Ограбить всех и заставить воевать еще полтора года. Что говорят на Украине об усилении мобилизации

На фоне очередных разговоров о вероятности мирного соглашения на Украине в эти дни вновь говорят об ужесточении мобилизации, ради пополнения редеющих рядов ВСУ. Косвенно, такие планы свидетельствуют о нежелании заключать мир и, по сути, "абортируют" мирные инициативы Трампа, показывая, что переговоры украинская делегация ведет лишь для галочки

"Слуга народа" и ближайший друг Зеленского Федор Вениславкий рассказывает, что Минобороны готовит законопроект об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации. "Речь идет о том, чтобы жизнь тех, кто не исполняет свой конституционный долг по защите Украины, не была бы проще, чем жизнь тех, кто, например, не платит алименты", - говорит Вениславский.К неплательщикам алиментов на Украине может применяться статья о конфискации собственности и имущества. По оценкам украинских депутатов, уклонистов в стране около двух миллионов человек. Их-то и попытается обокрасть государство, отобрав всю собственность, если они не хотят отдавать жизнь. Примечательно, что даже в случае прекращения конфликта украинское государство попытается обокрасть бывших уклонистов, как нарушивших закон – кредиты возвращать как-то надо.Украинский оппозиционный телеграм-канал "Резидент" прогнозирует, что во второй половине февраля начнется давление на оставшихся два миллиона мужчин (уклонистов). А чтобы они не сбежали, уже сейчас власть начинает блокировку банковских карт, арест счетов и прочего имущества, чтобы мужчины сами пришли в ТЦК.Тот же Вениславский на прошлой неделе рассказывал, что войну надо прекращать, иначе можно потерять государственность. Ссылался он на пример злосчастной УНР. "Мы не можем вести войну в таком формате, нужно ее завершать. Надо набраться смелости и не повторять ошибок, когда из-за максималистских стремлений УНР мы не сохранили государство. Сейчас главное, чтобы Украина осталась независимым суверенным государством, стала членом Европейского союза", - рассуждал дружок Зеленского.Чуть ранее информацию о планируемых репрессиях против уклонистов подтвердил "слуга народа" Руслан Горбенко. Для поимки 2 миллионов уклонистов, о которых говорил новый министр обороны Михаил Федоров, прорабатываются, дескать, "крайние меры"."Есть предложения очень крайние, чтобы и какое-то имущество этих ребят арестовывалось", - сказал депутат, добавив, что угроза блокировок карточек, по его мнению, людей не пугает, особенно мужчин за границей.Иными словами, украинское государство вознамерилось отбирать собственность даже тех мужчин, которые давно живут за границей и/или получили другое гражданство. Проще говоря, Зеленский прорабатывает всевозможные варианты ограбления украинцев, где бы они проживали.Нардеп жалуется, что в некоторых батальонах комплектность упала до 6%, умалчивая о том, куда же делись все остальные – ведь "бусификация" по всей стране продолжается ударными темпами.Горбенко также утверждает, что "бусификация" в стране не прекратится, хотя мобилизационного ресурса в стране осталось на полтора года войны. И это учитывая молодых людей до 25 лет, которые еще не успели выехать. Он также говорит, что сейчас стратегически планируется ведение и продолжение войны (чтобы там Зеленский ни говорил о мире на западных площадках). Прорабатываются, по его словам, и планы снижения мобилизационного возраста, хотя молодежи и обещают службу в тылу для охраны критической инфраструктуры. Однако, известно, что попадая в ВСУ, человек уже не волен выбирать, поэтому окажется там, куда пошлют, включая штурмовые роты.Горбенко также говорит, что в Раде сейчас очень много предложений о том, как усилить мобилизацию и где найти деньги на содержание ВСУ. Проще говоря, "слуги народа", несмотря на массовую диарею, недавно охватившую депутатов, неустанно думают, как ограбить и убить побольше украинцев.В то же время Горбенко явно трусит. Он не без испуга рассказывает, что как только было сказано, что в стенах Верховной Рады обсуждается вопрос ареста имущества и банковских счетов дезертиров, то к нему в Facebook* полезли с угрозами: "Будем искать и еще посмотрим, кто у кого и что арестует".Бывший коллега Горбенко по фракции, нардеп Александр Дубинский пишет, что полтора года войны, о которых говорит Горбенко, - это "мгновение, которое пролетит очень быстро", а что потом предлагают делать "одухотворенные бусификаторы" - никто не знает и сами они тоже не знают."Хотя, на самом деле, все максимально очевидно. Черед полтора года, когда отлавливать мужчин на улицах, как бродячих собак, станет невозможно, а убийства ТЦК-шников станут ежедневной рутиной новостей, случится или новая “Врадиевка” [массовый протест], или русские второе раз дойдут до Киева. Для Горбенко разницы не будет, потому что и в первом, и во втором случае он или сбежит, или укрепит собой фонарный столб", - прогнозирует Дубинский.Тем не менее, Дубинский пишет об этом из СИЗО, где находится по обвинению в госизмене. Его же бывший коллеги ощущают полную уверенность в себе, чувствуют безнаказанность и ради сохранения своего положения не остановятся ни перед чем. Стихийные бунты против мобилизации СБУ пока успешно подавляют, западные партнеры благосклонно смотрят на репрессии и даже дают советы, как их усилить.Казалось бы, ничто не мешает, всё идёт по плану, еще полтора года войны они могут себе "обеспечить", а угрозы со стороны отдельных представителей народа можно игнорировать.* принадлежит организации, деятельность которой в РФ запрещенаЧитайте также: "Новый "контрнаступ" - миф, пропаганда и бред". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

