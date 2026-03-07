https://ukraina.ru/20260307/katar-otkryl-nebo-na-sem-chasov-glavnoe-k-etomu-chasu-1076500362.html

Катар открыл небо на семь часов. Главное к этому часу

Катар на семь часов разрешил полеты в свои аэропорты по предварительному согласованию, заявили в авиадиспетчерских службах. Об этом и других новостях к этому часу 7 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру

🟦 Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что обсуждает с США вопрос смягчения санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Западные ограничения доказали, что они наносят ущерб мировой экономике, подчеркнул спецпредставитель президента РФ; 🟦 Конфликт вокруг Ирана спровоцировал дефицит газа в Приднестровье, сообщают местные СМИ; 🟦 Филиппины переходят на четырёхдневную рабочую неделю из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как отмечает Bloomberg, меры приняты в связи с ростом мировых цен на топливо из-за напряжённости в Ближневосточном регионе. Четырёхдневка носит временный характер и касается госучреждений. Она не затронет тех, кто оказывает населению экстренные услуги, включая полицию, пожарных и другие ведомства.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

