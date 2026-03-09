https://ukraina.ru/20260309/zarvavshiysya-tramp-i-polosa-smerti-dlya-ekonomiki-ukrainy-eksperty-o-situatsii-na-ukraine-i-v-mire-1076569707.html

Зарвавшийся Трамп и "полоса смерти" для экономики Украины. Эксперты о ситуации на Украине и в мире

В экспертном сообществе обсуждают, чем может обернуться для киевского режима затягивание на длительный срок войны Израиля и США против Ирана. Думают и о том, адекватен ли Трамп, не фашист ли он и не пора ли его уже останавливать для спасения мира.

При этом слово "мир" следует понимать во всех смыслах, ведь "на спине у Трампа висит ядерная бомба, и взрыватель этой бомбы уже взведён… на иранской земле", считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.По его мнению, высказанному на канале газеты парламентского собрания Белоруссии и РФ "Союзное Вече", сейчас "многие пытаются обелить Трампа и подкрасить его, по сути, фашистское лицо".Такие попытки обелить зарвавшегося лидера США эксперт назвал "предательским лепетом"."Я ему (Трампу — ред.) желаю поражения на выборах. И дай Бог и республиканцам, и демократам остановить этого варвара, который с каким-то гитлеровским размахом, аж штаны трещат, шагает по миру", - заявил Баранец, чьи слова приводит издание "ПолитНавигатор".Эксперт подчеркнул, что в заявлениях, которые Трамп делал перед началом операции в Иране, ему слышатся "гитлеровские нотки", да и вообще - "этот человек явно зарвался".Отметим, что Трамп и в ходе этой "большой операции" в Иране действительно не переставал удивлять. В частности, президент США заявил, что он будет решать, кто станет следующим правителем Ирана.Это заявление с иронией прокомментировала известная украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян*."Нет, я, конечно, за честность и всё такое: уж лучше прямо говорить, что ты делаешь и зачем, чем прикрываться какими-то глупыми лозунгами, в которые всё равно никто не верит. Но вот у меня вопрос: а почему тогда, к примеру, Путин не может симметрично заявить, что хочет участвовать в назначении следующего правителя в Украине? Почему нет?", - задала она вопрос в своём телеграм-канале.И действительно — почему?Вернёмся к положению дел на подконтрольной киевскому режиму части Украины. Здесь не все ещё осознали, что столь желанная кем-то десоветизация практически вот-вот свершится, и цивилизованная жизнь закончится.За три месяца зимы киевский режим израсходовал около семисот ракет ПВО, и запас ракет невозможно будет пополнить из-за иранского кризиса и дефицита ПВО на мировом рынке, пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Однако, по данным тг-канала, расход сотен ракет не помог эффективно защитить от ударов украинские энергообъекты, энергетике страны нанесен ущерб на десятки миллиардов долларов."Многие объекты невозможно восстановить до нового отопительного сезона, что угрожает Украине вечной "черной зимой", а украинцам гуманитарной катастрофой.При этом Зеленский заявил, что отправит спецов по БПЛА на БВ (Ближний Восток — ред.) для защиты этих стран от иранских дронов. Он четко обозначил свои приоритеты – ему важнее выслужиться перед Трампом, чем защищать украинцев (свою шкуру спасает)", - пишет "Легитимный".Получится ли выслужиться — вопрос открытый. Могут ведь и не заметить или принять как должное. А вполне возможно, что это Киевом просто по команде делается — кто ещё верит, что на Банковой решения принимают самостоятельно?Украинский политолог Виталий Кулик в связи с событиями вокруг Ирана видит основную опасность для киевского режима в том, что ему теперь будут меньше внимания уделять на Западе."Мы перестаём быть топ-новостью, мы перестаём быть в фокусе внимания глобальных игроков", - заявил Кулик в эфире видеоблога "ProUA".По мнению украинского эксперта, нужно предпринять меры к тому, чтобы этого не допустить, а для этого Киев должен всегда "провоцировать ситуацию".Похоже, политолога вовсе и не волнует вопрос, чем это может закончиться для самого Киева, для людей. Впрочем, эксперты ведь не в окопах сидят и не в бронежилетах ходят. А то бы они знали, что людей в окопах режиму давно не хватает. На Банковой — знают. И готовы использовать для пополнения рядов ВСУ даже кажущийся уже неизбежным крах украинской экономики.Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский* полагает, что если курс доллара перевалит за 50 гривен, то украинская "экономика зайдет в "полосу смерти" - импорт станет недоступен, рентабельность бизнеса резко сократится, те, кто еще выживал - уйдут с рынка".При этом нардеп отметил в своём блоге, что "краткосрочно - это даже на руку клоунскому режиму, потому что бизнес не сможет выдерживать критерии бронирования сотрудников, которые "засвечены" по всем реестрам".По мнению Дубинского*, "это позволит улучшить показатели мобилизации, хотя затем все равно наступит экономический коллапс".Но судьбы простых украинцев, которые от этого пострадают, никого в высоких киевских кабинетах не волнуют. Украинское руководство действует расчетливо и прагматично, считает директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко."До войны Украина могла рассчитывать на место в лучшем случае на галерке. Сегодня Украина хочет быть хэдлайнером этого сообщества. И она показывает, что может делать то, что не могут другие. Делать беспилотники, бороться с дронами, и самое главное, может сопротивляться России на поле боя", - сказал политолог в интервью изданию Украина.ру.Он продолжил: "Украинские лоббисты в Европе рассматривают Украину как важнейший элемент системы безопасности Запада. Не нахлебника, как другие станы, а донора безопасности для Запада. Это колоссальный статус. Поэтому Украина из этой войны выходит на принципиально новых позициях в западном сообществе. Это успех для Киева и, к сожалению, плохая новость для Москвы".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мираПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Европейцы думают, что "медведь" туп и слаб. Эксперты и политики об угрозе новой мировой войны"

