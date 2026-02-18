Пустые квартиры - новая валюта войны? Власти Украины добрались до чужого жилья

https://ukraina.ru/20260218/pustye-kvartiry---novaya-valyuta-voyny-vlasti-ukrainy-dobralis-do-chuzhogo-zhilya-1075764037.html

На Украине запустили проект по конфискации жилья у тех украинцев, кто выехал из страны после начала СВО и не в состоянии "проведать" свою недвижимость уже несколько лет. Вполне очевидно, что речь, в первую очередь, идет о квартирах и домах тех, кому кричали в спину "чемодан-вокзал -Россия", и кто смог уехать от войны и репрессий в РФ.

Это отбывшие в Европу галичане имеют возможность раз в несколько месяцев свободно пересекать границу, навещать свои квартирки и получать арендную плату с "москворотых", которым сдают клоповники по цене номера в европейском отеле. А сейчас клиентов у цеевропейцев прибавилось - на Западную Украину бегут измученные блэкаутом и холодомором киевляне, харьковчане, одесситы, чтобы пересидеть в тепле-светле зиму и обстрелы. Все-таки во Львове и Тернополе имеются и электричество, и горячая вода и даже такое "отстойное" коммунистическое наследие, как канализация. Но вот тем, кто в первые месяцы войны смог перебраться в Россию и Белоруссию, бросив все нажитое имущество, не позавидуешь - добраться до родного дома на Украине и очень дорого и очень сложно, хотя бы из-за логистики. Не все уехавшие в состоянии совершить несколько перелетов (а у многих, кстати и загранпаспорта закончились). Опять же, не факт, что "сепара" потом выпустят обратно, или не задержат прямо на границе, особенно если он путешествует уже с паспортом российского гражданина. Вот и пустуют годами дома, квартиры, гаражи, вызывая нездоровый интерес у власти - ведь намечается замечательный способ без всяких препятствий и проблему ВПО решить и заграбастать чужое "майно".Война все спишет, именно поэтому "95 Квартал" не торопится ее заканчивать. А квартирному грабежу придумали заманчивую обертку - мол, в пустующее жилье будут заселять временно перемещенных лиц, которые годами скитаются по стране, брошенные и ненужные. Власти обещают использовать заброшенную недвижимость, включая пустующие дома, административные здания и квартиры без наследников.Министерство развития общин и территорий Украины уже объявило о запуске пилотного проекта в трех областях - Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской. Примечательно, что соавтором программы расселения беженцев в чужих домах выступила международная организация Habitat for Humanity (HFH), так что сразу ясно откуда ноги растут у столь "перспективной", но очень незаконной идеи. Естественно, HFH является некоммерческой международной организацией, работает в 70 странах, объединяя волонтеров и семьи для строительства, ремонта и улучшения домов. Организация также занимается энергоэффективностью, микрофинансированием и помощью при стихийных бедствиях. Явно, эти заморские реконструкторы выступят прикрытием для намечающегося жилищного "дерибана".При этом возникает вопрос: а где же все те миллионы долларов, обещанные западными партнерами на строительство жилья для переселенцев? Официально известно лишь о 50 миллионах долларов кредита от Всемирного банка, да еще ряд европейских соседей сбрасывались на строительство модульных городков из дерьма и палок во Львовской и Днепропетровской областях. Однако, даже этих домиков в стиле аля-Ниф-Ниф никак не хватает для 5 миллионов внутренних скитальцев - именно столько было зарегистрировано ВПЛ (временно перемещенных лиц - Ред.) на Украине к концу 2025 года.В то же время текущие социальные ипотечные программы почти не помогают переселенцам из-за высокой цены жилья и отсутствия средств у населения. Разрекламированная программа "Е-Жильё" оказалась фикцией: механизм компенсации для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий предусматривает государственную компенсацию 70% первого взноса по ипотеке, 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования, а также до 40 тыс. гривен на сопутствующие расходы при оформлении ипотеки. Но это программа для тех, кто может платить, устроившись на работу и получая зарплату. Но у большинства ВПЛ просто нет денег даже на оставшиеся платежи. Ведь максимум помощи, который они получают напрямую от государства, 2-3 тысячи гривен на человека. Этой суммы едва хватает на продукты и коммуналку. О накоплениях на жильё говорить просто смешно.А как быть старикам-пенсионерам, инвалидам многодетным семьям, сиротам, утратившим квартиры? У государства как не было денег, так их и нет на помощь людям, которые лишились жилья из-за военных действий. Обманкой оказалась и программа выдачи жилищных сертификатов "Е-Восстановление". По факту сертификат получили только единицы, сумевшие пройти бюрократические препоны, собрав кучу документов, включая оценку разрушенного жилья, подтвердив фото и видео. Понятно, что у жителей ЛДНР, переехавших на Украину, после начала войны, такой возможности не было и нет. И тот факт, что Украина совместно с международными структурами запускает новый проект расселения ВПЛ говорит только об одном: государство признало свою несостоятельность в плане жилищной помощи переселенцам. Что особенно выразительно выглядит на фоне "Миндичгейта" и допросов экс-министра энергетики Галущенко, отмывшего через свой фонд 112 миллионов долларов при прямом покровительстве Зеленского. Интересно, сколько квартир можно было бы приобрести для внутренних переселенцев на эти деньги?