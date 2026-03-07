"Республиканцы уже проиграли": политолог объяснил, почему Трамп жертвует партией ради лобби - 07.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260307/respublikantsy-uzhe-proigrali-politolog-obyasnil-pochemu-tramp-zhertvuet-partiey-radi-lobbi-1076495423.html
"Республиканцы уже проиграли": политолог объяснил, почему Трамп жертвует партией ради лобби
"Республиканцы уже проиграли": политолог объяснил, почему Трамп жертвует партией ради лобби - 07.03.2026 Украина.ру
"Республиканцы уже проиграли": политолог объяснил, почему Трамп жертвует партией ради лобби
Дональд Трамп больше не думает о рейтингах и будущем своей партии, развязав войну с Ираном. Президент США действует в интересах лобби, а не избирателей, которые привели его к власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-03-07T04:00
2026-03-07T04:00
новости
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
украина.ру
удар по ирану
война в иране
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058624445_0:178:2995:1863_1920x0_80_0_0_da906f545959442a21ffdddeb26012b1.jpg
Журналист поинтересовался, как военная операция против Ирана повлияет на рейтинг республиканцев, учитывая данные опросов. Эксперт объяснил, почему хозяин Белого дома перестал думать об избирателях. "Проблема в том, что сейчас Трамп действует явно не в интересах всех тех, кто сделал его президентом: простые избиратели, активисты, элитные группировки, спонсоры. Он действует в интересах лобби", — подчеркнул американист.Политолог добавил, что это конец целой эпохи. "Для всего того, что было связано с трампизмом, это очень плохие дни. И лучших уже не будет", — отметил собеседник издания, добавив, что экономические последствия усугубят ситуацию."Если на этом фоне цены на бензин взлетели, учитывая общие проблемы в экономике, это еще хуже", — заключил Дмитрий Дробницкий.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие" на сайте Украина.ру.Также на тему войны на Ближнем Востоке: "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.
иран
сша
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058624445_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_48686077770cb5373fa67a52484c9d5d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, украина.ру, удар по ирану, война в иране, главные новости, главное, экономика, выборы, голосование, республиканская партия, война
Новости, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Украина.ру, удар по Ирану, война в Иране, Главные новости, главное, экономика, выборы, голосование, Республиканская партия, война

"Республиканцы уже проиграли": политолог объяснил, почему Трамп жертвует партией ради лобби

04:00 07.03.2026
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : CC0, Freepik
Читать в
ДзенTelegram
Дональд Трамп больше не думает о рейтингах и будущем своей партии, развязав войну с Ираном. Президент США действует в интересах лобби, а не избирателей, которые привели его к власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Журналист поинтересовался, как военная операция против Ирана повлияет на рейтинг республиканцев, учитывая данные опросов.

"В принципе, да. Скорее всего, [президенту США Дональду] Трампу объяснили, что республиканцы промежуточные выборы уже проиграли. Впрочем, ему уже наплевать. Хотите, голосуйте за демократов", — заявил Дробницкий.

Эксперт объяснил, почему хозяин Белого дома перестал думать об избирателях. "Проблема в том, что сейчас Трамп действует явно не в интересах всех тех, кто сделал его президентом: простые избиратели, активисты, элитные группировки, спонсоры. Он действует в интересах лобби", — подчеркнул американист.
Политолог добавил, что это конец целой эпохи. "Для всего того, что было связано с трампизмом, это очень плохие дни. И лучших уже не будет", — отметил собеседник издания, добавив, что экономические последствия усугубят ситуацию.
"Если на этом фоне цены на бензин взлетели, учитывая общие проблемы в экономике, это еще хуже", — заключил Дмитрий Дробницкий.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие" на сайте Украина.ру.
Также на тему войны на Ближнем Востоке: "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампУкраина.руудар по Иранувойна в ИранеГлавные новостиглавноеэкономикавыборыголосованиеРеспубликанская партиявойна
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:00"Пока будут плыть, их уничтожат": эксперт оценил шансы Трампа на сухопутную операцию в Иране
05:45Дробницкий: "Россия уже ведет свою войну, теперь пусть товарищ Си повоюет за многополярный мир"
05:30Крапивник: "Авраам Линкольн" прячется в 2000 км от Ирана, чтобы не попасть под гиперзвук
05:15"Скоро наступит агония": политолог-американист спрогнозировал хаос в администрации Трампа
05:00"Трамп нервничает": Дробницкий о том, как война с Ираном уничтожает репутацию президента США
04:45Станислав Крапивник: "Европейцы нас не боятся и радуются удару по танкеру в Средиземном море"
04:30"Изолированный разговор в Мар-а-Лаго": Дробницкий раскрыл, кто подтолкнул Трампа к войне с Ираном
04:15Станислав Крапивник: Война с Ираном стала региональной, США просчитались и проиграли
04:00"Республиканцы уже проиграли": политолог объяснил, почему Трамп жертвует партией ради лобби
23:52Венгры вышли на протест к посольству Украины из-за блокады "Дружбы" и угроз Зеленского
23:48В иракском Эрбиле БПЛА-камикадзе нанёс удар по отелю
23:45‼Сотрудники посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана, — СМИ со ссылкой на агентство Report.
23:35Трамп изменил трактовку "безоговорочной капитуляции" Ирана
23:32Самолет с освобожденными военнослужащими прибыл на Родину
23:29Спутниковые снимки показали уничтожение объектов на базе "Арифджан" в Кувейте после иранских ударов
23:21Начался бой между группировками США и Ираком
22:51Путин выразил соболезнования президенту Ирана
22:36Израиль рассчитывает на присоединение Азербайджана к коалиции против Ирана
22:31Украинский дрон атаковал гражданский объект в Донецке. Главные новости к этому часу
21:51В Азербайджане задержаны восемь человек по обвинению в пособничестве иранскому КСИР
Лента новостейМолния