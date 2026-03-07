Станислав Крапивник: Война с Ираном стала региональной, США просчитались и проиграли - 07.03.2026 Украина.ру
Станислав Крапивник: Война с Ираном стала региональной, США просчитались и проиграли
Станислав Крапивник: Война с Ираном стала региональной, США просчитались и проиграли
Военный конфликт в Иране с первого дня перестал быть локальным и вышел на региональный уровень. США просчитались и теперь не знают, как выходить из войны, которая уничтожает их союзников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2026-03-07T04:15
новости
иран
сша
ирак
станислав крапивник
яков кедми
украина.ру
цру
нато
йемен
Отвечая на вопрос о замысле Ирана, эксперт заявил о смене парадигмы. "Война давно перешла на другой уровень. США надо закончить ее, потому что они просчитались и проиграли", — начал Крапивник.По его словам, масштаб изменился мгновенно. "В первый же день война стала региональной. На стороне Ирана Ирак и Йемен. На второй день война стала религиозной", — пояснил аналитик.Эксперт привел примеры волнений. "В Пакистане 12 человек погибло в акциях протеста против премьера Шарифа. Это марионетка ЦРУ, поставленная вместо Имрана Хана", — заявил Крапивник.Он описал ситуацию в арабских монархиях. "В Бахрейне бунты. В Саудовской Аравии то же самое. Если саудовское руководство начнет воевать с Ираном, от них ничего не останется", — подчеркнул военный аналитик.Крапивник спрогнозировал территориальные изменения. "Если Саудовская Аравия начнет терпеть поражение, Йемен может вернуть свои бывшие территории. Ирак может забрать Кувейт. Карта Ближнего Востока может начать быстро меняться", — резюмировал Станислав Крапивник.Полный текст материала "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.О том, могут ли США и Израиль организовать сухопутную операцию против Ирана с территории Ирака — в материале "Яков Кедми: Израиль и США пока не бьют по армии Ирана, потому что хотят использовать ее в своих целях" на сайте Украина.ру.
иран
сша
ирак
йемен
саудовская аравия
ближний восток
Военный конфликт в Иране с первого дня перестал быть локальным и вышел на региональный уровень. США просчитались и теперь не знают, как выходить из войны, которая уничтожает их союзников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Отвечая на вопрос о замысле Ирана, эксперт заявил о смене парадигмы. "Война давно перешла на другой уровень. США надо закончить ее, потому что они просчитались и проиграли", — начал Крапивник.
По его словам, масштаб изменился мгновенно. "В первый же день война стала региональной. На стороне Ирана Ирак и Йемен. На второй день война стала религиозной", — пояснил аналитик.
Эксперт привел примеры волнений. "В Пакистане 12 человек погибло в акциях протеста против премьера Шарифа. Это марионетка ЦРУ, поставленная вместо Имрана Хана", — заявил Крапивник.
Он описал ситуацию в арабских монархиях. "В Бахрейне бунты. В Саудовской Аравии то же самое. Если саудовское руководство начнет воевать с Ираном, от них ничего не останется", — подчеркнул военный аналитик.
Крапивник спрогнозировал территориальные изменения. "Если Саудовская Аравия начнет терпеть поражение, Йемен может вернуть свои бывшие территории. Ирак может забрать Кувейт. Карта Ближнего Востока может начать быстро меняться", — резюмировал Станислав Крапивник.
Полный текст материала "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.
О том, могут ли США и Израиль организовать сухопутную операцию против Ирана с территории Ирака — в материале "Яков Кедми: Израиль и США пока не бьют по армии Ирана, потому что хотят использовать ее в своих целях" на сайте Украина.ру.
