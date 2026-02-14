https://ukraina.ru/20260214/1075591131.html

Дмитрий Куликов: США проиграли войну с Россией на Украине, а теперь у них идет скрытая гражданская война

Публикация файлов Эпштейна – это символ гражданской войны, которая идет внутри американской политической системы. Пока это противостояние идет в скрытой форме. При этом мы видим все больше ее проявлений в публичном пространстве. В дальнейшем этих проявлений будет еще больше. И последствия у них будут серьезные

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий КуликовРанее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что первоначальный план США по Украине, представленный в конце 2025 года, подвергся деструктивным изменениям со стороны Европы. Дипломат, в частности, отметил, что европейские страны и киевский режим исказили американскую инициативу, исключив из нее важные пункты о защите прав русскоязычного населения.- Дмитрий Евгеньевич, учитывая новые вводные, как будут развиваться события на дипломатическом фронте украинского конфликта в 2026 году?- На встрече в Анкоридже по итогам предыдущих переговоров американцы сделали предложение России о принципиальной формуле урегулирования. Мы его приняли. При этом США должны были сделать так, чтобы на эту принципиальную формулу согласились Украина, Евросоюз и Великобритания.ЕС и британцы хотят продолжения конфликта, поскольку прекращение войны создают для них невыносимую политическую ситуацию, когда их накопившиеся проблемы нельзя будет объяснить подготовкой к войне с Россией. По этой же причине Европа не отреагировала на предложение России заключить соглашение о ненападении. Но есть и более серьезные факторы.Европе очень бы хотелось, чтобы она стала воюющей стороной. Не де-юре, а де-факто. Им нужно затянуть конфликт по принципу "А вдруг Россия поскользнется? Даже если она не распадется, и мы не завладеем ее активами, мы сможем зафиксировать свою победу". Это желание у них остается. Хотя они понимают, что оно нереализуемо.И Трамп столкнулся с большой проблемой в реализации своих обязательств по Анкориджу. И Украина, и ЕС, и Великобритания саботируют ее требования. Россия долго спокойно на это смотрела. Да, теперь Лавров стал выступать с заявлениями, что США как-то не очень саботируют дух Акнкориджа, но на самом деле с сентября 2025 года эта ситуация не меняется.Что касается переговоров процесса в Абу-Даби, то идет технический процесс. Если принципиальная формула будет принята, технические механизмы ее реализации должны быть готовы: режим остановки прекращения огня, способ разведения сил, гуманитарные аспекты. Будет ли принципиальная формула принята? У Трампа все меньше возможностей ее продавливать.У него сложное положение внутри страны и внутри Запада. Он и его команда – это группа одиночек внутри глобалистского либерального фронта. Я сейчас не хвалю Трампа. Я оцениваю ситуацию так, как она есть. Трамп находится в полуокружении. Возможности его крайне ограничены, даже если бы он рвался и прилагал сверхусилия. Притом, что и в самой команде Трампа есть разные мнения.Тем не менее, нерв войны на Украине внутри Америки спал. Штаты больше не тратят на это большое количество денег. Тратят европейцы. Европа тратит, Америка зарабатывает. Американское население это устраивает. "Мы вбухивали сотни миллиардов долларов в проигрышную кампанию. А сейчас мы от этой проигрышной кампании деньги получаем".В этом смысле одну из сложностей Трамп прошел. Но ему очень нужно, чтобы мирные соглашения были достигнуты, потому что он хочет дальше развивать отношения с Россией. Не потому, что он нас так любит. А потому, что есть треугольник "Россия-США-Китай". Американцы считают, что если с помощью войны на Украине не удалось уничтожить Россию, то отношения США с Россией должны быть не хуже, чем у США с Китаем, чтобы этот треугольник был хотя бы равносторонним по дистанции.Это старая формула тех сил, которые считают, что противостояние на два фронта Америке противопоказано.Конечно, Трамп понимает, что сломать отношения России и Китая почти невозможно. Но построить с Россией такие отношения, чтобы мы были заинтересованы в сотрудничестве, а не в конфронтации, теоретически можно. И чтобы начать их строить, надо закрыть конфликт на Украине, который развязали США, хотя и при другой команде.Теперь американцы ведут себя как в анекдоте: "Тут одна девочка накосячила, мы ее уволили. Извините, что сейчас вас убить не получилось. Когда-нибудь мы попробуем еще. А сейчас давайте все это забудем и будем двигаться к чему-то выгодному. Будет ли оно взаимовыгодным? Не знаем. Тут уж кто кого обманем. Но американская война против вас пока приостановлена".- При этом еще до закрытия украинского конфликта США провоцируют новые. И бы хотел, что мы их рассмотрели как раз в контексте этого треугольника "США-Россия-Китай". Чем, например, грозит для нас отказ Индии от закупок российской нефти?