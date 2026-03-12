https://ukraina.ru/20260312/pravitelstvo-vengrii-rasskazalo-ob-ukrainskom-vmeshatelstve-v-vybory-i-dengakh-1076696580.html

Правительство Венгрии рассказало об украинском вмешательстве в выборы и деньгах

Правительство Венгрии рассказало об украинском вмешательстве в выборы и деньгах - 12.03.2026 Украина.ру

Правительство Венгрии рассказало об украинском вмешательстве в выборы и деньгах

Зафиксированы вмешательства Украины в венгерские парламентские выборы. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш, сообщает венгерское издание ТеІех

2026-03-12T15:12

2026-03-12T15:12

2026-03-12T15:12

новости

украина

венгрия

европа

ес

ближний восток

украина-ес

нефтепровод дружба

нефть

парламентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076484093_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_66a0290fa3361f9a2e118f3fa335aac5.jpg

В ходе общения с прессой Гуляш в основном комментировал парламентские выборы в Венгрии и экономическую ситуацию. Она осложнена прекращением поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", который заблокирован властями Украины.Для снижения рыночной цены необходимо открыть трубопровод "Дружба". Также было бы полезно для этого прекращение войны на Ближнем Востоке. Существует также Адриатический нефтепровод, но правительство Венгрии предпочитает использовать "Дружбу" для минимизации дополнительных затрат."Венгрия может прорвать "нефтяную блокаду", поскольку Украине нужна поддержка ЕС, намекнул Гуляш, заблокировав 20-й пакет санкций до тех пор, пока Украина не возобновит работу нефтепровода. Если Украине понадобятся эти деньги, она снимет блокаду, сказал Гуляш", - отметило издание.По мнению Гуляша, замораживание цен на бензин является хорошей гарантией для венгерской экономики, и это уже заметно спустя 3 дня, поскольку, по словам министра, в Европе наблюдается "взрыв цен на топливо". В правительстве считают, что если цены на топливо вырастут, то вырастут и транспортные расходы, что приведет к инфляции, а замораживание цен было возобновлено, чтобы этого избежать.Гуляш отметил, что фиксированные цены на топливо защищают Венгрию от "нефтяной блокады" соседней Украины. Он отметил, сказано в пубилкации, что "Украина не может рассчитывать на поддержку Венгрии до тех пор, пока поставкам энергоносителей Венгрии угрожает Украина"."По словам Гуляша, Украина вмешивается в избирательную кампанию", - сказано в публикации.В связи с этим Гуляш прокомментировал расследование инцидента с изъятием крупной суммы наличности и золота, перевозимого украинскими инкассаторами. Правительство страны подозревает, что активы предназначались для венгерской оппозиции, действующей в интересах в том числе киевского режима.Неделю назад, 5 марта, два автомобиля украинского "Ощадбанка" с семью инкассаторами были задержаны в Венгрии при перевозке 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 килограммов золота.Гуляша спросили, в чём конкретно заключаются подозрения в отношении украинских перевозчиков денег и почему было начато расследование. "Подозрения в конкретном случае не было, расследование ведётся в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег, и НАВ продолжит его, — сказал Гуляш. - Одно можно сказать наверняка: в грузе находилось беспрецедентное количество иностранной валюты и много золота".Если подозрения не найдут обоснования, то деньги должны быть возвращены, уточнил он.Ситуацию рассмотрел Иван Лизан в публикации Экономика Украины и война: рыночек порешал, "Дружбу" списали, а по мосту Патона можно ездитьВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

венгрия

европа

ближний восток

восточная европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, венгрия, европа, ес, ближний восток, украина-ес, нефтепровод дружба, нефть, парламентские выборы, выборы, восточная европа, восточное партнерство, международные отношения, международная политика