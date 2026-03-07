https://ukraina.ru/20260307/tramp-nervnichaet-drobnitskiy-o-tom-kak-voyna-s-iranom-unichtozhaet-reputatsiyu-prezidenta-ssha-1076482629.html

"Трамп нервничает": Дробницкий о том, как война с Ираном уничтожает репутацию президента США

"Трамп нервничает": Дробницкий о том, как война с Ираном уничтожает репутацию президента США - 07.03.2026 Украина.ру

"Трамп нервничает": Дробницкий о том, как война с Ираном уничтожает репутацию президента США

Дональд Трамп делает противоречивые заявления об Иране, а его посты в соцсетях выдают растущую нервозность. Администрация президента США уже не понимает, как выходить из начатой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

Журналист спросил, сколько в заявлениях Трампа о возможной отправке войск в Иран реальных намерений. Политолог отметил неразбериху в заявлениях американского лидера. "Трамп нервничает, это видно по постам в соцсетях. Например, одно из любопытных сообщений: у нас боеприпасов завались, но недостаточно, и все это из-за Байдена. Как хочешь так и понимай" , — заявил Дробницкий.Эксперт пояснил, что изначальный план провалился. "Израильское лобби, чувствуя, что гегемон слабеет, добилось того, что американские ракеты выпустили по главному и любимому врагу Израиля. И Трамп на это пошел, это его большая война" , — констатировал американист.Политолог сравнил действия Трампа с неудачной игрой. "Очевидно, что покерный игрок сделал плохую ставку, хотя она еще не сыграла до конца. Но он поставил все на зеро, то есть на войну" , — подчеркнул Дробницкий. Он добавил, что последствия уже видны. "Цены на бензин уже поползли вверх, через неделю они будут еще выше. Это серьезный фактор" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.

