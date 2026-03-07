https://ukraina.ru/20260307/katar-otkryl-nebo-na-sem-chasov-glavnoe-k-etomu-chasu-1076500362.html
Катар открыл небо на семь часов. Главное к этому часу
Катар открыл небо на семь часов. Главное к этому часу - 07.03.2026 Украина.ру
Катар открыл небо на семь часов. Главное к этому часу
Катар на семь часов разрешил полеты в свои аэропорты по предварительному согласованию, заявили в авиадиспетчерских службах. Об этом и других новостях к этому часу 7 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-03-07T09:27
2026-03-07T09:27
2026-03-07T09:27
украина.ру
новости
катар
ближний восток
россия
кирилл дмитриев
украина.ру
bloomberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102163/61/1021636107_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac1c95a7a117d1bdf95a2226306c82b2.jpg.webp
🟦 Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что обсуждает с США вопрос смягчения санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Западные ограничения доказали, что они наносят ущерб мировой экономике, подчеркнул спецпредставитель президента РФ; 🟦 Конфликт вокруг Ирана спровоцировал дефицит газа в Приднестровье, сообщают местные СМИ; 🟦 Филиппины переходят на четырёхдневную рабочую неделю из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как отмечает Bloomberg, меры приняты в связи с ростом мировых цен на топливо из-за напряжённости в Ближневосточном регионе. Четырёхдневка носит временный характер и касается госучреждений. Она не затронет тех, кто оказывает населению экстренные услуги, включая полицию, пожарных и другие ведомства.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
катар
ближний восток
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102163/61/1021636107_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb4f4d27a790cbaeea97d902d0f83443.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, катар, ближний восток, россия, кирилл дмитриев, украина.ру, bloomberg
Украина.ру, Новости, Катар, Ближний Восток, Россия, Кирилл Дмитриев, Украина.ру, bloomberg
Катар открыл небо на семь часов. Главное к этому часу
Катар на семь часов разрешил полеты в свои аэропорты по предварительному согласованию, заявили в авиадиспетчерских службах. Об этом и других новостях к этому часу 7 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что обсуждает с США вопрос смягчения санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Западные ограничения доказали, что они наносят ущерб мировой экономике, подчеркнул спецпредставитель президента РФ;
🟦 Конфликт вокруг Ирана спровоцировал дефицит газа в Приднестровье, сообщают местные СМИ;
🟦 Филиппины переходят на четырёхдневную рабочую неделю из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Как отмечает Bloomberg, меры приняты в связи с ростом мировых цен на топливо из-за напряжённости в Ближневосточном регионе. Четырёхдневка носит временный характер и касается госучреждений. Она не затронет тех, кто оказывает населению экстренные услуги, включая полицию, пожарных и другие ведомства.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру