая подруга, медик Мария Товетенко, которая после войны продолжала трудиться в медицине. Не стало героя-партизана Григорий Васильевича Балицкого 6 декабря 1989 года.* Террористическая организация, запрещённая в России

история, история украины, история ссср, ссср, западная украина, кировоградская область, большевики, кпу, красная армия, партизаны, великая отечественная война