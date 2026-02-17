Если завтра война. Запад грезит разгромом Калининграда, а Литва останется в одиночестве - 17.02.2026 Украина.ру
Если завтра война. Запад грезит разгромом Калининграда, а Литва останется в одиночестве
Если завтра война. Запад грезит разгромом Калининграда, а Литва останется в одиночестве
На Западе продолжают нагнетать истерию вокруг нападения России на страны Прибалтики и Польшу, которое спят и видят западные "ястребы". При этом интересно, что при проработке со стороны НАТО такого сценария повылезало множество неприятных для Альянса моментов
2026-02-17T17:16
2026-02-17T17:16
Сувалкский коридорНа этот раз фантазии о нападении РФ нахлынули на немецкое издание Die WELT, которое даже провело под своей эгидой штабную военную игру на эту тему. По итогам этой затеи журналисты взяли интервью у бывшего командующего сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса. Ныне он пребывает на пенсии и катается по миру в статусе эксперта и убежденного русофоба.Штабная игра немецкого издания была основана на сценарии, по которому российская армия нападает на Европу и пробивает себе Сувалкский коридор - участок в 65 км по прямой на стыке Польши и Литвы, своими концами упирающийся в Калининградскую область с одной стороны и в Белоруссию – с другой. Этим маневром страны Прибалтики оказываются отрезаны от других стран НАТО.Разговоры о Сувалкском коридоре начались после того, как над Калининградской областью нависла угроза полной блокады с суши и моря, о которой периодически говорят на Западе. Такой вариант, полагает часть экспертов, может стать способом такую блокаду прорвать и нанести натовцам ощутимую оплеуху.Разумеется, такой вариант развития событий сейчас вряд ли всерьез рассматривается российским командованием, тем более что для него нет никаких политических причин: полная блокада Калининграда пока остается лишь в теории.Тем не менее многие на Западе озабочены "вторжением" России и думают, что им в этом случае делать.Одиночество ЛитвыВот и Ходжес включился в эту игру и напророчил, что в случае атаки на Сувалкский коридор прибалтийским республикам придется около двух недель отбиваться самим, пока будет идти помощь от НАТО."Эти две недели — расчет для абсолютно худшего сценария, когда НАТО застигнута врасплох и полностью не готова перебрасывать войска через Сувалкский коридор в Литву. И если предположить, что польские военные не придут на помощь. Тогда пришлось бы перебрасывать части из Германии или американцев из Польши. Но военнослужащие не сидят в машинах и не ждут, как на автогонках, стартового сигнала", - пояснил он.По его словам, ключевая проблема – "мирное" функционирование немецких железных дорог, что не позволит одномоментно погрузить всю военную технику и войска в эшелоны и доставить их к театру военных действий.Американский генерал признался, что когда он несколько лет назад на одной из конференций озвучил эту мысль литовцам, то они были в шоке от такой перспективы."Они должны быть готовы — и морально, и материально — продолжать сражаться в одиночку. НАТО — не большой защитный вал, за которым можно спрятаться. Литва и размещенные там войска — часть этого оборонительного вала. Именно поэтому концепция всеобщей обороны так важна", - сказал Ходжес.За что бывший военачальник спокоен, так это за господство в воздухе. Он уверен, что совокупный авиационный потенциал Финляндии, Швеции, Норвегии и других позволит НАТО полностью доминировать над авиацией противники."Что касается дальнобойных средств поражения, ракет для HIMARS и других пусковых установок, — их точно недостаточно. Во всех учениях, в которых я участвовал, боеприпасы заканчивались через два дня. Это системная проблема: никто не хочет содержать и складировать большие запасы боеприпасов, которые, будем надеяться, никогда не понадобятся, потому что это очень дорого", - рассказал он.Ходжес полагает, что еще большей проблемой может стать ситуация с противовоздушной обороной. Он привел в пример недавние истории с неизвестными беспилотниками над аэропортами ряда европейских городов, которые приписали России. Если Запад не смог нейтрализовать эти дроны, то повторение в Европе воздушных атак такой интенсивности, которые ВС РФ устраивают на Украине, станет для НАТО шоком.Итоги штабной игры, проведенной немецким изданием, показали, что США в случае нападения на прибалтов будут колебаться в применении 5-й статьи НАТО о коллективной обороне, а Германия при таком раскладе подвисла, не решаясь действовать без одобрения Соединенных Штатов.При этом есть региональные программы обороны вне 5-й статьи, также могут быть задействованы силы отдельных стран Альянса, например, возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы, куда входят северные и балтийские страны. При этом участники игры все равно пришли к выводу, что без американцев это будет сложно реализовать на практике."Меня лично особенно волнует, как из-за этой штабной игры Германия выглядит в международном восприятии общественностью. Заголовки были примерно такие: США лишь наблюдали, Германия проявила слабость. Как американец, живущий в Германии, я к этому отношусь чувствительно. Германия — самая сильная и самая важная страна Европы. И такой она должна оставаться. Внешний образ имеет значение", - отметил Ходжес.