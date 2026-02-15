https://ukraina.ru/20260215/zayavleniya-zelenskogo-o-srokakh-okonchaniya-voyny-ekspert-pro-iskusstvennye-dedlayny-trampa-1075638031.html

"Искусственные дедлайны" Трампа: Сучков про громкие заявления Зеленского и сроки окончания войны

"Искусственные дедлайны" Трампа: Сучков про громкие заявления Зеленского и сроки окончания войны - 15.02.2026 Украина.ру

"Искусственные дедлайны" Трампа: Сучков про громкие заявления Зеленского и сроки окончания войны

Заявления о том, что Вашингтон хотел бы завершить войну к началу лета, не соответствуют реальной военной динамике. Подобные дедлайны являются искусственными и характерны для стиля Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков

2026-02-15T05:30

2026-02-15T05:30

2026-02-15T15:28

новости

украина

вашингтон

россия

дональд трамп

владимир зеленский

трамп и зеленский

украина.ру

дзен новости сво

украина.ру дзен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071354675_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e59afc969370999f66f418fe1d3f642b.jpg

На днях Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон хотел бы завершить войну в Украине к началу лета и продвигает четкий график переговоров. Комментируя заявление Зеленского, Сучков связал это с особенностями стиля американского президента. По мнению аналитика, все эти сроки существуют отдельно от реальной ситуации на поле боя. "Все эти дедлайны во многом искусственные. Пока военная динамика происходит в отрыве от динамики переговоров, я бы не придавал внимание таким заявлениям", — заявил Сучков.Таким образом, по мнению собеседника Украина.ру до тех пор, пока переговорный процесс не будет синхронизирован с фактическим положением на фронте, любые разговоры о конкретных сроках завершения конфликта не имеют под собой реальной основы.Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.О том, зачем Трампу нужен тлеющий конфликт на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.

украина

вашингтон

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вашингтон, россия, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, украина.ру, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, прогноз войны на украине, прогноз по украине, новости россии, главные новости