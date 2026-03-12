Горючего осталось до апреля. Что говорят на Украине о топливном кризисе - 12.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260312/goryuchego-ostalos-do-aprelya-chto-govoryat-na-ukraine-o-toplivnom-krizise-1076694927.html
Горючего осталось до апреля. Что говорят на Украине о топливном кризисе
Горючего осталось до апреля. Что говорят на Украине о топливном кризисе - 12.03.2026 Украина.ру
Горючего осталось до апреля. Что говорят на Украине о топливном кризисе
Одной из тем, наиболее часто обсуждаемых на Украине в последние дни, стал топливный кризис – прямое следствие агрессии США и Израиля против Ирана. Война в Персидском заливе толкает вверх цены на нефть и бензин, а Украина почти всё топливо импортирует
2026-03-12T15:57
2026-03-12T15:57
эксклюзив
андрей герус
иран
киев
виктор орбан
вооруженные силы украины
рада
укрнафта
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076463340_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf0ca1d0a8e24beef62b9cd197e8dcb8.jpg
Депутат Верховной Рады Павел Кириленко на днях заявлял в парламенте, что с 2025 года после остановки работы Кременчугского НПЗ более 85% светлых нефтепродуктов на Украине зависит от импорта.Однако сейчас и некоторые европейские поставщики сократили предложение из-за необходимости обеспечивать собственные рынки. На неделю были приостановлены поставки из Польши. Экспорт топлива временно закрыли и Румыния с Молдавией. О прекращении поставок дизеля и бензина на Украину на днях сообщил и венгерский премьер-министр Виктор Орбан.В результате Украина может быть вынуждена искать топливо на более отдалённых рынках, что также будет влиять на его стоимость. На украинских АЗС ежедневно меняют ценники, а покупатели пока лишь с надеждой ждут окончания войны в Иране.Как отмечает 11 марта украинский телеграм-канал "Наблюдатель", на некоторых АЗС Киева литр дизельного топлива продают от 69,99 до 80,99 грн (от 125,3 до 145 руб.), но именно на нём работает сельхозтехника, грузовой транспорт, логистика и коммунальные службы. Поэтому любое подорожание ДТ автоматически тянет вверх цены на перевозки, а затем и на продукты.Проблемы на рынке топлива ранее уже прогнозировали. Парламентарий Юрий Камельчук предупреждал, что в стране могут возникнуть сложности с дизелем и советовал бизнесу заранее заключать дополнительные контракты на поставки.По словам аналитика консалтинговой компании "Нафторынок" Александра Сиренко, рынок горючего штормит уже 10 дней из-за совокупности внешних и внутренних факторов. Вместе с тем аналитик отмечает определенные признаки стабилизации, указывая, что Саудовская Аравия прокачала определенный объем нефти не через Персидский залив, а по трубопроводу на терминал в Красном море. Этот факт рынок, дескать, воспринял положительно, соответственно начались первые снижения котировок нефти.На фоне беспрецедентного скачка цен состоялась встреча украинских чиновников с представителями бензинового рынка. Власти пытаются взять ситуацию под контроль и установить регулирование цен. После этого, как отмечает Сиренко, на заправках на день остановили рост цен, но после этого топливо стало просто пропадать – собственники не хотят торговать им в убыток, поэтому просто припрятывают товар."Что касается дальнейшего роста цен на горючее, то он будет непременно", - объясняет эксперт, предупреждая, что "предела не будет". "Дешевые остатки" прошлых запасов на Украине, по его словам "подъели".Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии "РБК-Украина" предупреждает, что вмешательство государства в работу рынка, чрезмерное регулирование или ограничение цен могут привести к остановке поставок, как это было в 2022 году.Операторы АЗС просили снизить им налоги, чтобы остановить рост цен, но этот вопрос якобы привязан к финансированию ВСУ за счет этих налогов.Однако украинские оппозиционные телеграм--каналы считают, что дело в другом: люди бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака сохраняют контроль над компанией "Укрнафта", а экс-глава компании Сергей Корецкий, фигурант дела "Мидас", теперь возглавляет "Нафтогаз Украины". Сумму их отката на этом рынке называют в 15% (это сверх официальных налогов). Соответственно, чем выше цена бензина или дизеля, тем выше откат.Однако глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев говорит, что уже к апрелю на Украине может возникнуть дефицит топлива, если война с Ираном затянется. Для противодействия этому он предлагает изучить возможности для формирования стратегического резерва нефтепродуктов в партнерских странах.Глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона тоже рассказал, что из-за обстрелов нефтебаз на Украине нет стратегических запасов топлива. "Все работает с колес, остатков более дешевых ресурсов нет, поэтому любое изменение цены в Европе быстро конвертируется в изменение цены на Украине", - отметил Герус, подчеркивая, что на Украине топливо всегда будет стоить дороже, чем в Европе.Этот фактор не только может привести к срыву весенней посевной кампании, росту цен, но и к необходимости экономить топливо для нужд ВСУ. События вокруг Ирана делают для западных союзников Украины войну более затратной. В Киеве каждый день с надеждой ожидают, когда же Дональд Трамп, наконец, окончательно объявит о своей победе, не учитывая, что другие участники – Израиль и Иран могут войну продолжать.О событиях и настроениях на Украине - в материале Лицемерная критика ТЦК и перспективы упадка. Что происходит в Харькове.