Какие еще варианты есть у РоссииАмериканский отставной генерал высказался и про сам город Калининград, который, по его версии, был бы выведен из строя в первые 24 часа боевых действий. Речь не идет о вводе туда сухопутных сил, а "о применении кинетических и некинетических средств воздействия, чтобы нейтрализовать Калининград как военный фактор сдерживания для Российской Федерации"."Уверен, что у нас есть очень точная картина происходящего в Калининграде и мы точно знаем, какие возможности там есть: силы авиации и флота, дальнобойные средства поражения, ПВО и так далее. Я представляю себе некинетические средства воздействия так: использование кибератак и радиоэлектронной борьбы, чтобы вывести из строя как можно больше вооружений, особенно ПВО и дальнобойные системы, лишив российские ВКС или флот возможности действовать оттуда. Затем я допускаю применение кинетических дальнобойных высокоточных средств — артиллерии или ракет по ключевым объектам в Калининграде", - сказал Ходжес.По его мнению, в этом случае можно было обойтись без США, открыв против России "второй фронт" на Кольском полуострове на границе РФ с Финляндией и Норвегией. Одновременно с этим генерал выразил сомнение, что Польша станет отправлять свои войска в Литву, если там начнется заварушка.Поэтому, подчеркнул Ходжес, в этой прибалтийской стране и расквартирован американский и немецкий контингенты.Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко ранее усомнился, что даже в случае блокады Калининграда России есть резон устраивать бои за Сувалкский коридор."Никто не собирается прорываться через Сувалкский коридор. Зачем России воевать с Польшей и рисковать большой европейской войной, если есть куда более простой и эффективный путь снятия любых блокад на Балтике?" - писал эксперт.Значительно эффективнее просто занять Эстонию, считает он."Это сразу решает несколько задач: отодвигает границу от Санкт-Петербурга; возвращает Балтийскому флоту свободу маневра в восточной и центральной частях Балтийского моря; занятие островов Моонзундского архипелага, помимо разблокирования Балтийского флота, а также морского пути в Калининград, позволяет полностью блокировать Рижский залив", - написал Ищенко.Ломиться в лоб в Сувалки – это путь к всеевропейской войне с ядерным финалом.О том, как НАТО может готовить захват Калининграда - в материале издания Украина.ру Как НАТО готовится к захвату Калининграда. Бесконечные учения и переброска армии США в Европу.
Если завтра война. Запад грезит разгромом Калининграда, а Литва останется в одиночестве

17:16 17.02.2026
 
На Западе продолжают нагнетать истерию вокруг нападения России на страны Прибалтики и Польшу, которое спят и видят западные "ястребы". При этом интересно, что при проработке со стороны НАТО такого сценария повылезало множество неприятных для Альянса моментов
Сувалкский коридор
На этот раз фантазии о нападении РФ нахлынули на немецкое издание Die WELT, которое даже провело под своей эгидой штабную военную игру на эту тему. По итогам этой затеи журналисты взяли интервью у бывшего командующего сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса. Ныне он пребывает на пенсии и катается по миру в статусе эксперта и убежденного русофоба.
Штабная игра немецкого издания была основана на сценарии, по которому российская армия нападает на Европу и пробивает себе Сувалкский коридор - участок в 65 км по прямой на стыке Польши и Литвы, своими концами упирающийся в Калининградскую область с одной стороны и в Белоруссию – с другой. Этим маневром страны Прибалтики оказываются отрезаны от других стран НАТО.
Разговоры о Сувалкском коридоре начались после того, как над Калининградской областью нависла угроза полной блокады с суши и моря, о которой периодически говорят на Западе. Такой вариант, полагает часть экспертов, может стать способом такую блокаду прорвать и нанести натовцам ощутимую оплеуху.
Разумеется, такой вариант развития событий сейчас вряд ли всерьез рассматривается российским командованием, тем более что для него нет никаких политических причин: полная блокада Калининграда пока остается лишь в теории.
Тем не менее многие на Западе озабочены "вторжением" России и думают, что им в этом случае делать.
Одиночество Литвы
Вот и Ходжес включился в эту игру и напророчил, что в случае атаки на Сувалкский коридор прибалтийским республикам придется около двух недель отбиваться самим, пока будет идти помощь от НАТО.
"Эти две недели — расчет для абсолютно худшего сценария, когда НАТО застигнута врасплох и полностью не готова перебрасывать войска через Сувалкский коридор в Литву. И если предположить, что польские военные не придут на помощь. Тогда пришлось бы перебрасывать части из Германии или американцев из Польши. Но военнослужащие не сидят в машинах и не ждут, как на автогонках, стартового сигнала", - пояснил он.
По его словам, ключевая проблема – "мирное" функционирование немецких железных дорог, что не позволит одномоментно погрузить всю военную технику и войска в эшелоны и доставить их к театру военных действий.
