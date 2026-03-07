https://ukraina.ru/20260307/stanislav-krapivnik-evropeytsy-nas-ne-boyatsya-i-raduyutsya-udaru-po-tankeru-v-sredizemnom-more-1076499451.html

Станислав Крапивник: "Европейцы нас не боятся и радуются удару по танкеру в Средиземном море"

Иран показал пример, как надо отвечать Западу, ударив по 27 американским базам. Россия проявляет излишнюю мягкость, которая провоцирует европейцев на новые агрессивные шаги. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1d/1072386540_0:41:1043:628_1920x0_80_0_0_3b9610087b78b2d0ac5abc7029349fc9.jpg

Говоря о том, как Россия могла бы действовать в сложившейся ситуации, эксперт сравнил подходы Москвы и Тегерана. "Если бы мы были храбрее, мы бы уже давно ударили по всем западным базам возле наших границ. Иран показал нам прекрасный пример, что такое США и НАТО. Он ударил по 27 американским базам, а мы не можем разбомбить один логистический пункт в Жешуве, откуда поставляется оружие для Украины", — заявил Крапивник.Он напомнил, что Запад не смог ответить Ирану. "Иран ликвидировал сотни американских военнослужащих. Запад смог ощутимо ответить? Нет", — подчеркнул аналитик.По словам эксперта, страхи перед ядерным ответом беспочвенны. "А нам они что сделают? Ядерное оружие применят? Так это смерть для них автоматически. Смелее надо быть", — пояснил военный аналитик.Он описал ситуацию. "Европейцы нас не боятся. Радуются, что наш танкер горит в Средиземном море. Пока мы зубы не попортим, ничего не поменяется. Будет только хуже", — констатировал Крапивник.Он уверен в эффективности жесткого ответа. "Если мы один раз дадим по зубам, они сразу отступят", — резюмировал Станислав Крапивник.Полный текст материала "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.О том, могут ли США и Израиль организовать сухопутную операцию против Ирана с территории Ирака — в материале "Яков Кедми: Израиль и США пока не бьют по армии Ирана, потому что хотят использовать ее в своих целях" на сайте Украина.ру.

