"Скоро наступит агония": политолог-американист спрогнозировал хаос в администрации Трампа - 07.03.2026
"Скоро наступит агония": политолог-американист спрогнозировал хаос в администрации Трампа
"Скоро наступит агония": политолог-американист спрогнозировал хаос в администрации Трампа
"Скоро наступит агония": политолог-американист спрогнозировал хаос в администрации Трампа
Администрация Дональда Трампа стремительно теряет контроль над ситуацией и входит в фазу агонии. В Белом доме раздражены и Украиной, и Израилем, но отмахнуться от них не получится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Отвечая на вопрос о том, вспоминают ли в Белом доме об Украине на фоне ситуации в Иране, эксперт описал общую атмосферу. "Нет. Украина с самого начала вызывала у всех невероятное раздражение. Сейчас и Нетаньяху с большим раздражением вспоминают в Белом доме. Он на это дело всех развел, деваться было некуда", — заявил Дробницкий.По словам политолога, ситуация накаляется. "Еще чуть-чуть, и будет агония этой администрации. Притом, что это крайне опасно. В этой агонии там дел могут любых наворотить", — предупредил американист.По словам эксперта, позитивных сдвигов в этом направлении так и не было, Европу не заставили прекратить войну. "Потом придет какой-нибудь [директор ЦРУ США Джон] Рэтклифф и скажет: "Надо Украине что-нибудь дать. А то сейчас получится, что мы выстрелили все по Ирану, Украина просядет, и скажут, что мы во всем виноваты", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие" на сайте Украина.ру.Также на тему войны на Ближнем Востоке: "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.
Администрация Дональда Трампа стремительно теряет контроль над ситуацией и входит в фазу агонии. В Белом доме раздражены и Украиной, и Израилем, но отмахнуться от них не получится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Отвечая на вопрос о том, вспоминают ли в Белом доме об Украине на фоне ситуации в Иране, эксперт описал общую атмосферу.
"Нет. Украина с самого начала вызывала у всех невероятное раздражение. Сейчас и Нетаньяху с большим раздражением вспоминают в Белом доме. Он на это дело всех развел, деваться было некуда", — заявил Дробницкий.
По словам политолога, ситуация накаляется. "Еще чуть-чуть, и будет агония этой администрации. Притом, что это крайне опасно. В этой агонии там дел могут любых наворотить", — предупредил американист.
По словам эксперта, позитивных сдвигов в этом направлении так и не было, Европу не заставили прекратить войну.
"Потом придет какой-нибудь [директор ЦРУ США Джон] Рэтклифф и скажет: "Надо Украине что-нибудь дать. А то сейчас получится, что мы выстрелили все по Ирану, Украина просядет, и скажут, что мы во всем виноваты", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие" на сайте Украина.ру.
Также на тему войны на Ближнем Востоке: "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.
