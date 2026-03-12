https://ukraina.ru/20260312/goryuchego-ostalos-do-aprelya-chto-govoryat-na-ukraine-o-toplivnom-krizise-1076694927.html

Горючего осталось до апреля. Что говорят на Украине о топливном кризисе

Одной из тем, наиболее часто обсуждаемых на Украине в последние дни, стал топливный кризис – прямое следствие агрессии США и Израиля против Ирана. Война в Персидском заливе толкает вверх цены на нефть и бензин, а Украина почти всё топливо импортирует

Депутат Верховной Рады Павел Кириленко на днях заявлял в парламенте, что с 2025 года после остановки работы Кременчугского НПЗ более 85% светлых нефтепродуктов на Украине зависит от импорта.Однако сейчас и некоторые европейские поставщики сократили предложение из-за необходимости обеспечивать собственные рынки. На неделю были приостановлены поставки из Польши. Экспорт топлива временно закрыли и Румыния с Молдавией. О прекращении поставок дизеля и бензина на Украину на днях сообщил и венгерский премьер-министр Виктор Орбан.В результате Украина может быть вынуждена искать топливо на более отдалённых рынках, что также будет влиять на его стоимость. На украинских АЗС ежедневно меняют ценники, а покупатели пока лишь с надеждой ждут окончания войны в Иране.Как отмечает 11 марта украинский телеграм-канал "Наблюдатель", на некоторых АЗС Киева литр дизельного топлива продают от 69,99 до 80,99 грн (от 125,3 до 145 руб.), но именно на нём работает сельхозтехника, грузовой транспорт, логистика и коммунальные службы. Поэтому любое подорожание ДТ автоматически тянет вверх цены на перевозки, а затем и на продукты.Проблемы на рынке топлива ранее уже прогнозировали. Парламентарий Юрий Камельчук предупреждал, что в стране могут возникнуть сложности с дизелем и советовал бизнесу заранее заключать дополнительные контракты на поставки.По словам аналитика консалтинговой компании "Нафторынок" Александра Сиренко, рынок горючего штормит уже 10 дней из-за совокупности внешних и внутренних факторов. Вместе с тем аналитик отмечает определенные признаки стабилизации, указывая, что Саудовская Аравия прокачала определенный объем нефти не через Персидский залив, а по трубопроводу на терминал в Красном море. Этот факт рынок, дескать, воспринял положительно, соответственно начались первые снижения котировок нефти.На фоне беспрецедентного скачка цен состоялась встреча украинских чиновников с представителями бензинового рынка. Власти пытаются взять ситуацию под контроль и установить регулирование цен. После этого, как отмечает Сиренко, на заправках на день остановили рост цен, но после этого топливо стало просто пропадать – собственники не хотят торговать им в убыток, поэтому просто припрятывают товар."Что касается дальнейшего роста цен на горючее, то он будет непременно", - объясняет эксперт, предупреждая, что "предела не будет". "Дешевые остатки" прошлых запасов на Украине, по его словам "подъели".Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии "РБК-Украина" предупреждает, что вмешательство государства в работу рынка, чрезмерное регулирование или ограничение цен могут привести к остановке поставок, как это было в 2022 году.Операторы АЗС просили снизить им налоги, чтобы остановить рост цен, но этот вопрос якобы привязан к финансированию ВСУ за счет этих налогов.Однако украинские оппозиционные телеграм--каналы считают, что дело в другом: люди бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака сохраняют контроль над компанией "Укрнафта", а экс-глава компании Сергей Корецкий, фигурант дела "Мидас", теперь возглавляет "Нафтогаз Украины". Сумму их отката на этом рынке называют в 15% (это сверх официальных налогов). Соответственно, чем выше цена бензина или дизеля, тем выше откат.Однако глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев говорит, что уже к апрелю на Украине может возникнуть дефицит топлива, если война с Ираном затянется. Для противодействия этому он предлагает изучить возможности для формирования стратегического резерва нефтепродуктов в партнерских странах.Глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона тоже рассказал, что из-за обстрелов нефтебаз на Украине нет стратегических запасов топлива. "Все работает с колес, остатков более дешевых ресурсов нет, поэтому любое изменение цены в Европе быстро конвертируется в изменение цены на Украине", - отметил Герус, подчеркивая, что на Украине топливо всегда будет стоить дороже, чем в Европе.Этот фактор не только может привести к срыву весенней посевной кампании, росту цен, но и к необходимости экономить топливо для нужд ВСУ. События вокруг Ирана делают для западных союзников Украины войну более затратной. В Киеве каждый день с надеждой ожидают, когда же Дональд Трамп, наконец, окончательно объявит о своей победе, не учитывая, что другие участники – Израиль и Иран могут войну продолжать.О событиях и настроениях на Украине - в материале Лицемерная критика ТЦК и перспективы упадка. Что происходит в Харькове.

