Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана
Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана
Американская гегемония последние 70 лет строилась на сочетании доминирования и лидерства. Трамп отказывается от компонента лидерства как от набора обязательство, которые США должны исполнять, но не отказывается от вектора доминирования. Из этого я бы исходил при оценке американских действий где бы то ни было.
Об этом в интервью изданию Украина.ру на XV Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Института востоковедения РАН рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков.Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал недавние переговоры по ядерной программе между его страной и США "шагом вперед".- Максим Александрович, как вы оцениваете ход переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана?- Идея лишить Иран ракетной программы это давняя задача Вашингтона. Эта тема стояла еще на повестке администрации Обамы, потом Трамп возвращался к ней в период своего первого срока. Иранцы хотят компартментализировать эти проблемы, то есть отделить ракетную программу от ядерной и от своей региональной политики и не обсуждать их вместе.Сворачивать свою ракетную программу они не намерены, готовы говорить только о ядерной программе. Очевидно, что программа по созданию баллистических ракет это стратегическое преимущество Ирана. В июне прошлого года произошла серьезная эскалация, и иранское руководство видит серьезную угрозу от военных баз США, которые расположены в регионе Персидского залива. Баллистические ракеты — это оружие, которое позволит иранцам от этой угрозы защищаться. Обсуждение этой проблемы иранцами представляется маловероятным.- Станет ли военная операция США против Ирана неизбежной, если компромисс не будет достигнут?- Американцы в прошлом году показали, что способны наносить точечные болезненные удары, но даже та операция вызвала внутри США довольно жесткую реакцию среди сторонников Трампа. В ситуации, когда на носу у демократов и республиканцев промежуточные выборы в Конгресс даже точечная операция может по-разному срезонировать внутри американской политики. Но говорить о том, что военная операция неизбежна и Трамп ее начнет, наверно, все-таки нельзя. Хотя мы не знаем, какова внутренняя динамика переговоров: с порога ли иранцы отвергают все условия или хотят затянуть американцев в дальнейшие разговоры.- Сейчас именно американская угроза цементирует иранское общество, несмотря на его этническое многообразие и обилие внутренних проблем?- Именно американская угроза считается основной, даже, что удивительно, не израильская. Недавние протесты увязываются с общей стратегией повышенного давления США на правящий класс Ирана. Американскую угрозу иранцы видят с разных сторон. И по ядерной части, и в виде стремления Штатов повлиять на сворачивание программы баллистических ракет.- Недавно Трамп заявил о начале разработки улучшенной версии договора о сокращении наступательных вооружений. Возможно ли обсуждение такого соглашения на фоне конфликта на Украине?- Обсуждать что-либо предметно не имеет смысла, пока стороны не увидят конкретные предложения Трампа. Объявлять о чем-то грандиозном — это обычная тактика Трампа и его администрации.Пока есть добрая воля российского руководства это придерживаться параметров договора, который прекратил свое существование. Говорить о чем-то новом большого смысла нет. Хотя вопросы стратегической стабильности и безопасности не могут не рассматриваться в отрыве от происходящего на Украине, несмотря на то, что США на протяжении всего конфликта старались их развести. При этом американцы продолжают участвовать в конфликте, предоставляя разведанные. Россия не может обращать на это внимание, действуя без оглядки на украинский конфликт.- Зеленский заявил, что Вашингтон хотел бы завершить войну в Украине к началу лета и продвигает четкий график переговоров. Может ли это соответствовать действительности?- Это характерно для Трампа – ставить какие-то дедлайны. Уже был рождественский дедлайн и дедлайн к годовщине инаугурации. Все эти дедлайны во многом искусственные. Пока военная динамика происходит в отрыве от динамики переговоров, я бы не придавал внимание таким заявлениям.- Какой вы видите судьбу Североатлантического альянса на фоне конфликта Трамп с европейской элитой?- Перед администрацией Трампа стоит задача разделить европейскую бюрократию, которая не нравится Трампу, сохранив Европу как ключевого союзника. Несмотря на всю критику со стороны Трампа, невозможно себе представить американское доминирование в мире без европейской поддержки. Европа — это ключевой столп американской гегемонии. Вопрос только в том, как пересобрать европейские институты, чтобы они еще лучше работали на американские интересы.Ключевым маркером отношения американцев к Европе является военное присутствие США. Вот с ним в Европе пока ничего не происходит. Все остальное это риторические приемы и политическое давление. Поэтому я бы всерьез свертывание НАТО не рассматривал.- Есть мнение, что украинский кризис — это лишь малая часть всемирных геополитических процессов, а главное противостояние происходит на Ближнем Востоке. Согласны ли вы с таким утверждением?- Нет. США — это держава, которая имеет интересы по всему миру. Конкретная точка приложения усилий в определенный исторический момент может смещаться. В начале года это было западное полушарие, их "внутренний дворик", много говорили о пресловутой доктрине Монро. Сейчас в связи с эскалацией вокруг Ирана нас хотят убедить в том, что это Ближний Восток. Доктринальные американские документы говорят, что все так или иначе вращается вокруг Китая. При этом сам Трамп много времени уделяет стремлению забрать Гренландию, говоря о важности Арктики. Исходя из этого ясно, что набор интересов США распространяется по всему миру.Американская гегемония последние 70 лет строилась на сочетании доминирования и лидерства. Трамп отказывается от компонента лидерства как от набора обязательство, которые США должны исполнять, но не отказывается от вектора доминирования. Из этого я бы исходил при оценке американских действий где бы то ни было.Также на эту тему - Совсем не случайная дата. Почему Трампу так важно завершить украинский конфликт к маю
2026
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана

19:30 10.02.2026
 
Американская гегемония последние 70 лет строилась на сочетании доминирования и лидерства. Трамп отказывается от компонента лидерства как от набора обязательство, которые США должны исполнять, но не отказывается от вектора доминирования. Из этого я бы исходил при оценке американских действий где бы то ни было.
Об этом в интервью изданию Украина.ру на XV Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Института востоковедения РАН рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал недавние переговоры по ядерной программе между его страной и США "шагом вперед".
- Максим Александрович, как вы оцениваете ход переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана?
- Идея лишить Иран ракетной программы это давняя задача Вашингтона. Эта тема стояла еще на повестке администрации Обамы, потом Трамп возвращался к ней в период своего первого срока. Иранцы хотят компартментализировать эти проблемы, то есть отделить ракетную программу от ядерной и от своей региональной политики и не обсуждать их вместе.
Сворачивать свою ракетную программу они не намерены, готовы говорить только о ядерной программе. Очевидно, что программа по созданию баллистических ракет это стратегическое преимущество Ирана. В июне прошлого года произошла серьезная эскалация, и иранское руководство видит серьезную угрозу от военных баз США, которые расположены в регионе Персидского залива.
Баллистические ракеты — это оружие, которое позволит иранцам от этой угрозы защищаться. Обсуждение этой проблемы иранцами представляется маловероятным.
- Станет ли военная операция США против Ирана неизбежной, если компромисс не будет достигнут?
- Американцы в прошлом году показали, что способны наносить точечные болезненные удары, но даже та операция вызвала внутри США довольно жесткую реакцию среди сторонников Трампа. В ситуации, когда на носу у демократов и республиканцев промежуточные выборы в Конгресс даже точечная операция может по-разному срезонировать внутри американской политики.
Но говорить о том, что военная операция неизбежна и Трамп ее начнет, наверно, все-таки нельзя. Хотя мы не знаем, какова внутренняя динамика переговоров: с порога ли иранцы отвергают все условия или хотят затянуть американцев в дальнейшие разговоры.
- Сейчас именно американская угроза цементирует иранское общество, несмотря на его этническое многообразие и обилие внутренних проблем?
- Именно американская угроза считается основной, даже, что удивительно, не израильская. Недавние протесты увязываются с общей стратегией повышенного давления США на правящий класс Ирана. Американскую угрозу иранцы видят с разных сторон. И по ядерной части, и в виде стремления Штатов повлиять на сворачивание программы баллистических ракет.
- Недавно Трамп заявил о начале разработки улучшенной версии договора о сокращении наступательных вооружений. Возможно ли обсуждение такого соглашения на фоне конфликта на Украине?
- Обсуждать что-либо предметно не имеет смысла, пока стороны не увидят конкретные предложения Трампа. Объявлять о чем-то грандиозном — это обычная тактика Трампа и его администрации.
Пока есть добрая воля российского руководства это придерживаться параметров договора, который прекратил свое существование. Говорить о чем-то новом большого смысла нет. Хотя вопросы стратегической стабильности и безопасности не могут не рассматриваться в отрыве от происходящего на Украине, несмотря на то, что США на протяжении всего конфликта старались их развести.
При этом американцы продолжают участвовать в конфликте, предоставляя разведанные. Россия не может обращать на это внимание, действуя без оглядки на украинский конфликт.
- Зеленский заявил, что Вашингтон хотел бы завершить войну в Украине к началу лета и продвигает четкий график переговоров. Может ли это соответствовать действительности?
- Это характерно для Трампа – ставить какие-то дедлайны. Уже был рождественский дедлайн и дедлайн к годовщине инаугурации. Все эти дедлайны во многом искусственные. Пока военная динамика происходит в отрыве от динамики переговоров, я бы не придавал внимание таким заявлениям.
- Какой вы видите судьбу Североатлантического альянса на фоне конфликта Трамп с европейской элитой?
- Перед администрацией Трампа стоит задача разделить европейскую бюрократию, которая не нравится Трампу, сохранив Европу как ключевого союзника. Несмотря на всю критику со стороны Трампа, невозможно себе представить американское доминирование в мире без европейской поддержки. Европа — это ключевой столп американской гегемонии. Вопрос только в том, как пересобрать европейские институты, чтобы они еще лучше работали на американские интересы.
Ключевым маркером отношения американцев к Европе является военное присутствие США. Вот с ним в Европе пока ничего не происходит. Все остальное это риторические приемы и политическое давление. Поэтому я бы всерьез свертывание НАТО не рассматривал.
- Есть мнение, что украинский кризис — это лишь малая часть всемирных геополитических процессов, а главное противостояние происходит на Ближнем Востоке. Согласны ли вы с таким утверждением?
- Нет. США — это держава, которая имеет интересы по всему миру. Конкретная точка приложения усилий в определенный исторический момент может смещаться. В начале года это было западное полушарие, их "внутренний дворик", много говорили о пресловутой доктрине Монро. Сейчас в связи с эскалацией вокруг Ирана нас хотят убедить в том, что это Ближний Восток.
Доктринальные американские документы говорят, что все так или иначе вращается вокруг Китая. При этом сам Трамп много времени уделяет стремлению забрать Гренландию, говоря о важности Арктики. Исходя из этого ясно, что набор интересов США распространяется по всему миру.
Американская гегемония последние 70 лет строилась на сочетании доминирования и лидерства. Трамп отказывается от компонента лидерства как от набора обязательство, которые США должны исполнять, но не отказывается от вектора доминирования. Из этого я бы исходил при оценке американских действий где бы то ни было.
Также на эту тему - Совсем не случайная дата. Почему Трампу так важно завершить украинский конфликт к маю
