Катар открыл небо на семь часов. Главное к этому часу
Катар открыл небо на семь часов. Главное к этому часу
Катар на семь часов разрешил полеты в свои аэропорты по предварительному согласованию, заявили в авиадиспетчерских службах. Об этом и других новостях к этому часу 7 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-03-07T09:27
2026-03-07T09:27
🟦 Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что обсуждает с США вопрос смягчения санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Западные ограничения доказали, что они наносят ущерб мировой экономике, подчеркнул спецпредставитель президента РФ; 🟦 Конфликт вокруг Ирана спровоцировал дефицит газа в Приднестровье, сообщают местные СМИ; 🟦 Филиппины переходят на четырёхдневную рабочую неделю из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как отмечает Bloomberg, меры приняты в связи с ростом мировых цен на топливо из-за напряжённости в Ближневосточном регионе. Четырёхдневка носит временный характер и касается госучреждений. Она не затронет тех, кто оказывает населению экстренные услуги, включая полицию, пожарных и другие ведомства.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Катар открыл небо на семь часов. Главное к этому часу

09:27 07.03.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Страны мира. Катар - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Катар на семь часов разрешил полеты в свои аэропорты по предварительному согласованию, заявили в авиадиспетчерских службах. Об этом и других новостях к этому часу 7 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что обсуждает с США вопрос смягчения санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Западные ограничения доказали, что они наносят ущерб мировой экономике, подчеркнул спецпредставитель президента РФ;
🟦 Конфликт вокруг Ирана спровоцировал дефицит газа в Приднестровье, сообщают местные СМИ;
🟦 Филиппины переходят на четырёхдневную рабочую неделю из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Как отмечает Bloomberg, меры приняты в связи с ростом мировых цен на топливо из-за напряжённости в Ближневосточном регионе. Четырёхдневка носит временный характер и касается госучреждений. Она не затронет тех, кто оказывает населению экстренные услуги, включая полицию, пожарных и другие ведомства.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
