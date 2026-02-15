"Искусственные дедлайны" Трампа: Сучков про громкие заявления Зеленского и сроки окончания войны - 15.02.2026 Украина.ру
"Искусственные дедлайны" Трампа: Сучков про громкие заявления Зеленского и сроки окончания войны
"Искусственные дедлайны" Трампа: Сучков про громкие заявления Зеленского и сроки окончания войны - 15.02.2026 Украина.ру
"Искусственные дедлайны" Трампа: Сучков про громкие заявления Зеленского и сроки окончания войны
Заявления о том, что Вашингтон хотел бы завершить войну к началу лета, не соответствуют реальной военной динамике. Подобные дедлайны являются искусственными и характерны для стиля Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков
На днях Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон хотел бы завершить войну в Украине к началу лета и продвигает четкий график переговоров. Комментируя заявление Зеленского, Сучков связал это с особенностями стиля американского президента. По мнению аналитика, все эти сроки существуют отдельно от реальной ситуации на поле боя. "Все эти дедлайны во многом искусственные. Пока военная динамика происходит в отрыве от динамики переговоров, я бы не придавал внимание таким заявлениям", — заявил Сучков.Таким образом, по мнению собеседника Украина.ру до тех пор, пока переговорный процесс не будет синхронизирован с фактическим положением на фронте, любые разговоры о конкретных сроках завершения конфликта не имеют под собой реальной основы.Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.О том, зачем Трампу нужен тлеющий конфликт на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.
"Искусственные дедлайны" Трампа: Сучков про громкие заявления Зеленского и сроки окончания войны

05:30 15.02.2026 (обновлено: 15:28 15.02.2026)
 
Заявления о том, что Вашингтон хотел бы завершить войну к началу лета, не соответствуют реальной военной динамике. Подобные дедлайны являются искусственными и характерны для стиля Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков
На днях Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон хотел бы завершить войну в Украине к началу лета и продвигает четкий график переговоров. Комментируя заявление Зеленского, Сучков связал это с особенностями стиля американского президента.
"Это характерно для Трампа – ставить какие-то дедлайны. Уже был рождественский дедлайн и дедлайн к годовщине инаугурации", — напомнил эксперт.
По мнению аналитика, все эти сроки существуют отдельно от реальной ситуации на поле боя. "Все эти дедлайны во многом искусственные. Пока военная динамика происходит в отрыве от динамики переговоров, я бы не придавал внимание таким заявлениям", — заявил Сучков.
Таким образом, по мнению собеседника Украина.ру до тех пор, пока переговорный процесс не будет синхронизирован с фактическим положением на фронте, любые разговоры о конкретных сроках завершения конфликта не имеют под собой реальной основы.
Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.
О том, зачем Трампу нужен тлеющий конфликт на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.