- Полного отказа не будет. Более того, через какое-то время объемы нашего экспорта вернутся к среднестатистическим показателям, которые сложились за четыре года СВО. Индия не будет лезть на рожон, но и подчиняться США не будет. Там есть некоторые соглашения, про который даже Трамп высказывался в своей привычной манере: "Ну да, Индия покупает нефть у России. Но я сделал так, что она покупает намного меньше".Насколько меньше? Что он сделал? Как долго это будет продолжаться? Это все риторические вопросы.Да, Индия получила снятие пошлин на 25%. За это они несколько снизят закупки. А что будет через два месяца? Трудно сказать. В переговорах может быть разное. Это же наперстки. Индийский наперсток качественный. Они продолжают эту игру. Стратегически добиться ее подчинения у США не получится.Это уже было полгода назад. Вы же помните, как Трамп сначала наехал на Индию с этими пошлинами, а потом перешел к кулуарным переговорам. Пока еще неизвестно, о чем они договорились. А если США будут плохо себя вести, Индия может опубликовать, о чем они договорились. И тогда Трампу будет совсем плохо.Повторюсь, там много нюансов. Но своим суверенитетом Индия торговать не будет.- А как сложится судьба Кубы, где из-за нефтяной блокады США возникли проблемы с электричеством, бензином и авиационным топливом?- Вся история постреволюционной Кубы состоит из таких периодов улучшение и ухудшения в условиях постоянной блокады. Понятно, что кубинцы будут искать способы возобновить поставки углеводородов с помощью России и Китая. Какие-то варианты будут найдены. Конечно, мы не можем оценить состояние кубинского населения в условиях всемирного общества потребления. Но продержаться какой-то время, стиснув зубы – Кубе к такому не привыкать.- И по поводу Ирана. Сравнивать такое напрямую нельзя, но США по образцу Венесуэлы рассматривают возможности усиление давления на исламскую республику путем захвата танкеров с иранской нефтью. Можно ли сказать, что от Ирана отстанут только в том случае, если он создаст ядерное оружие?- Иран сам не хочет создавать ядерное оружие, потому что не хочет выглядеть агрессивно для остальных стран региона. Тут дело не в ядерном оружии и не в ядерной программе.Накануне 12-дневной войны Нетаньяху соблазнил Трампа: "Все готово. Если мы сейчас ударим под предлогом уничтожения иранской ядерной бомбы, в Иране завалится власть". Для Трампа на внутренней арене это был бы невероятный успех. Вы только представьте. Революция 1979 года. Захват посольства. Заложники. Выперли Америку из Ирана и не пускали. И тут такое: "Бах-бах. Контрреволюция в Иране. Сын шаха уже готов прилететь. Трамп на белом коне подъезжает к Белому Дому, а все вокруг чепчики в воздух бросают".Я утрирую, но для американского национального сознания это важно. Иран нанес США тяжелое поражение. И Трампу хотелось бы стать покорителем Ирана. Это не получилось в 12-дневную войну. США почесали репу и решили попробовать еще раз.Целью для атаки будет иранское руководство, чтобы создать условия для государственного переворота. Решатся на это США с Израилем – никто не скажет. Но, повторюсь, дело тут вообще не в ядерном оружии и ядерной программе.- Еще одна тема, которую нельзя не обсудить. Новые подробности скандала с файлов Эпштейна. В Сети на эту тему много шуток. Кто-то даже ищет там свою фамилию. На ваш взгляд, кто главный выгодоприобретатель этой истории? Как бы там ни было, из-за этой информационной бомбы полетело много голов высокопоставленных чиновников в разных странах?- Если абстрагироваться от морально-нравственной стороны вопроса, то, глядя на то, в какой части исторического процесса находятся США (серьёзнейший кризис), понятно, что там происходят самые разные перемены, непрогнозируемые и неуправляемые.Американские элиты договаривались между собой, пока у них был избыток ресурсов. А сейчас у них дефицит ресурсов всех видов: финансового, инженерного, промышленного, военного. В этих условиях договориться тяжело: "Как я могу с тобой поделиться, если мне самому не хватает?". Это серьезный внутренний разлад, потому что политическая система США строилась на кулуарных договоренностях кланов о том, какой политический акт будет разыгрываться в ближайшие 4-8 лет. А раз договориться никто не может, используются любые средства по устранению противников.Публикация файлов Эпштейна – это символ гражданской войны, которая идет внутри американской политической системы. Кто их использует? Это палка о двух концах. Прилетело и тому, кто их использовал. И пошло-поехало.Повторюсь, пока эта гражданская война в США идет в скрытой форме. При этом мы видим все больше ее проявлений в публичном пространстве. В дальнейшем этих проявлений будет еще больше. Также по теме - в интервью Федора Лукьянова: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт

