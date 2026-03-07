https://ukraina.ru/20260307/respublikantsy-uzhe-proigrali-politolog-obyasnil-pochemu-tramp-zhertvuet-partiey-radi-lobbi-1076495423.html
"Республиканцы уже проиграли": политолог объяснил, почему Трамп жертвует партией ради лобби
"Республиканцы уже проиграли": политолог объяснил, почему Трамп жертвует партией ради лобби - 07.03.2026 Украина.ру
"Республиканцы уже проиграли": политолог объяснил, почему Трамп жертвует партией ради лобби
Дональд Трамп больше не думает о рейтингах и будущем своей партии, развязав войну с Ираном. Президент США действует в интересах лобби, а не избирателей, которые привели его к власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-03-07T04:00
2026-03-07T04:00
2026-03-07T04:00
новости
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
украина.ру
удар по ирану
война в иране
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058624445_0:178:2995:1863_1920x0_80_0_0_da906f545959442a21ffdddeb26012b1.jpg
Журналист поинтересовался, как военная операция против Ирана повлияет на рейтинг республиканцев, учитывая данные опросов. Эксперт объяснил, почему хозяин Белого дома перестал думать об избирателях. "Проблема в том, что сейчас Трамп действует явно не в интересах всех тех, кто сделал его президентом: простые избиратели, активисты, элитные группировки, спонсоры. Он действует в интересах лобби", — подчеркнул американист.Политолог добавил, что это конец целой эпохи. "Для всего того, что было связано с трампизмом, это очень плохие дни. И лучших уже не будет", — отметил собеседник издания, добавив, что экономические последствия усугубят ситуацию."Если на этом фоне цены на бензин взлетели, учитывая общие проблемы в экономике, это еще хуже", — заключил Дмитрий Дробницкий.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие" на сайте Украина.ру.Также на тему войны на Ближнем Востоке: "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.
иран
сша
ближний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058624445_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_48686077770cb5373fa67a52484c9d5d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, украина.ру, удар по ирану, война в иране, главные новости, главное, экономика, выборы, голосование, республиканская партия, война
Новости, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Украина.ру, удар по Ирану, война в Иране, Главные новости, главное, экономика, выборы, голосование, Республиканская партия, война
"Республиканцы уже проиграли": политолог объяснил, почему Трамп жертвует партией ради лобби
Дональд Трамп больше не думает о рейтингах и будущем своей партии, развязав войну с Ираном. Президент США действует в интересах лобби, а не избирателей, которые привели его к власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Журналист поинтересовался, как военная операция против Ирана повлияет на рейтинг республиканцев, учитывая данные опросов.
"В принципе, да. Скорее всего, [президенту США Дональду] Трампу объяснили, что республиканцы промежуточные выборы уже проиграли. Впрочем, ему уже наплевать. Хотите, голосуйте за демократов", — заявил Дробницкий.
Эксперт объяснил, почему хозяин Белого дома перестал думать об избирателях. "Проблема в том, что сейчас Трамп действует явно не в интересах всех тех, кто сделал его президентом: простые избиратели, активисты, элитные группировки, спонсоры. Он действует в интересах лобби", — подчеркнул американист.
Политолог добавил, что это конец целой эпохи. "Для всего того, что было связано с трампизмом, это очень плохие дни. И лучших уже не будет", — отметил собеседник издания, добавив, что экономические последствия усугубят ситуацию.
"Если на этом фоне цены на бензин взлетели, учитывая общие проблемы в экономике, это еще хуже", — заключил Дмитрий Дробницкий.