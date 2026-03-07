https://ukraina.ru/20260307/respublikantsy-uzhe-proigrali-politolog-obyasnil-pochemu-tramp-zhertvuet-partiey-radi-lobbi-1076495423.html

"Республиканцы уже проиграли": политолог объяснил, почему Трамп жертвует партией ради лобби

"Республиканцы уже проиграли": политолог объяснил, почему Трамп жертвует партией ради лобби - 07.03.2026 Украина.ру

"Республиканцы уже проиграли": политолог объяснил, почему Трамп жертвует партией ради лобби

Дональд Трамп больше не думает о рейтингах и будущем своей партии, развязав войну с Ираном. Президент США действует в интересах лобби, а не избирателей, которые привели его к власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2026-03-07T04:00

2026-03-07T04:00

2026-03-07T04:00

новости

иран

сша

ближний восток

дональд трамп

украина.ру

удар по ирану

война в иране

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058624445_0:178:2995:1863_1920x0_80_0_0_da906f545959442a21ffdddeb26012b1.jpg

Журналист поинтересовался, как военная операция против Ирана повлияет на рейтинг республиканцев, учитывая данные опросов. Эксперт объяснил, почему хозяин Белого дома перестал думать об избирателях. "Проблема в том, что сейчас Трамп действует явно не в интересах всех тех, кто сделал его президентом: простые избиратели, активисты, элитные группировки, спонсоры. Он действует в интересах лобби", — подчеркнул американист.Политолог добавил, что это конец целой эпохи. "Для всего того, что было связано с трампизмом, это очень плохие дни. И лучших уже не будет", — отметил собеседник издания, добавив, что экономические последствия усугубят ситуацию."Если на этом фоне цены на бензин взлетели, учитывая общие проблемы в экономике, это еще хуже", — заключил Дмитрий Дробницкий.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие" на сайте Украина.ру.Также на тему войны на Ближнем Востоке: "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.

иран

сша

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, украина.ру, удар по ирану, война в иране, главные новости, главное, экономика, выборы, голосование, республиканская партия, война