Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана
Американская гегемония последние 70 лет строилась на сочетании доминирования и лидерства. Трамп отказывается от компонента лидерства как от набора обязательство, которые США должны исполнять, но не отказывается от вектора доминирования. Из этого я бы исходил при оценке американских действий где бы то ни было.
Об этом в интервью изданию Украина.ру на XV Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Института востоковедения РАН рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал недавние переговоры по ядерной программе между его страной и США "шагом вперед".
- Максим Александрович, как вы оцениваете ход переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана?
- Идея лишить Иран ракетной программы это давняя задача Вашингтона. Эта тема стояла еще на повестке администрации Обамы, потом Трамп возвращался к ней в период своего первого срока. Иранцы хотят компартментализировать эти проблемы, то есть отделить ракетную программу от ядерной и от своей региональной политики и не обсуждать их вместе.
Сворачивать свою ракетную программу они не намерены, готовы говорить только о ядерной программе. Очевидно, что программа по созданию баллистических ракет это стратегическое преимущество Ирана. В июне прошлого года произошла серьезная эскалация, и иранское руководство видит серьезную угрозу от военных баз США, которые расположены в регионе Персидского залива.
Баллистические ракеты — это оружие, которое позволит иранцам от этой угрозы защищаться. Обсуждение этой проблемы иранцами представляется маловероятным.
16:15От Мюнхена до Мюнхена: речь-2007 и доклад-2026Десятого февраля 2007 года Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с исторической речью. Прошло 19 лет. Некоторые представители западной элиты начали понимать, что было сказано тогда российским лидером. Правда напрочь забыли, что говорил это именно он, да и поняли неправильно
- Станет ли военная операция США против Ирана неизбежной, если компромисс не будет достигнут?
- Американцы в прошлом году показали, что способны наносить точечные болезненные удары, но даже та операция вызвала внутри США довольно жесткую реакцию среди сторонников Трампа. В ситуации, когда на носу у демократов и республиканцев промежуточные выборы в Конгресс даже точечная операция может по-разному срезонировать внутри американской политики.
Но говорить о том, что военная операция неизбежна и Трамп ее начнет, наверно, все-таки нельзя. Хотя мы не знаем, какова внутренняя динамика переговоров: с порога ли иранцы отвергают все условия или хотят затянуть американцев в дальнейшие разговоры.
- Сейчас именно американская угроза цементирует иранское общество, несмотря на его этническое многообразие и обилие внутренних проблем?
- Именно американская угроза считается основной, даже, что удивительно, не израильская. Недавние протесты увязываются с общей стратегией повышенного давления США на правящий класс Ирана. Американскую угрозу иранцы видят с разных сторон. И по ядерной части, и в виде стремления Штатов повлиять на сворачивание программы баллистических ракет.
Вчера, 05:05От Канта до Трампа. История современной философииОдно из самых любимых моих изречений Иммануила Канта сформулировано в его знаменитой "Критике практического разума". Там, где он признается, что только две вещи наполняют его душу безмерным удивлением и благоговением: "звездное небо надо мной и моральный закон во мне".
- Недавно Трамп заявил о начале разработки улучшенной версии договора о сокращении наступательных вооружений. Возможно ли обсуждение такого соглашения на фоне конфликта на Украине?
- Обсуждать что-либо предметно не имеет смысла, пока стороны не увидят конкретные предложения Трампа. Объявлять о чем-то грандиозном — это обычная тактика Трампа и его администрации.
Пока есть добрая воля российского руководства это придерживаться параметров договора, который прекратил свое существование. Говорить о чем-то новом большого смысла нет. Хотя вопросы стратегической стабильности и безопасности не могут не рассматриваться в отрыве от происходящего на Украине, несмотря на то, что США на протяжении всего конфликта старались их развести.
При этом американцы продолжают участвовать в конфликте, предоставляя разведанные. Россия не может обращать на это внимание, действуя без оглядки на украинский конфликт.
- Зеленский заявил, что Вашингтон хотел бы завершить войну в Украине к началу лета и продвигает четкий график переговоров. Может ли это соответствовать действительности?
- Это характерно для Трампа – ставить какие-то дедлайны. Уже был рождественский дедлайн и дедлайн к годовщине инаугурации. Все эти дедлайны во многом искусственные. Пока военная динамика происходит в отрыве от динамики переговоров, я бы не придавал внимание таким заявлениям.
- Какой вы видите судьбу Североатлантического альянса на фоне конфликта Трамп с европейской элитой?
- Перед администрацией Трампа стоит задача разделить европейскую бюрократию, которая не нравится Трампу, сохранив Европу как ключевого союзника. Несмотря на всю критику со стороны Трампа, невозможно себе представить американское доминирование в мире без европейской поддержки. Европа — это ключевой столп американской гегемонии. Вопрос только в том, как пересобрать европейские институты, чтобы они еще лучше работали на американские интересы.
Ключевым маркером отношения американцев к Европе является военное присутствие США. Вот с ним в Европе пока ничего не происходит. Все остальное это риторические приемы и политическое давление. Поэтому я бы всерьез свертывание НАТО не рассматривал.
16:53Разведка для диктатора Урсулы. За кем собралась шпионить глава ЕврокомиссииВнутри ЕС идут скрытые от посторонних глаз баталии вокруг новой внешней разведки, которую хочет создать глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Этот эпизод – еще один штрих в общую картину милитаризации Европы, попытка выбить у пока еще более-менее суверенных стран еще немного полномочий в пользу наднационального центра
- Есть мнение, что украинский кризис — это лишь малая часть всемирных геополитических процессов, а главное противостояние происходит на Ближнем Востоке. Согласны ли вы с таким утверждением?
- Нет. США — это держава, которая имеет интересы по всему миру. Конкретная точка приложения усилий в определенный исторический момент может смещаться. В начале года это было западное полушарие, их "внутренний дворик", много говорили о пресловутой доктрине Монро. Сейчас в связи с эскалацией вокруг Ирана нас хотят убедить в том, что это Ближний Восток.
Доктринальные американские документы говорят, что все так или иначе вращается вокруг Китая. При этом сам Трамп много времени уделяет стремлению забрать Гренландию, говоря о важности Арктики. Исходя из этого ясно, что набор интересов США распространяется по всему миру.
Американская гегемония последние 70 лет строилась на сочетании доминирования и лидерства. Трамп отказывается от компонента лидерства как от набора обязательство, которые США должны исполнять, но не отказывается от вектора доминирования. Из этого я бы исходил при оценке американских действий где бы то ни было.
Подписывайся на