Но таких "пошлых" вопросов в стране мечты давно не задают. Вместо этого над ВПЛ будут ставить очередной эксперимент с далеко идущими последствиями и для других категорий населения.По официальной версии, потенциальное жилье для переселенцев будут искать среди любой неиспользованной недвижимости: пустых жилых домов, находящихся на балансе общин; незаселенных общежитий; административных зданий, которые сейчас не используются; квартир и домов, где нет наследников. Специально созданные комиссии будут рассматривать все возможные варианты, чтобы определить, какие из них можно перепрофилировать, учитывая стоимость этих работ."В течение февраля и марта в этих регионах должны отобрать 60−70 зданий, которые впоследствии будут осмотрены и составят приблизительный план технических работ и их смету. Далее будет сформирована цифровая база перспективных объектов недвижимости, которые могли бы стать жильем для переселенцев. Из них отберут 10−15 зданий, которые можно перепрофилировать быстро и с меньшими затратами. Именно для них должны быть подготовлены технические проекты перепрофилирования. Если проект покажет результат, его расширят по всей стране", - обещают в министерстве. Cудя по энтузиазму, с которым Министерство по вопросам территорий взялось за дело, оно обещает жирный гешефт. По информации чиновников ведомства, которые на условиях анонимности рискнули раскрыть секреты нового проекта, схема простая. Местные чиновники, занимающиеся вопросами жилья для внутренних переселенцев, будут находить "своих" ВПЛ, продавать "ничейные" квартиры и пилить на этом огромные деньги. Причем, вообще не факт, что внутренне перемещенные лица окажутся в доле и что-то получат. Просто в "переселенцы" запишут родню - жену, дядю, кума, свата или брата, которые прикинутся жертвами и станут обладателями недвижимости. Примеров таких подтасовок можно привести множество. Достаточно вспомнить, сколько "героев ВСУ" воюют далеко от фронта - начиная от бывшего пиарщика ОП Владимира Петрова и заканчивая "фронтовиком"-антикоррупционером Шабуниным. А ведь есть еще целая братия артистов, активистов, журналистов, числящихся в войсках и получающих зарплату. Так стоит ли ждать честного распределения недвижимости от тех, кто пятый год наживается на войне и обкрадывании собственных сограждан? Конечно, нет: они просто получили лазейку к рынку коммунальной недвижимости, которую будут распределять в своих интересах.Юристы уже бьют тревогу и задают вопросы. Например, как определить есть ли наследники у пустующего жилья? Вполне возможно, что они просто временно живут за границей и ничего не знают о манипуляциях с их квадратными метрами. И как быть, если по окончании военных действий законные собственники объявятся на Украине и потребуют восстановления в правах, предъявив все документы? Переселенцев снова выгонят на улицу? К слову, эксперты уже усматривают в этой ситуации зародыши будущего конфликта между владельцами жилья и ВПЛ. В условиях разрушенной инфраструктуры, дефицита жилья и экономического спада подобные споры могут быстро выйти за рамки юридических процедур. И закончится такой "выход" может весьма плачевно, а общественное напряжение - перерасти в затяжную социальную проблему. Люди будут выяснять отношения друг с другом, тогда как реальные бенефициары перераспределения активов и международных фондов восстановления останутся в тени и будут потирать руки, считая полученную прибыль.Кстати, к столь вкусной теме уже подключаются военнослужащие. Под девизом "а чем герои хуже ВПЛ?", они тоже пытаются получить свой кусок от этого имущественного пирога. Например, некоторые всушники уже публично предлагают забрать пустующие квартиры, помещения, мастерские в фонд украинской армии. И даже обращаются к главам районных и городских администраций с требованием провести аудит пустующих квартир и домов, а потом пускать туда жить военных- чтоб избавить их от расходов на дорогую аренду. Любопытное признание, которое свидетельствует о том, что арендодатели либо вообще не хотят сдавать жилье своим героям, либо ломят заоблачные цены для "наших хлопчиков".Впрочем, в планах "защитников" не столько чужие хрущевки, сколько более лакомые нежилые помещения которые можно использовать для развития бизнеса. Пока речь идет о ремонте машин для фронта, но кто сказал, что после окончания войны эта временная мастерская не превратится в частное СТО?Но самое главное даже не это. Подобные инициативы от чиновников и силовиков призваны, прежде всего, протестировать общественную реакцию на завуалированных дерибан коммунальной, государственной, а потом и частной собственности. По сути, речь идет о сложной социальной ловушке, когда сначала озвучивается спорная идея, потом смотрят, кто возмутится, а кто промолчит. Если сопротивление слабое - механизм запускают в работу.Речь ведь не только о коммунальной недвижимости. В условиях дефицита жилья, бюджета и политического хаоса, самым быстрым ресурсом становится чужая недвижимость. Сначала временно, потом "в интересах общества", ну а потом все общественное плавно перетечет в руки организаторов проекта. И попробуй выступи против. Любое несогласие легко обернется не только обвинением в бессердечии, но и сформирует образ противника переселенцев и военных. Cо всеми вытекающими, как говорится…История показывает: передел собственности редко начинается громко. Он начинается с гуманитарных формулировок и чрезвычайных обстоятельств. А потом от законов и принципов неприкосновенности частной собственности остаются рожки да ножки.О том, как решили дерибанить российскую недвижимость в Финляндии - в статье ""Права собственности" уже не существует. Финляндия хочет отобрать недвижимость россиян"

