https://ukraina.ru/20260307/stanislav-krapivnik-evropeytsy-nas-ne-boyatsya-i-raduyutsya-udaru-po-tankeru-v-sredizemnom-more-1076499451.html
Станислав Крапивник: "Европейцы нас не боятся и радуются удару по танкеру в Средиземном море"
Станислав Крапивник: "Европейцы нас не боятся и радуются удару по танкеру в Средиземном море" - 07.03.2026 Украина.ру
Станислав Крапивник: "Европейцы нас не боятся и радуются удару по танкеру в Средиземном море"
Иран показал пример, как надо отвечать Западу, ударив по 27 американским базам. Россия проявляет излишнюю мягкость, которая провоцирует европейцев на новые агрессивные шаги. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2026-03-07T04:45
2026-03-07T04:45
2026-03-07T04:45
новости
иран
сша
станислав крапивник
украина.ру
запад
нато
средиземное море
польша
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1d/1072386540_0:41:1043:628_1920x0_80_0_0_3b9610087b78b2d0ac5abc7029349fc9.jpg
Говоря о том, как Россия могла бы действовать в сложившейся ситуации, эксперт сравнил подходы Москвы и Тегерана. "Если бы мы были храбрее, мы бы уже давно ударили по всем западным базам возле наших границ. Иран показал нам прекрасный пример, что такое США и НАТО. Он ударил по 27 американским базам, а мы не можем разбомбить один логистический пункт в Жешуве, откуда поставляется оружие для Украины", — заявил Крапивник.Он напомнил, что Запад не смог ответить Ирану. "Иран ликвидировал сотни американских военнослужащих. Запад смог ощутимо ответить? Нет", — подчеркнул аналитик.По словам эксперта, страхи перед ядерным ответом беспочвенны. "А нам они что сделают? Ядерное оружие применят? Так это смерть для них автоматически. Смелее надо быть", — пояснил военный аналитик.Он описал ситуацию. "Европейцы нас не боятся. Радуются, что наш танкер горит в Средиземном море. Пока мы зубы не попортим, ничего не поменяется. Будет только хуже", — констатировал Крапивник.Он уверен в эффективности жесткого ответа. "Если мы один раз дадим по зубам, они сразу отступят", — резюмировал Станислав Крапивник.Полный текст материала "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.О том, могут ли США и Израиль организовать сухопутную операцию против Ирана с территории Ирака — в материале "Яков Кедми: Израиль и США пока не бьют по армии Ирана, потому что хотят использовать ее в своих целях" на сайте Украина.ру.
иран
сша
запад
средиземное море
польша
ближний восток
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1d/1072386540_70:0:950:660_1920x0_80_0_0_479f705b0b170e7706225d1e97ade81f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, станислав крапивник, украина.ру, запад, нато, средиземное море, польша, ближний восток, удар по ирану, война в иране, война на украине, война, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, европа
Новости, Иран, США, Станислав Крапивник, Украина.ру, Запад, НАТО, Средиземное море, Польша, Ближний Восток, удар по Ирану, война в Иране, война на Украине, война, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, дзен новости СВО, Европа
Станислав Крапивник: "Европейцы нас не боятся и радуются удару по танкеру в Средиземном море"
Иран показал пример, как надо отвечать Западу, ударив по 27 американским базам. Россия проявляет излишнюю мягкость, которая провоцирует европейцев на новые агрессивные шаги. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Говоря о том, как Россия могла бы действовать в сложившейся ситуации, эксперт сравнил подходы Москвы и Тегерана.
"Если бы мы были храбрее, мы бы уже давно ударили по всем западным базам возле наших границ. Иран показал нам прекрасный пример, что такое США и НАТО. Он ударил по 27 американским базам, а мы не можем разбомбить один логистический пункт в Жешуве, откуда поставляется оружие для Украины", — заявил Крапивник.
Он напомнил, что Запад не смог ответить Ирану. "Иран ликвидировал сотни американских военнослужащих. Запад смог ощутимо ответить? Нет", — подчеркнул аналитик.
По словам эксперта, страхи перед ядерным ответом беспочвенны. "А нам они что сделают? Ядерное оружие применят? Так это смерть для них автоматически. Смелее надо быть", — пояснил военный аналитик.
Он описал ситуацию. "Европейцы нас не боятся. Радуются, что наш танкер горит в Средиземном море. Пока мы зубы не попортим, ничего не поменяется. Будет только хуже", — констатировал Крапивник.
Он уверен в эффективности жесткого ответа. "Если мы один раз дадим по зубам, они сразу отступят", — резюмировал Станислав Крапивник.
О том, могут ли США и Израиль организовать сухопутную операцию против Ирана с территории Ирака — в материале "Яков Кедми: Израиль и США пока не бьют по армии Ирана, потому что хотят использовать ее в своих целях" на сайте Украина.ру.