https://ukraina.ru/20260312/zelenskiy-pochti-v-agonii-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-i-vokrug-1076647912.html
иран
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076463340_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_214549d67260c4fc6a69a91309ce5bfe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, андрей герус, иран, киев, виктор орбан, вооруженные силы украины, рада, укрнафта, украина
Эксклюзив, Андрей Герус, Иран, Киев, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Рада, Укрнафта, Украина

Горючего осталось до апреля. Что говорят на Украине о топливном кризисе

15:57 12.03.2026
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Одной из тем, наиболее часто обсуждаемых на Украине в последние дни, стал топливный кризис – прямое следствие агрессии США и Израиля против Ирана. Война в Персидском заливе толкает вверх цены на нефть и бензин, а Украина почти всё топливо импортирует
Депутат Верховной Рады Павел Кириленко на днях заявлял в парламенте, что с 2025 года после остановки работы Кременчугского НПЗ более 85% светлых нефтепродуктов на Украине зависит от импорта.
Однако сейчас и некоторые европейские поставщики сократили предложение из-за необходимости обеспечивать собственные рынки. На неделю были приостановлены поставки из Польши. Экспорт топлива временно закрыли и Румыния с Молдавией. О прекращении поставок дизеля и бензина на Украину на днях сообщил и венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
В результате Украина может быть вынуждена искать топливо на более отдалённых рынках, что также будет влиять на его стоимость. На украинских АЗС ежедневно меняют ценники, а покупатели пока лишь с надеждой ждут окончания войны в Иране.
Как отмечает 11 марта украинский телеграм-канал "Наблюдатель", на некоторых АЗС Киева литр дизельного топлива продают от 69,99 до 80,99 грн (от 125,3 до 145 руб.), но именно на нём работает сельхозтехника, грузовой транспорт, логистика и коммунальные службы. Поэтому любое подорожание ДТ автоматически тянет вверх цены на перевозки, а затем и на продукты.
Проблемы на рынке топлива ранее уже прогнозировали. Парламентарий Юрий Камельчук предупреждал, что в стране могут возникнуть сложности с дизелем и советовал бизнесу заранее заключать дополнительные контракты на поставки.
По словам аналитика консалтинговой компании "Нафторынок" Александра Сиренко, рынок горючего штормит уже 10 дней из-за совокупности внешних и внутренних факторов. Вместе с тем аналитик отмечает определенные признаки стабилизации, указывая, что Саудовская Аравия прокачала определенный объем нефти не через Персидский залив, а по трубопроводу на терминал в Красном море. Этот факт рынок, дескать, воспринял положительно, соответственно начались первые снижения котировок нефти.
На фоне беспрецедентного скачка цен состоялась встреча украинских чиновников с представителями бензинового рынка. Власти пытаются взять ситуацию под контроль и установить регулирование цен. После этого, как отмечает Сиренко, на заправках на день остановили рост цен, но после этого топливо стало просто пропадать – собственники не хотят торговать им в убыток, поэтому просто припрятывают товар.
"Что касается дальнейшего роста цен на горючее, то он будет непременно", - объясняет эксперт, предупреждая, что "предела не будет". "Дешевые остатки" прошлых запасов на Украине, по его словам "подъели".
Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии "РБК-Украина" предупреждает, что вмешательство государства в работу рынка, чрезмерное регулирование или ограничение цен могут привести к остановке поставок, как это было в 2022 году.
Операторы АЗС просили снизить им налоги, чтобы остановить рост цен, но этот вопрос якобы привязан к финансированию ВСУ за счет этих налогов.
Однако украинские оппозиционные телеграм--каналы считают, что дело в другом: люди бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака сохраняют контроль над компанией "Укрнафта", а экс-глава компании Сергей Корецкий, фигурант дела "Мидас", теперь возглавляет "Нафтогаз Украины". Сумму их отката на этом рынке называют в 15% (это сверх официальных налогов). Соответственно, чем выше цена бензина или дизеля, тем выше откат.
Однако глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев говорит, что уже к апрелю на Украине может возникнуть дефицит топлива, если война с Ираном затянется. Для противодействия этому он предлагает изучить возможности для формирования стратегического резерва нефтепродуктов в партнерских странах.
Плач диктатора — Зеленский об ударе ВС РФ по энергетике Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
10:56
"Зеленский почти в агонии". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокругВ экспертном сообществе по-прежнему обсуждают возможные последствия, какие может иметь ближневосточный кризис для развития событий на Украине. Обсуждают, конечно, и сами эти события.
Глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона тоже рассказал, что из-за обстрелов нефтебаз на Украине нет стратегических запасов топлива.
"Все работает с колес, остатков более дешевых ресурсов нет, поэтому любое изменение цены в Европе быстро конвертируется в изменение цены на Украине", - отметил Герус, подчеркивая, что на Украине топливо всегда будет стоить дороже, чем в Европе.
Этот фактор не только может привести к срыву весенней посевной кампании, росту цен, но и к необходимости экономить топливо для нужд ВСУ.
События вокруг Ирана делают для западных союзников Украины войну более затратной. В Киеве каждый день с надеждой ожидают, когда же Дональд Трамп, наконец, окончательно объявит о своей победе, не учитывая, что другие участники – Израиль и Иран могут войну продолжать.
О событиях и настроениях на Украине - в материале Лицемерная критика ТЦК и перспективы упадка. Что происходит в Харькове.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивАндрей ГерусИранКиевВиктор ОрбанВооруженные силы УкраиныРадаУкрнафтаУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:39Украина пытается добиться полной энергетической блокады Венгрии
17:35Подготовка к апокалипсису. Что делают в Китае на фоне ближневосточной войны
17:31Во Львове военкомы сломали руку 56-летнему мужчине и затолкали его в машину ТЦК — ГБР
17:31Баку не будет дразнить Тегеран. Агрессоры пока отказываются разыгрывать азербайджанскую карту в Иране
17:21Гуманитарная капуста — каждому своя: азербайджанские генераторы превратились в овощи
17:06"Разменяют" ли Иран на Украину? Лукьянов о том, в какой ситуации оказалась Россия
17:03Итоги 12.03.26: "Эпическая ярость" Трампа, Зеленский под давлением, языковое безумие на Украине
16:59Иран может победить в войне: коротко о событиях на Ближнем Востоке
16:54Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, ВС РФ поразили склад в Арцизе. Главное к этому часу
16:50Партийные игры. Зачем Зеленскому новые сателлиты в лице Терехова и Кима
16:47Армия России расширяют "буферную зону безопасности" в Шосткинском районе Сумской области
16:33Воры-волонтёры на Украине: как "Госпитальеры" устроили себе роскошную жизнь на донаты
16:26ВС РФ громят ВСУ в Резниковке и давят врага в Миньковке: "Дневник десантника" о ситуации под Славянском
16:12Миклош Кевехази: Если украинские войска пересекут венгерскую границу, Будапешту придется очень непросто
16:00Одноглазый партизан: гроза полицаев и венгров Григорий Балицкий
15:57Горючего осталось до апреля. Что говорят на Украине о топливном кризисе
15:56Зеленский "ненавидит Путина", Россия запустила сверхзвуковую ракету "Оникс". Главное к этому часу
15:24Депутат Рады Скороход предложила отправить на фронт людоловов из ТЦК
15:12Правительство Венгрии рассказало об украинском вмешательстве в выборы и деньгах
14:54Иран атаковал катером-камикадзе американский танкер, МЧС РФ отправило иранцам лекарства. Новости к 15.00
Лента новостейМолния