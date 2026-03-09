Зарвавшийся Трамп и "полоса смерти" для экономики Украины. Эксперты о ситуации на Украине и в мире - 09.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260309/zarvavshiysya-tramp-i-polosa-smerti-dlya-ekonomiki-ukrainy-eksperty-o-situatsii-na-ukraine-i-v-mire-1076569707.html
Зарвавшийся Трамп и "полоса смерти" для экономики Украины. Эксперты о ситуации на Украине и в мире
Зарвавшийся Трамп и "полоса смерти" для экономики Украины. Эксперты о ситуации на Украине и в мире - 09.03.2026 Украина.ру
Зарвавшийся Трамп и "полоса смерти" для экономики Украины. Эксперты о ситуации на Украине и в мире
В экспертном сообществе обсуждают, чем может обернуться для киевского режима затягивание на длительный срок войны Израиля и США против Ирана. Думают и о том, адекватен ли Трамп, не фашист ли он и не пора ли его уже останавливать для спасения мира.
2026-03-09T12:07
2026-03-09T12:07
украина
иран
сша
дональд трамп
виктор баранец
кулик
вооруженные силы украины
сизо
верховная рада
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076411018_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_f3f654e6eca14ce025e8c1d1692c81b2.jpg
При этом слово "мир" следует понимать во всех смыслах, ведь "на спине у Трампа висит ядерная бомба, и взрыватель этой бомбы уже взведён… на иранской земле", считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.По его мнению, высказанному на канале газеты парламентского собрания Белоруссии и РФ "Союзное Вече", сейчас "многие пытаются обелить Трампа и подкрасить его, по сути, фашистское лицо".Такие попытки обелить зарвавшегося лидера США эксперт назвал "предательским лепетом"."Я ему (Трампу — ред.) желаю поражения на выборах. И дай Бог и республиканцам, и демократам остановить этого варвара, который с каким-то гитлеровским размахом, аж штаны трещат, шагает по миру", - заявил Баранец, чьи слова приводит издание "ПолитНавигатор".Эксперт подчеркнул, что в заявлениях, которые Трамп делал перед началом операции в Иране, ему слышатся "гитлеровские нотки", да и вообще - "этот человек явно зарвался".Отметим, что Трамп и в ходе этой "большой операции" в Иране действительно не переставал удивлять. В частности, президент США заявил, что он будет решать, кто станет следующим правителем Ирана.Это заявление с иронией прокомментировала известная украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян*."Нет, я, конечно, за честность и всё такое: уж лучше прямо говорить, что ты делаешь и зачем, чем прикрываться какими-то глупыми лозунгами, в которые всё равно никто не верит. Но вот у меня вопрос: а почему тогда, к примеру, Путин не может симметрично заявить, что хочет участвовать в назначении следующего правителя в Украине? Почему нет?", - задала она вопрос в своём телеграм-канале.И действительно — почему?Вернёмся к положению дел на подконтрольной киевскому режиму части Украины. Здесь не все ещё осознали, что столь желанная кем-то десоветизация практически вот-вот свершится, и цивилизованная жизнь закончится.За три месяца зимы киевский режим израсходовал около семисот ракет ПВО, и запас ракет невозможно будет пополнить из-за иранского кризиса и дефицита ПВО на мировом рынке, пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Однако, по данным тг-канала, расход сотен ракет не помог эффективно защитить от ударов украинские энергообъекты, энергетике страны нанесен ущерб на десятки миллиардов долларов."Многие объекты невозможно восстановить до нового отопительного сезона, что угрожает Украине вечной "черной зимой", а украинцам гуманитарной катастрофой.При этом Зеленский заявил, что отправит спецов по БПЛА на БВ (Ближний Восток — ред.) для защиты этих стран от иранских дронов. Он четко обозначил свои приоритеты – ему важнее выслужиться перед Трампом, чем защищать украинцев (свою шкуру спасает)", - пишет "Легитимный".Получится ли выслужиться — вопрос открытый. Могут ведь и не заметить или принять как должное. А вполне возможно, что это Киевом просто по команде делается — кто ещё верит, что на Банковой решения принимают самостоятельно?Украинский политолог Виталий Кулик в связи с событиями вокруг Ирана видит основную опасность для киевского режима в том, что ему теперь будут меньше внимания уделять на Западе."Мы перестаём быть топ-новостью, мы перестаём быть в фокусе внимания глобальных игроков", - заявил Кулик в эфире видеоблога "ProUA".По мнению украинского эксперта, нужно предпринять меры к тому, чтобы этого не допустить, а для этого Киев должен всегда "провоцировать ситуацию".Похоже, политолога вовсе и не волнует вопрос, чем это может закончиться для самого Киева, для людей. Впрочем, эксперты ведь не в окопах сидят и не в бронежилетах ходят. А то бы они знали, что людей в окопах режиму давно не хватает. На Банковой — знают. И готовы использовать для пополнения рядов ВСУ даже кажущийся уже неизбежным крах украинской экономики.Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский* полагает, что если курс доллара перевалит за 50 гривен, то украинская "экономика зайдет в "полосу смерти" - импорт станет недоступен, рентабельность бизнеса резко сократится, те, кто еще выживал - уйдут с рынка".