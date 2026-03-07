https://ukraina.ru/20260307/stanislav-krapivnik-voyna-s-iranom-stala-regionalnoy-ssha-proschitalis-i-proigrali-1076499644.html

Станислав Крапивник: Война с Ираном стала региональной, США просчитались и проиграли

Станислав Крапивник: Война с Ираном стала региональной, США просчитались и проиграли - 07.03.2026 Украина.ру

Станислав Крапивник: Война с Ираном стала региональной, США просчитались и проиграли

Военный конфликт в Иране с первого дня перестал быть локальным и вышел на региональный уровень. США просчитались и теперь не знают, как выходить из войны, которая уничтожает их союзников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2026-03-07T04:15

2026-03-07T04:15

2026-03-07T04:15

новости

иран

сша

ирак

станислав крапивник

яков кедми

украина.ру

цру

нато

йемен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076458697_0:195:1872:1248_1920x0_80_0_0_cb795d8ec27bd5621bd393070fd3f0a2.jpg

Отвечая на вопрос о замысле Ирана, эксперт заявил о смене парадигмы. "Война давно перешла на другой уровень. США надо закончить ее, потому что они просчитались и проиграли", — начал Крапивник.По его словам, масштаб изменился мгновенно. "В первый же день война стала региональной. На стороне Ирана Ирак и Йемен. На второй день война стала религиозной", — пояснил аналитик.Эксперт привел примеры волнений. "В Пакистане 12 человек погибло в акциях протеста против премьера Шарифа. Это марионетка ЦРУ, поставленная вместо Имрана Хана", — заявил Крапивник.Он описал ситуацию в арабских монархиях. "В Бахрейне бунты. В Саудовской Аравии то же самое. Если саудовское руководство начнет воевать с Ираном, от них ничего не останется", — подчеркнул военный аналитик.Крапивник спрогнозировал территориальные изменения. "Если Саудовская Аравия начнет терпеть поражение, Йемен может вернуть свои бывшие территории. Ирак может забрать Кувейт. Карта Ближнего Востока может начать быстро меняться", — резюмировал Станислав Крапивник.Полный текст материала "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.О том, могут ли США и Израиль организовать сухопутную операцию против Ирана с территории Ирака — в материале "Яков Кедми: Израиль и США пока не бьют по армии Ирана, потому что хотят использовать ее в своих целях" на сайте Украина.ру.

иран

сша

ирак

йемен

саудовская аравия

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, ирак, станислав крапивник, яков кедми, украина.ру, цру, нато, йемен, саудовская аравия, ближний восток, война, главные новости, главное, срочно, аналитики, аналитика, украина.ру дзен