Американский генерал признался, что когда он несколько лет назад на одной из конференций озвучил эту мысль литовцам, то они были в шоке от такой перспективы.
"Они должны быть готовы — и морально, и материально — продолжать сражаться в одиночку. НАТО — не большой защитный вал, за которым можно спрятаться. Литва и размещенные там войска — часть этого оборонительного вала. Именно поэтому концепция всеобщей обороны так важна", - сказал Ходжес.
За что бывший военачальник спокоен, так это за господство в воздухе. Он уверен, что совокупный авиационный потенциал Финляндии, Швеции, Норвегии и других позволит НАТО полностью доминировать над авиацией противники.
"Что касается дальнобойных средств поражения, ракет для HIMARS и других пусковых установок, — их точно недостаточно. Во всех учениях, в которых я участвовал, боеприпасы заканчивались через два дня. Это системная проблема: никто не хочет содержать и складировать большие запасы боеприпасов, которые, будем надеяться, никогда не понадобятся, потому что это очень дорого", - рассказал он.
Ходжес полагает, что еще большей проблемой может стать ситуация с противовоздушной обороной. Он привел в пример недавние истории с неизвестными беспилотниками над аэропортами ряда европейских городов, которые приписали России. Если Запад не смог нейтрализовать эти дроны, то повторение в Европе воздушных атак такой интенсивности, которые ВС РФ устраивают на Украине, станет для НАТО шоком.
Итоги штабной игры, проведенной немецким изданием, показали, что США в случае нападения на прибалтов будут колебаться в применении 5-й статьи НАТО о коллективной обороне, а Германия при таком раскладе подвисла, не решаясь действовать без одобрения Соединенных Штатов.
При этом есть региональные программы обороны вне 5-й статьи, также могут быть задействованы силы отдельных стран Альянса, например, возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы, куда входят северные и балтийские страны. При этом участники игры все равно пришли к выводу, что без американцев это будет сложно реализовать на практике.
"Меня лично особенно волнует, как из-за этой штабной игры Германия выглядит в международном восприятии общественностью. Заголовки были примерно такие: США лишь наблюдали, Германия проявила слабость. Как американец, живущий в Германии, я к этому отношусь чувствительно. Германия — самая сильная и самая важная страна Европы. И такой она должна оставаться. Внешний образ имеет значение", - отметил Ходжес.
Какие еще варианты есть у России
Американский отставной генерал высказался и про сам город Калининград, который, по его версии, был бы выведен из строя в первые 24 часа боевых действий. Речь не идет о вводе туда сухопутных сил, а "о применении кинетических и некинетических средств воздействия, чтобы нейтрализовать Калининград как военный фактор сдерживания для Российской Федерации".
"Уверен, что у нас есть очень точная картина происходящего в Калининграде и мы точно знаем, какие возможности там есть: силы авиации и флота, дальнобойные средства поражения, ПВО и так далее. Я представляю себе некинетические средства воздействия так: использование кибератак и радиоэлектронной борьбы, чтобы вывести из строя как можно больше вооружений, особенно ПВО и дальнобойные системы, лишив российские ВКС или флот возможности действовать оттуда. Затем я допускаю применение кинетических дальнобойных высокоточных средств — артиллерии или ракет по ключевым объектам в Калининграде", - сказал Ходжес.
По его мнению, в этом случае можно было обойтись без США, открыв против России "второй фронт" на Кольском полуострове на границе РФ с Финляндией и Норвегией. Одновременно с этим генерал выразил сомнение, что Польша станет отправлять свои войска в Литву, если там начнется заварушка.
"Не потому, что поляки испугались бы реального боя — наоборот. А потому, что они исходили бы из следующего: если атакуют Литву, то главный удар направлен против них самих — против Польши. А операция в Литве — лишь начало чего-то большего", - отметил он.
Поэтому, подчеркнул Ходжес, в этой прибалтийской стране и расквартирован американский и немецкий контингенты.
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко ранее усомнился, что даже в случае блокады Калининграда России есть резон устраивать бои за Сувалкский коридор.
"Никто не собирается прорываться через Сувалкский коридор. Зачем России воевать с Польшей и рисковать большой европейской войной, если есть куда более простой и эффективный путь снятия любых блокад на Балтике?" - писал эксперт.
Значительно эффективнее просто занять Эстонию, считает он.
"Это сразу решает несколько задач: отодвигает границу от Санкт-Петербурга; возвращает Балтийскому флоту свободу маневра в восточной и центральной частях Балтийского моря; занятие островов Моонзундского архипелага, помимо разблокирования Балтийского флота, а также морского пути в Калининград, позволяет полностью блокировать Рижский залив", - написал Ищенко.
Ломиться в лоб в Сувалки – это путь к всеевропейской войне с ядерным финалом.
О том, как НАТО может готовить захват Калининграда - в материале издания Украина.ру Как НАТО готовится к захвату Калининграда. Бесконечные учения и переброска армии США в Европу.