При этом нардеп отметил в своём блоге, что "краткосрочно - это даже на руку клоунскому режиму, потому что бизнес не сможет выдерживать критерии бронирования сотрудников, которые "засвечены" по всем реестрам".По мнению Дубинского*, "это позволит улучшить показатели мобилизации, хотя затем все равно наступит экономический коллапс".Но судьбы простых украинцев, которые от этого пострадают, никого в высоких киевских кабинетах не волнуют. Украинское руководство действует расчетливо и прагматично, считает директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко."До войны Украина могла рассчитывать на место в лучшем случае на галерке. Сегодня Украина хочет быть хэдлайнером этого сообщества. И она показывает, что может делать то, что не могут другие. Делать беспилотники, бороться с дронами, и самое главное, может сопротивляться России на поле боя", - сказал политолог в интервью изданию Украина.ру.Он продолжил: "Украинские лоббисты в Европе рассматривают Украину как важнейший элемент системы безопасности Запада. Не нахлебника, как другие станы, а донора безопасности для Запада. Это колоссальный статус. Поэтому Украина из этой войны выходит на принципиально новых позициях в западном сообществе. Это успех для Киева и, к сожалению, плохая новость для Москвы".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мираПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Европейцы думают, что "медведь" туп и слаб. Эксперты и политики об угрозе новой мировой войны"
украина
иран
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076411018_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_53927d8002dc67d17379b513f12063b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, иран, сша, дональд трамп, виктор баранец, кулик, вооруженные силы украины, сизо, верховная рада, эксклюзив
Украина, Иран, США, Дональд Трамп, Виктор Баранец, Кулик, Вооруженные силы Украины, СИЗО, Верховная Рада, Эксклюзив

Зарвавшийся Трамп и "полоса смерти" для экономики Украины. Эксперты о ситуации на Украине и в мире

12:07 09.03.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкСША могут уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины в случае долгой войны на Ближнем Востоке – Зеленский
США могут уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины в случае долгой войны на Ближнем Востоке – Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
В экспертном сообществе обсуждают, чем может обернуться для киевского режима затягивание на длительный срок войны Израиля и США против Ирана. Думают и о том, адекватен ли Трамп, не фашист ли он и не пора ли его уже останавливать для спасения мира.
При этом слово "мир" следует понимать во всех смыслах, ведь "на спине у Трампа висит ядерная бомба, и взрыватель этой бомбы уже взведён… на иранской земле", считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.
По его мнению, высказанному на канале газеты парламентского собрания Белоруссии и РФ "Союзное Вече", сейчас "многие пытаются обелить Трампа и подкрасить его, по сути, фашистское лицо".
Такие попытки обелить зарвавшегося лидера США эксперт назвал "предательским лепетом".
"Я ему (Трампу — ред.) желаю поражения на выборах. И дай Бог и республиканцам, и демократам остановить этого варвара, который с каким-то гитлеровским размахом, аж штаны трещат, шагает по миру", - заявил Баранец, чьи слова приводит издание "ПолитНавигатор".
Эксперт подчеркнул, что в заявлениях, которые Трамп делал перед началом операции в Иране, ему слышатся "гитлеровские нотки", да и вообще - "этот человек явно зарвался".
Отметим, что Трамп и в ходе этой "большой операции" в Иране действительно не переставал удивлять. В частности, президент США заявил, что он будет решать, кто станет следующим правителем Ирана.
Это заявление с иронией прокомментировала известная украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян*.
"Нет, я, конечно, за честность и всё такое: уж лучше прямо говорить, что ты делаешь и зачем, чем прикрываться какими-то глупыми лозунгами, в которые всё равно никто не верит. Но вот у меня вопрос: а почему тогда, к примеру, Путин не может симметрично заявить, что хочет участвовать в назначении следующего правителя в Украине? Почему нет?", - задала она вопрос в своём телеграм-канале.
И действительно — почему?
Вернёмся к положению дел на подконтрольной киевскому режиму части Украины. Здесь не все ещё осознали, что столь желанная кем-то десоветизация практически вот-вот свершится, и цивилизованная жизнь закончится.
За три месяца зимы киевский режим израсходовал около семисот ракет ПВО, и запас ракет невозможно будет пополнить из-за иранского кризиса и дефицита ПВО на мировом рынке, пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Однако, по данным тг-канала, расход сотен ракет не помог эффективно защитить от ударов украинские энергообъекты, энергетике страны нанесен ущерб на десятки миллиардов долларов.
"Многие объекты невозможно восстановить до нового отопительного сезона, что угрожает Украине вечной "черной зимой", а украинцам гуманитарной катастрофой.
При этом Зеленский заявил, что отправит спецов по БПЛА на БВ (Ближний Восток — ред.) для защиты этих стран от иранских дронов. Он четко обозначил свои приоритеты – ему важнее выслужиться перед Трампом, чем защищать украинцев (свою шкуру спасает)", - пишет "Легитимный".
Получится ли выслужиться — вопрос открытый. Могут ведь и не заметить или принять как должное. А вполне возможно, что это Киевом просто по команде делается — кто ещё верит, что на Банковой решения принимают самостоятельно?
Украинский политолог Виталий Кулик в связи с событиями вокруг Ирана видит основную опасность для киевского режима в том, что ему теперь будут меньше внимания уделять на Западе.
"Мы перестаём быть топ-новостью, мы перестаём быть в фокусе внимания глобальных игроков", - заявил Кулик в эфире видеоблога "ProUA".
По мнению украинского эксперта, нужно предпринять меры к тому, чтобы этого не допустить, а для этого Киев должен всегда "провоцировать ситуацию".
Похоже, политолога вовсе и не волнует вопрос, чем это может закончиться для самого Киева, для людей. Впрочем, эксперты ведь не в окопах сидят и не в бронежилетах ходят. А то бы они знали, что людей в окопах режиму давно не хватает. На Банковой — знают. И готовы использовать для пополнения рядов ВСУ даже кажущийся уже неизбежным крах украинской экономики.
Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский* полагает, что если курс доллара перевалит за 50 гривен, то украинская "экономика зайдет в "полосу смерти" - импорт станет недоступен, рентабельность бизнеса резко сократится, те, кто еще выживал - уйдут с рынка".

При этом нардеп отметил в своём блоге, что "краткосрочно - это даже на руку клоунскому режиму, потому что бизнес не сможет выдерживать критерии бронирования сотрудников, которые "засвечены" по всем реестрам".

По мнению Дубинского*, "это позволит улучшить показатели мобилизации, хотя затем все равно наступит экономический коллапс".
Но судьбы простых украинцев, которые от этого пострадают, никого в высоких киевских кабинетах не волнуют. Украинское руководство действует расчетливо и прагматично, считает директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко.
"До войны Украина могла рассчитывать на место в лучшем случае на галерке. Сегодня Украина хочет быть хэдлайнером этого сообщества. И она показывает, что может делать то, что не могут другие. Делать беспилотники, бороться с дронами, и самое главное, может сопротивляться России на поле боя", - сказал политолог в интервью изданию Украина.ру.
Он продолжил: "Украинские лоббисты в Европе рассматривают Украину как важнейший элемент системы безопасности Запада. Не нахлебника, как другие станы, а донора безопасности для Запада. Это колоссальный статус. Поэтому Украина из этой войны выходит на принципиально новых позициях в западном сообществе. Это успех для Киева и, к сожалению, плохая новость для Москвы".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
На эту тему – Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Европейцы думают, что "медведь" туп и слаб. Эксперты и политики об угрозе новой мировой войны"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаИранСШАДональд ТрампВиктор БаранецКуликВооруженные силы УкраиныСИЗОВерховная РадаЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:18Закрытие Ормузского пролива может поднять цены на нефть до $215 за баррель. Главное к этому часу
12:13The Guardian: число погибших в ходе операции США против "наркотеррористов" достигло 157 человек
12:07Зарвавшийся Трамп и "полоса смерти" для экономики Украины. Эксперты о ситуации на Украине и в мире
11:56Нефтяной гигант Бахрейна Bapco объявил форс-мажор после удара по НПЗ
11:44Путин лично контролирует безопасность российских специалистов на АЭС в Бушере — "Росатом"
11:39Мечтают о разгроме и "надеются на быструю войну". Что говорят на Украине о войне с Ираном
11:38Украина получила от Запада лишь 600 ракет для Patriot за всё время конфликта — советник Зеленского
11:26"Не будем себя обманывать". Такер Карлсон намекнул на ядерный удар по Ирану
11:26G7 на фоне скачка цен может задействовать стратегические запасы нефти
11:19Президент Ирана заявил Алиеву о непричастности Тегерана к атаке дрона на аэропорт в Нахичевани
11:15Американский сценарист предложил отправить сына Трампа воевать в Иран. Главное к этому часу
11:00Десять дней, которые потрясли Трампа
10:49Дмитриев: Европе придется заплатить "колоссальную цену" за русофобию и ошибки евробюрократов
10:36Украинская парабиатлонистка получила замечание МПК из-за жёлто-синего цвета
10:18Хайям против Хайята. Восточные арабески
10:13Сын Хаменеи стал главой Ирана, экологическая катастрофа. Хроника событий на утро 9 марта
09:55Как события 11 сентября 2001 изменили Ближний Восток
09:39Уиткофф и Кушнер встретятся с Нетаньяху в Израиле 10 марта. Главное к этому часу
09:24Не гегемония США, а еще более страшная угроза. К чему приведет крах многополярного мира
08:37Как россиянам из "Службы безопасности Банковой" звонили
Лента новостейМолния